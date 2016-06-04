До и После: 10 ванных комнат с новым ремонтом

Капитальный ремонт ванной комнаты в современном стиле чаще всего подразумевает полную замену плитки на полу и на стенах, новую дверь, новый потолок с подсветкой, а также новую мебель и душевую кабину. В более модных вариантах также устанавливаются встроенные сливы для душа, унитаза и раковины, трубы которых не видны за перегородками. Простота в решениях – лучший способ в данном случае дизайнерски победить старость интерьера!