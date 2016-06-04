​Пассивный семейный дом в 140 кв. метров!

Этот красивый дом – австрийский проект и расположен в одном из прекрасных пригородов Вены. Легендарный город, стремительно развиваясь навстречу новым возможностям, становится весьма интересным местом для наших архитектурных туров по загородным домам и квартирам в центре.

Проектирование заняло несколько месяцев, строительство – около года (июль 2014-июнь 2015). Были учтены все пожелания хозяйки и хозяина, и, что еще более важно, каждая идея была преобразована в реально комфортабельное решение, а не просто воплощена.

Практичность этого дома выражается в каждом элементе отделки и использованном материале. Даже если сначала кажется, что он слишком современен и роскошен, чтобы быть удобным в эксплуатации. Так, брендовая бытовая техника имеет специальные режимы самоочистки, а для роскошных окон уже придумали современные инструменты и особенную технику.