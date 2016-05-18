Доступный дом для молодой семьи

Что делать, если ваш бюджет ограничен? Где найти тонкую грань между тем, что вы думаете, что вам нужно, и тем, что вам действительно нужно?
Мы предлагаем посмотреть на интересный проект современного коттеджа от студии SITE-SOU, который в просто изумительно стесненных обстоятельствах все-таки стал домом мечты для молодой семьи.
Дизайн фасадов выполнен в современной манере и бюджетном формате для данной страны. Металлические декоративные панели – один из самых доступных вариантов оформления, который при этом не требует ежегодной покраски.
Отсутствие забора – важная часть данного проекта. Без ее реализации дом выглядел бы совсем по-другому, участок казался гораздо меньше, дом – компактнее, а значит все было бы менее удобным. Отсутствие забора помогает реализовать мечту о красивом парадном входе даже на маленький бюджет, организовать удобную стоянку без постоянных хлопот с воротами и даже обеспечить немного места для игр детей перед домом.
Дизайн парадного входа (главная дверь + окно в пол возле нее) очень современен и моден. Реечные дополнения позволяют создать некоторую приватность в прихожей, при этом не делая ее традиционно слишком темной. Маленький кустик рядом со входом будет расти и превратится в шикарное дерево с пышной кроной.
Еще одна важная часть – полное мощение палисадника (от улицы и по всей ширине участка) с местом для парковки одного автомобиля, площадкой, дорожкой к двери и дорожкой на задний дворик.
В этой комнате, которая выходит окнами в противоположную от улицы сторону, мы найдем кухню в нише, место для столовой и традиционную азиатскую зону кабинета при кухне. Панорамные окна представлены дверьми-слайдерами с выходом на террасу.
Напольное покрытие, частично мебель и декоративные балки на потолке, а также двери и различные детали выполнены из натуральной древесины. Некоторые элементы – специально на заказ под данный проект.
В просторной и солнечной комнате нашлось удобное место для письменной работы для ребенка, которое предусмотрительно находится у кухни, рядом с мамой. Данная традиция позволяет навсегда решить проблему с выполнением домашнего задания, все всегда будет сделано вовремя.
Поднимаясь на второй этаж, мы обнаруживаем себя в холле со встроенными шкафами и дверьми в две спальни и ванную комнату. У самой лестницы – большое окно с красивым видом на окрестности, а площадь шкафов равняется более 3 кв. метрам.
Окна в пол в спальне – важная часть этого проекта, позволяющая создать современные условия для жизни. В этой комнате также предусмотрена зона гардеробной со штангами, которая в будущем для зонирования будет декорирована текстилем.
На полу – ковролин, а в стенах – встроенный пылесос, позволяющий не только сэкономить время на уборке, но и превратить дом в идеально чистый и экологичный оазис для жизни маленьких детей.
В хлопотах по созданию проекта дома подсветка экстерьера чаще всего просто забывается. В итоге многие ограничиваются фонарем для крыльца. Если же попробовать самим спланировать подсветку на начальном этапе проекта, то ваши идеи окажутся скорее всего неприменимыми к реальности.
Лучшее время для создания декоративной подсветки – 2-4 месяца после окончания строительства. Выберите кустарники для подсветки, найдите красивые светильники для крыльца и часть фасада, которую бы вам хотелось эффектно отметить светом. Кроме того, вы можете найти место для встроенных светильников – на крыльце, на дорожке, на паркинге, на потолке крыльца.
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