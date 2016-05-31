До и После: Как строятся современные шале в Альпах

Очень интересно наблюдать за тем, как возводятся современные дома. Над ними работают десятки (если не целая сотня!) специалистов, продумывая до мелочей и используя при этом самые современные технологии.

На этот раз в наших тематических статьях о стройке мы увидим, как строилось современное шале в Альпах по проекту студии EDDY CRETAZ ARCHITETTO.