Идеальный новый дом для счастливой семьи

Этот дом наверняка поразит вас своим очарованием – смесь современной и комфортабельной отделки с традициями испанской архитектуры очень часто приводит в восторг!

Авторы проекта – архитекторы из студии REFORMADISIMO – старались сделать традиционный испанский дом более похожим на американский. И у них, как вы увидите ниже, это получилось! Площадь дома увеличена, отделка и материалы заменены, потолки – высокие, а в гостиной вы найдете двери-слайдеры с выходом на террасы. Такой дом легко представить в Калифорнии!