До и После: Стильный и современный ремонт в квартире

Как быстро и дешево провести ремонт и вывести свою жизнь на новый уровень? Об этом мы поговорим в статье о редизайне этой небольшой квартиры от студии MINT DESIGN, обсуждая материалы отделки, оттенки и стили.
Если вы тоже хотите сделать ремонт в своей квартире, мы советуем вам начинать с самых основ – выброса мебели и мусора, демонтажа старого, сноса и возведения перегородок, разводки электричества под дизайн-проект, отделки. Все это является даже более ответственными этапами, чем более эффектные на вид дизайн интерьера и декор.
О том, что ламинат является самым бюджетным материалом для современного ремонта квартиры, знают многие. Но то, что теперь в Европе чаще всего практикутся его бесшовная кладка между комнатами и на кухне, еще уловили не все.
Модные оттенки ламината – ценные породы дерева, выбеленный ламинат серого и белого оттенков, бледные оттенки или варианты с эффектом состаривания – являются прекрасным решением для ремонта в современном стиле.
А темно-коричневый, красноватый, рыжеватый, светло- и темно-рыжий ламинат выходит из моды, а все потому, что он действительно не подходит для современной квартиры со стандартными небольшими комнатами и размером окон. Современной квартире нужен светлый, наполненный воздухом, просторный образ.
Стиль европейский урбан – отличное решение для малогабаритной квартиры стандартного формата. Он позволяет простыми приемами современного стиля решить главные проблемы, используя при этом классические приемы.
Так, например, в этой квартире проверенное временем трио из дивана, кресла и TV расположено не на противоположных стенах, а с проходом за диваном, что позволяет обеспечить максимально удобное передвижение по столь маленькой квартире.
В нише – кухня с двумя модулями напротив друг друга. Но главное, что бытовая техника в ней встроена, для мелкой проведена удобная разводка, а дизайн гарнитура настолько лаконичен и прост, что кухня площадью в 7 кв. метров не выглядит больше крохотной!
Пустое место и реальный бюджет может вдохновить кого угодно на поиски идей и решений! Если у вас они тоже есть, вы можете собирать Книги Идей на homify, начиная, например, с этой чудесной кухни внизу.
Приглядевшись, вы можете увидеть и другие особенности современного дизайна кухни. Например, плиту из стеклокерамики, встроенную микроволновку, кухонный фартук небольшой высоты и встроенные в него розетки. А верхние модули очень плоские и не доходят до окна, позволяя комнате быть залитой светом.
После бюджетной отделки эта ванная еще нуждалась в мастерстве талантливого декоратора.
Добавив интересный сливовый оттенок и каменную кладку, ванную комнату сделали более гламурной и интересной. А за гипсокартоном была спрятана труба отопления.
Эта спальня с душевой рядом смотрится прекрасным местом для старта новой жизни! А что бы вы сделали на ее месте? Какой бы стиль выбрали для дизайна и декора?
Маленькие пространства, как известно, требуют особенного подхода и формата оформления. Такие стили, как европейский урбан, скандинавский, бразильяно, модерн, гламурный шик и другие отлично подходят для дизайна малогабаритных квартир.
Для этой комнаты была выбрана интересная цветовая гамма, составленная из двух синих оттенков. Полуночный синий (слева) и сизый (справа) отлично справились с ее дизайном. Кроме того, эти цвета отлично подходят в бледному ламинату и белому потолку.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.