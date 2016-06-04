Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Пассивный семейный дом в 140 кв. метров!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Столовая комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Вы когда-нибудь видели дом, настолько прекрасный в своем современном дизайне, что его очень хочется назвать семейной идиллией? Если нет, то тогда мы рады представить вам этот очень заманчивый проект от студии AL ARCHITEKT, который показывает, что стиль модерн может быть максимально уютным и практичным в новом обличии!

21-ый век вносит свои коррективы в нормы удобства дома. При правильном проектировании и дизайне интерьера уборка и уход за мебелью и декором занимают минимальное количество вашего времени. Современные способы наведения порядка позволяют использовать панорамное остекление на более приятном и менее хлопотном уровне, чем когда-то – самые обычные окна.

​Практичный и современный

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Дома в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Этот красивый дом – австрийский проект и расположен в одном из прекрасных пригородов Вены. Легендарный город, стремительно развиваясь навстречу новым возможностям, становится весьма интересным местом для наших архитектурных туров по загородным домам и квартирам в центре.

Проектирование заняло несколько месяцев, строительство – около года (июль 2014-июнь 2015). Были учтены все пожелания хозяйки и хозяина, и, что еще более важно, каждая идея была преобразована в реально комфортабельное решение, а не просто воплощена.

Практичность этого дома выражается в каждом элементе отделки и использованном материале. Даже если сначала кажется, что он слишком современен и роскошен, чтобы быть удобным в эксплуатации. Так, брендовая бытовая техника имеет специальные режимы самоочистки, а для роскошных окон уже придумали современные инструменты и особенную технику.

​Дизайн интерьера

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Кухня в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Современный дизайн интерьера в этом доме выдержан в стиле модерн с использованием белого фона и многочисленных теплых оттенков древесины.  Добавить уюта в интерьере помогают текстиль, домашние растения и элементы, позволяющие сделать дом на вид более провинциальным – современная потолочная балка и деревянная барная стойка.

Удивительно, но в таком интерьере самую важную роль в создании особенного настроения играют всего лишь три вещи – материал для отделки пола, белые стены и панорамное остекление. Такое трио позволит на любой площади и с любым бюджетом создать отличную основу для жизни семьи.

​Планировка

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Столовая комната в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

На первом этаже расположилась зона открытой планировки – солнечные кухня, столовая и гостиная имеют панорамное остекление почти от пола до потолка и выход на террасу. Сам дом настолько компактен и хорошо продуман, что встав из-за дальнего стула в столовой, можно легко рассмотреть всю прихожую зону. А еще на первом этаже находится лестничный холл, гостевая туалетная комната и гардеробная.

​Дизайн кухни

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Кухня в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Особенного внимания заслуживает шикарная белоснежная кухня, которая благодаря современной технике, стеклянному кухонному фартуку и блеску стали выглядит будто глянцевой!

Для многих хозяек именно такая кухня является кухней мечты. Солнечная, открытая, с новой мебелью и техникой, она имеет современный формат гарнитура, состоящий из базовых модулей, а также кухонного острова и барной стойки.

​Дополнительно

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Балкон и терраса в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Сами архитекторы данный дом называют пассивным. Должное внимание к теплопотерям, экологические чистые материалы и современные технологичные решения позволяют присвоить дому класс A+ по энергосбережению.

Отопление в доме реализовано с помощью теплового насоса и системы «теплого пола». Дом рассчитан на умеренный климат, отапливается с помощью газа.

На фотографии выше вы видите шикарный формат остекления снаружи, дополнительную систему для стока воды вдоль модуля остекления, а также террасу с мощением из натурального дерева. Сам фасад оформлен декоративными панелями с использованием натурального дерева и смотрится очень стильно и современно.

Далее на homify:

Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Кристальный модерн в бразильском доме
Этот дом просто сказка! Не правда ли?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо