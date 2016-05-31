До и После: Как строятся современные шале в Альпах

Очень интересно наблюдать за тем, как возводятся современные дома. Над ними работают десятки (если не целая сотня!) специалистов, продумывая до мелочей и используя при этом самые современные технологии.
На этот раз в наших тематических статьях о стройке мы увидим, как строилось современное шале в Альпах по проекту студии EDDY CRETAZ ARCHITETTO.
Строительство этого дома удивляет своей технологичностью и быстротой. Все модули уже были изготовлены на заводе под конкретный проект. Все размеры, количество материалов и сопутствующих деталей учтены до единицы, привезены с небольшим запасом и быстро смонтированы в одно большое архитектурное чудо.
Это шале – особенное, ведь в нем присутствуют и современность, и традиционное очарование, которые сочетаются вместе столь оригинальным способом.
С другого ракурса наблюдать за строительством еще более интересно. Как конструктор-лего, этот дом собирается будто за считанные часы. На самом деле на возведение тратится несколько месяцев, но для столь серьезного и профессионального проекта это вовсе не срок.
На фотографиях выше вы можете видеть бетонное основание для части дома. Это гараж, позволяющий создать проект внешне традиционного дома на участке с очень резким склоном. Он соединяет участок с улицей, тогда как сам дом находится на 3 метра выше улицы и его террасы – на том же уровне.
Это невероятное шале с эффектным бассейном и мощеной настоящим камнем площадкой, густым зеленым газоном, шикарными деревянными фасадами и просторными комнатами внутри – триумфальное завершение этой истории!
Аккуратный внешний вид современного дома сразу после окончания стройки – что может быть более приятным и вдохновляющим?
Натуральная древесина и камень – характерные части стиля шале, они делают многие постройки в данном стиле исключительно экологичными и наполненными теплом самой планеты.
Это шале прекрасно показывает, как старые технологии уходят в прошлое, оставляя место новым, но при этом сохраняется индивидуальный и атмосферный стиль, присущий определенной культуре.
В швейцарских и французских Альпах шале – это не просто деревенский домик или вилла для туристов. Здесь в шале могут жить самые простые люди – менеджеры, бухгалтеры, владельцы мелкого бизнеса, врачи и учителя. Правда, если шале новое, оно уже не построено из собранных здесь же камней и брутального сруба, а является продуктом более технологичного производства.
Стиль жизни в альпийских долинах, не слишком высоко, там, где жизнь не останавливается с окончанием туристического сезона, особенно интересен. Современный, с просторными коттеджами и неизменно величественными пейзажами, он показывает нам особенный образ того, как еще можно жить в 21-ом веке.
Свобода передвижений, поиска работы в практически любой стране мира, дешевые авиабилеты и привлекательная визовая политика многих стран сподвигает к эмиграции ежегодно тысячи семей из России, Украины, Белоруссии и других близлежащих и родственных стран. Кто-то мечтает переехать к теплому морю в более, чем доступный Египет, другие всем сердцем любят Турцию за прекрасный климат и воспоминания из отпуска, а третьи находят спокойствие и уют родного дома в горных регионах Швейцарии.
Если вас интересует тематика шале, не обязательно останавливаться на данном стиле просто в строительстве собственного коттеджа в Подмосковье или любой другой области. Шале – это стиль жизни, и ничто вам не заменит горы на горизонте. Ни шикарные балкончики, ни массивные и эффектные крыши, ни профессиональный проект в стиле шале, который изнутри мы все наверняка не отличим от настоящего.
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