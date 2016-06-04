​Пассивный семейный дом в 140 кв. метров!

Вы когда-нибудь видели дом, настолько прекрасный в своем современном дизайне, что его очень хочется назвать семейной идиллией? Если нет, то тогда мы рады представить вам этот очень заманчивый проект от студии AL ARCHITEKT, который показывает, что стиль модерн может быть максимально уютным и практичным в новом обличии!
21-ый век вносит свои коррективы в нормы удобства дома. При правильном проектировании и дизайне интерьера уборка и уход за мебелью и декором занимают минимальное количество вашего времени. Современные способы наведения порядка позволяют использовать панорамное остекление на более приятном и менее хлопотном уровне, чем когда-то – самые обычные окна.
Этот красивый дом – австрийский проект и расположен в одном из прекрасных пригородов Вены. Легендарный город, стремительно развиваясь навстречу новым возможностям, становится весьма интересным местом для наших архитектурных туров по загородным домам и квартирам в центре.
Проектирование заняло несколько месяцев, строительство – около года (июль 2014-июнь 2015). Были учтены все пожелания хозяйки и хозяина, и, что еще более важно, каждая идея была преобразована в реально комфортабельное решение, а не просто воплощена.
Практичность этого дома выражается в каждом элементе отделки и использованном материале. Даже если сначала кажется, что он слишком современен и роскошен, чтобы быть удобным в эксплуатации. Так, брендовая бытовая техника имеет специальные режимы самоочистки, а для роскошных окон уже придумали современные инструменты и особенную технику.
Современный дизайн интерьера в этом доме выдержан в стиле модерн с использованием белого фона и многочисленных теплых оттенков древесины. Добавить уюта в интерьере помогают текстиль, домашние растения и элементы, позволяющие сделать дом на вид более провинциальным – современная потолочная балка и деревянная барная стойка.
Удивительно, но в таком интерьере самую важную роль в создании особенного настроения играют всего лишь три вещи – материал для отделки пола, белые стены и панорамное остекление. Такое трио позволит на любой площади и с любым бюджетом создать отличную основу для жизни семьи.
На первом этаже расположилась зона открытой планировки – солнечные кухня, столовая и гостиная имеют панорамное остекление почти от пола до потолка и выход на террасу. Сам дом настолько компактен и хорошо продуман, что встав из-за дальнего стула в столовой, можно легко рассмотреть всю прихожую зону. А еще на первом этаже находится лестничный холл, гостевая туалетная комната и гардеробная.
Особенного внимания заслуживает шикарная белоснежная кухня, которая благодаря современной технике, стеклянному кухонному фартуку и блеску стали выглядит будто глянцевой!
Для многих хозяек именно такая кухня является кухней мечты. Солнечная, открытая, с новой мебелью и техникой, она имеет современный формат гарнитура, состоящий из базовых модулей, а также кухонного острова и барной стойки.
Сами архитекторы данный дом называют пассивным. Должное внимание к теплопотерям, экологические чистые материалы и современные технологичные решения позволяют присвоить дому класс A+ по энергосбережению.
Отопление в доме реализовано с помощью теплового насоса и системы «теплого пола». Дом рассчитан на умеренный климат, отапливается с помощью газа.
На фотографии выше вы видите шикарный формат остекления снаружи, дополнительную систему для стока воды вдоль модуля остекления, а также террасу с мощением из натурального дерева. Сам фасад оформлен декоративными панелями с использованием натурального дерева и смотрится очень стильно и современно.
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— Достойный дом для семейной жизни;