Современный деревянный дом

В нашей новой Книге Идей мы представим вам удивительный проект мульти-модульного дома на основе деревянного каркаса! В нем есть все, о чем может желать дачник – простор, экологичная отделка, бюджетность строительства и при этом – современный внешний вид, достойный даже не дачного, а коттеджного поселка.

Дом построен по каркасной технологии и спроектирован студией ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES. Внешняя отделка выполнена из натурального дерева, как и отделка интерьеров.

Этот дом является сборным, он производится и собирается на фабрике, а на участке лишь объединяются крупные модули. Прежде чем это произойдет, строители готовят фундамент, а уже после монтируют общие коммуникации.