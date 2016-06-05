​До и После: 10 проектов редизайна фасада

На каждой старой и достаточно длинной улице есть такой заброшенный дом, от которого все отворачивают свои взоры. А что было бы, если бы его купила молодая семья со средствами на восстановление или, как в данном случае, пара супругов-пенсионеров, продавших квартиру в городе?