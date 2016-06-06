Современный деревянный дом

В нашей новой Книге Идей мы представим вам удивительный проект мульти-модульного дома на основе деревянного каркаса! В нем есть все, о чем может желать дачник – простор, экологичная отделка, бюджетность строительства и при этом – современный внешний вид, достойный даже не дачного, а коттеджного поселка.
Дом построен по каркасной технологии и спроектирован студией ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES. Внешняя отделка выполнена из натурального дерева, как и отделка интерьеров.
Этот дом является сборным, он производится и собирается на фабрике, а на участке лишь объединяются крупные модули. Прежде чем это произойдет, строители готовят фундамент, а уже после монтируют общие коммуникации.
В Москве и области, а также некоторых других крупных городах России, в Киеве и Варшаве вы найдете фирмы, которые уже используют сборные технологии для строительства домов. Данная тенденция быстро развивается и оттого становится только еще более доступной. В теплом климате Испании, например, в таких домах и вовсе живут круглый год.
Плюсы сборного и модульного подхода очевидны. Во-первых, вы получаете дачу с минимальными трудозатратами, что позволяет пенсионерам и их семье наслаждаться отдыхом и работой на даче, а не делать из нее «стройку века», со всеми хлопотами, спорами и ссорами, сопутствующими многим решениями. Экономятся нервы, время, силы и отношения.
Сборный дом может быть произведен и установлен очень быстро, для дачных проектов при готовом фундаменте сроки начинаются от 2-х недель. А еще модульная дача позволяет выбрать нужную планировку из уже готовых, современных и практичных, проверенных многими другими клиентами фирмы. Например, вы можете выбрать три модуля – гостиную, кухню и спальню, а между ними или внутри них будут образованы коридоры, ванная комната, тамбур.
Внутри дома мы найдем исключительно экологичный подход к дизайну. Бюджетная вагонка и простая деревянная мебель занимают около 50% всей отделки и мебели. Такая экономия выглядит очень привлекательной для современной семьи, желающей иметь современную дачу.
Другое дело – кухонный гарнитур и окна, затраты на которые были почти сравнимы с затратами на кухню и окна в коттедже. Дело в том, что создавая дачу на новом уровне, вы можете иметь ввиду и круглогодичное проживание здесь в будущем, конечно же, при установке теплового насоса (и «теплого пола») в качестве отопления, как в данном проекте.
Современная планировка этого дома подразумевает отдельную кухню и столовую, гостиную, кабинет для выполнения домашних заданий детям и работы за компьютером, а также спальни и ванную комнату.
Удивительно стильный кабинет создан в проекте специально для того, чтобы освободить пятницу, уже вечером в четверг быть на даче и доделать все дела уже в домике на природе. Уезжать с дачи в город можно с утра в понедельник или в ночь на понедельник.
С развитием интернета и оптимизации всех рабочих процессов можно будет увеличивать количество дней, когда вы работаете с дачи, и уменьшить время, которое нужно проводить в офисе. Думаем, многие порадуются возможности проводить на такой даче половину недели с апреля по октябрь или круглый год (с системой отопления).
Декоративная подсветка на даче – вовсе не последняя по важности деталь. В лесу, на природе, у реки или озера такая подсветка создает весь образ вашей жизни.
Собирая модули, вы можете со временем дополнять такую дачу. Например, начав с одного модуля площадью в 30 кв. метров (кухня-гостиная с раскладным диваном и ванная комната), вы можете увеличить его до 90 кв. метров, добавив три отдельных спальни и кабинет, еще одну ванную комнату и столовую на большую семью.
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