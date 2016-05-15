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До и После: Стильный и современный ремонт в квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Спальня в классическом стиле Синий
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Как быстро и дешево провести ремонт и вывести свою жизнь на новый уровень? Об этом мы поговорим в статье о редизайне этой небольшой квартиры от студии MINT DESIGN, обсуждая материалы отделки, оттенки и стили.

Если вы тоже хотите сделать ремонт в своей квартире, мы советуем вам начинать с самых основ – выброса мебели и мусора, демонтажа старого, сноса и возведения перегородок, разводки электричества под дизайн-проект, отделки. Все это является даже более ответственными этапами, чем более эффектные на вид дизайн интерьера и декор.

До: пустая квартира со свежим ремонтом

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

О том, что ламинат является самым бюджетным материалом для современного ремонта квартиры, знают многие. Но то, что теперь в Европе чаще всего практикутся его бесшовная кладка между комнатами и на кухне, еще уловили не все.

Модные оттенки ламината – ценные породы дерева, выбеленный ламинат серого и белого оттенков, бледные оттенки или варианты с эффектом состаривания – являются прекрасным решением для ремонта в современном стиле.

А темно-коричневый, красноватый, рыжеватый, светло- и темно-рыжий ламинат выходит из моды, а все потому, что он действительно не подходит для современной квартиры со стандартными небольшими комнатами и размером окон. Современной квартире нужен светлый, наполненный воздухом, просторный образ.

После: секреты современности

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Стиль европейский урбан – отличное решение для малогабаритной квартиры стандартного формата. Он позволяет простыми приемами современного стиля решить главные проблемы, используя при этом классические приемы.

Так, например, в этой квартире проверенное временем трио из дивана, кресла и TV расположено не на противоположных стенах, а с проходом за диваном, что позволяет обеспечить максимально удобное передвижение по столь маленькой квартире.

В нише – кухня с двумя модулями напротив друг друга. Но главное, что бытовая техника в ней встроена, для мелкой проведена удобная разводка, а дизайн гарнитура настолько лаконичен и прост, что кухня площадью в 7 кв. метров не выглядит больше крохотной!

До: место для кухни

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Пустое место и реальный бюджет может вдохновить кого угодно на поиски идей и решений! Если у вас они тоже есть, вы можете собирать Книги Идей на homify, начиная, например, с этой чудесной кухни внизу.

После: кухня нового формата

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Кухни в эклектичном стиле Керамика Бирюзовый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Приглядевшись, вы можете увидеть и другие особенности современного дизайна кухни. Например, плиту из стеклокерамики, встроенную микроволновку, кухонный фартук небольшой высоты и встроенные в него розетки. А верхние модули очень плоские и не доходят до окна, позволяя комнате быть залитой светом.

До: стандартная ванная

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

После бюджетной отделки эта ванная еще нуждалась в мастерстве талантливого декоратора.

После: ванная с шиком

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Ванная комната в эклектичном стиле Камень Фиолетовый / Лиловый
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Добавив интересный сливовый оттенок и каменную кладку, ванную комнату сделали более гламурной и интересной. А за гипсокартоном была спрятана труба отопления.

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До: пустая спальня

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Эта спальня с душевой рядом смотрится прекрасным местом для старта новой жизни! А что бы вы сделали на ее месте? Какой бы стиль выбрали для дизайна и декора?

Маленькие пространства, как известно, требуют особенного подхода и формата оформления. Такие стили, как европейский урбан, скандинавский, бразильяно, модерн, гламурный шик и другие отлично подходят для дизайна малогабаритных квартир.

После: стильная спальня

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design Спальня в классическом стиле Синий
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

Для этой комнаты была выбрана интересная цветовая гамма, составленная из двух синих оттенков. Полуночный синий (слева) и сизый (справа) отлично справились с ее дизайном. Кроме того, эти цвета отлично подходят в бледному ламинату и белому потолку.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

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А вам понравилась кухня?

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