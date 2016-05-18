Доступный дом для молодой семьи

Дизайн фасадов выполнен в современной манере и бюджетном формате для данной страны. Металлические декоративные панели – один из самых доступных вариантов оформления, который при этом не требует ежегодной покраски.

Отсутствие забора – важная часть данного проекта. Без ее реализации дом выглядел бы совсем по-другому, участок казался гораздо меньше, дом – компактнее, а значит все было бы менее удобным. Отсутствие забора помогает реализовать мечту о красивом парадном входе даже на маленький бюджет, организовать удобную стоянку без постоянных хлопот с воротами и даже обеспечить немного места для игр детей перед домом.

Дизайн парадного входа (главная дверь + окно в пол возле нее) очень современен и моден. Реечные дополнения позволяют создать некоторую приватность в прихожей, при этом не делая ее традиционно слишком темной. Маленький кустик рядом со входом будет расти и превратится в шикарное дерево с пышной кроной.

Еще одна важная часть – полное мощение палисадника (от улицы и по всей ширине участка) с местом для парковки одного автомобиля, площадкой, дорожкой к двери и дорожкой на задний дворик.