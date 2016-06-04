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До и После: 10 ванных комнат с новым ремонтом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
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Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!

​До: требуется капитальный ремонт

homify
homify

homify
homify
homify

То, что ванной комнате требуется ремонт, видно невооруженным глазом. В идеале, ремонт в этом интерьере нужно совершать каждые 10 лет с полной заменой плитки и всей мебели. Если вы откладываете данное занятие частично или полностью еще на 10 лет, то рискуете обнаружить себя в незавидном положении.

​После: простота побеждает старость

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

Капитальный ремонт ванной комнаты в современном стиле чаще всего подразумевает полную замену плитки на полу и на стенах, новую дверь, новый потолок с подсветкой, а также новую мебель и душевую кабину. В более модных вариантах также устанавливаются встроенные сливы для душа, унитаза и раковины, трубы которых не видны за перегородками. Простота в решениях – лучший способ в данном случае дизайнерски победить старость интерьера!

​До: белая ванная из 80-х

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

Обычная белая ванная с дизайном из 80-х или 90-х (в зависимости от страны) и площадью всего лишь в 3,5 кв. метра тоже имеет все шансы на то, чтобы стать шикарным местом для отдыха и сеансов SPA!

После: белая ванная нового уровня

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

Посмотрите, как всего лишь на 3,5 кв. метрах расположилась душевая кабина, унитаз со встроенным сливом и раковина! Красивый дизайн, отделка зеркалами, несколько светильников и стильная керамика и сантехника здесь смотрятся просто прекрасно!

​До: ванная на мансарде

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

В этой ванной комнате было просторно, но общий вид не внушал доверия из-за старости отделки. Как же преобразить ванную комнату, не меняя плитки? С помощью стейджинга – характерных приемов из европейского направления в дизайне интерьера, который подразумевает предпродажную подготовку.

​После: ванная на мансарде с ремонтом

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Так, в этой комнате с помощью основных правил стейджинга были специальными средствами подчищены все стыки, добавлены аксессуары, частично заменены некоторые детали, а одна из стен покрашена в модный оттенок серенити.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До и После: редизайн со вкусом

VORHER-NACHHER, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Еще один проект редизайна ванной комнаты подразумевает создание подоконника вдоль окна для монтажа встроенной системы слива

​До: неудобная ситуация

homify
homify

homify
homify
homify

Маленькая, узкая и длинная ванная комната тоже имеет все шансы на то, чтобы стать красивой и удобной!

​После: современные решения

homify Ванная комната в стиле модерн Керамика Серый
homify

homify
homify
homify

Только посмотрите, как красиво здесь реализована идея душевой ниши на столь ограниченном пространстве мансарды!

​До: простое начало

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Эта обычная ванная комната имела достаточно неаккуратные и нуждающиеся в чистке стыки, слишком заметные трубы и в целом упрощенный декор.

После: эклектичное завершение

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Ванная в стиле лофт
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Теперь стиральная машина спряталась в тумбе, была создана новая дизайнерская ниша для душа и заменена мебель.

​До: нежилая мансарда

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Необжитая мансарда в частном доме или на даче – еще одна возможность создать красивую ванную комнату из ничего!

​После: мансарда с особым шармом

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Минималистичная, почти волшебная в своем блеске ванная комната смотрится здесь очень стильно!

​До: нестандартная планировка

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Необычные планировки толкают на… стандартные, проверенные решения, лишь слегка подкорректированные под конкретный случай.

​После: оригинальный подход

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Посмотрите, как ниша в зоне унитаза была сглажена за счет встроенного слива, а ванная расположилась в прекрасной местечке у окна!

​До: место под ванную в новом доме

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Ваш новый дом – ваши новые правила! Мечтали о тайском курорте дома? Тогда посмотрите на результаты этого проекта!

​После: ванная в стиле SPA

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Азиатская гармония, четкие и простые линии, теплая и уютная атмосфера. То, что стиль SPA делает с любой ванной комнатой, просто поразительно!

​До и После: современные оттенки

VORHER-NACHHER, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

В этой очень старой ванной комнате, ремонт которой совершался несколько десятилетий назад, теперь воцарилась свежая, яркая и современная атмосфера!

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

Современный дом в духе эко
А вам какой редизайн ванной понравился больше всего?

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