До и После: 10 ванных комнат с новым ремонтом

Решаете, как быть со своей ванной комнатой? Какую плитку выбрать, стиль для мебели и декора? Тогда посмотрите реальные примеры того, как преображаются интерьеры по всей Европе, и найдите тот окончательный результат, который вас покорит!
То, что ванной комнате требуется ремонт, видно невооруженным глазом. В идеале, ремонт в этом интерьере нужно совершать каждые 10 лет с полной заменой плитки и всей мебели. Если вы откладываете данное занятие частично или полностью еще на 10 лет, то рискуете обнаружить себя в незавидном положении.
Капитальный ремонт ванной комнаты в современном стиле чаще всего подразумевает полную замену плитки на полу и на стенах, новую дверь, новый потолок с подсветкой, а также новую мебель и душевую кабину. В более модных вариантах также устанавливаются встроенные сливы для душа, унитаза и раковины, трубы которых не видны за перегородками. Простота в решениях – лучший способ в данном случае дизайнерски победить старость интерьера!
Обычная белая ванная с дизайном из 80-х или 90-х (в зависимости от страны) и площадью всего лишь в 3,5 кв. метра тоже имеет все шансы на то, чтобы стать шикарным местом для отдыха и сеансов SPA!
Посмотрите, как всего лишь на 3,5 кв. метрах расположилась душевая кабина, унитаз со встроенным сливом и раковина! Красивый дизайн, отделка зеркалами, несколько светильников и стильная керамика и сантехника здесь смотрятся просто прекрасно!
В этой ванной комнате было просторно, но общий вид не внушал доверия из-за старости отделки. Как же преобразить ванную комнату, не меняя плитки? С помощью стейджинга – характерных приемов из европейского направления в дизайне интерьера, который подразумевает предпродажную подготовку.
Так, в этой комнате с помощью основных правил стейджинга были специальными средствами подчищены все стыки, добавлены аксессуары, частично заменены некоторые детали, а одна из стен покрашена в модный оттенок серенити.
Еще один проект редизайна ванной комнаты подразумевает создание подоконника вдоль окна для монтажа встроенной системы слива
Маленькая, узкая и длинная ванная комната тоже имеет все шансы на то, чтобы стать красивой и удобной!
Только посмотрите, как красиво здесь реализована идея душевой ниши на столь ограниченном пространстве мансарды!
Эта обычная ванная комната имела достаточно неаккуратные и нуждающиеся в чистке стыки, слишком заметные трубы и в целом упрощенный декор.
Теперь стиральная машина спряталась в тумбе, была создана новая дизайнерская ниша для душа и заменена мебель.
Необжитая мансарда в частном доме или на даче – еще одна возможность создать красивую ванную комнату из ничего!
Минималистичная, почти волшебная в своем блеске ванная комната смотрится здесь очень стильно!
Необычные планировки толкают на… стандартные, проверенные решения, лишь слегка подкорректированные под конкретный случай.
Посмотрите, как ниша в зоне унитаза была сглажена за счет встроенного слива, а ванная расположилась в прекрасной местечке у окна!
Ваш новый дом – ваши новые правила! Мечтали о тайском курорте дома? Тогда посмотрите на результаты этого проекта!
Азиатская гармония, четкие и простые линии, теплая и уютная атмосфера. То, что стиль SPA делает с любой ванной комнатой, просто поразительно!
В этой очень старой ванной комнате, ремонт которой совершался несколько десятилетий назад, теперь воцарилась свежая, яркая и современная атмосфера!
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