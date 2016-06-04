Идеальный новый дом для счастливой семьи

Этот дом наверняка поразит вас своим очарованием – смесь современной и комфортабельной отделки с традициями испанской архитектуры очень часто приводит в восторг!
Авторы проекта – архитекторы из студии REFORMADISIMO – старались сделать традиционный испанский дом более похожим на американский. И у них, как вы увидите ниже, это получилось! Площадь дома увеличена, отделка и материалы заменены, потолки – высокие, а в гостиной вы найдете двери-слайдеры с выходом на террасы. Такой дом легко представить в Калифорнии!
Эстетичная асимметрия в идеальной гармонии с настроением теплого климата, приятные светлые оттенки, черепичная крыша, террасы и красивый ландшафт… Что еще нужно для загородного дома на одну семью?
Среди хороших идей стоит также выделить белую гальку вокруг дома, красивые строгие колонны, посадки декоративных растений по периметру в специально подготовленные квадратные ниши, зеленый забор из стриженых кустарников и отделку нижней части фасада плиткой из натурального камня.
Стеклянные экраны для лестницы – хит сезона, они выглядят очень стильно и современно, преображая холл со светлой современной отделкой. Парадный холл в доме, на американский манер, всегда просторен и дает возможность попасть в любую из комнат дома, отменяя необходимость в дополнительных коридорах.
Такая особенность делает эту зону дома очень важной. Иногда парадный холл поддерживает общее настроение дома даже на более высоком качественном уровне, чем гостиная.
В просторной гостиной есть несколько зон отдыха – у TV, рядом с окном и выходом на террасу, в зоне столовой. Такая комната рассчитана на большую семью, которая любит проводить время дома или принимать гостей.
Современная отделка в гостиной качественными материалами – залог ощущения уюта и спокойствия в доме. В данном случае она тоже выполнена в элегантном американском формате.
Шикарная ванная комната напоминает невероятно атмосферный американский пляжный стиль – столько в ней солнечного света! При этом она предельно современна и смотрится очень красиво. Минимализм и лаконичность дизайна в ванной комнате – очень современный подход к оформлению. Кроме того, такой интерьер практичен и удобен в уборке.
Данная ванная комната является главной ванной комнатой при большой спальне и рассчитана на супругов.
Отдельная гардеробная комната со встроенными системами хранения, отдельной зоной с мягкой мебелью, будуарным столиком и комодом – мечта любой женщины! В данном плане гардеробная находится между главной спальней и ванной комнатой, имеет собственное окно и площадь более 12 кв. метров.
Главная спальня рядом с гардеробной имеет площадь около 16 кв. метров и наполнена светом. Двери-слайдеры позволяют в теплое время года сгладить границы между домом и летними погожими деньками.
Просторная терраса при гостиной – must-have любого современного семейного дома. Оформленная колоннами, она выглядит просто очаровательно!
Ставни – еще одна важная часть данного проекта, они позволяют создать более аристократичную и эстетичную атмосферу в саду. А еще они делают дом изысканно традиционным, но все же оставляют его достаточно современным.
Ставни могут быть и исключительно декоративными – это никак не умаляет их красоты и атмосферности.
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