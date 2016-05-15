До и После: Стильный и современный ремонт в квартире

Как быстро и дешево провести ремонт и вывести свою жизнь на новый уровень? Об этом мы поговорим в статье о редизайне этой небольшой квартиры от студии MINT DESIGN, обсуждая материалы отделки, оттенки и стили.

Если вы тоже хотите сделать ремонт в своей квартире, мы советуем вам начинать с самых основ – выброса мебели и мусора, демонтажа старого, сноса и возведения перегородок, разводки электричества под дизайн-проект, отделки. Все это является даже более ответственными этапами, чем более эффектные на вид дизайн интерьера и декор.