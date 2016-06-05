​До и После: 10 проектов редизайна фасада

О том, как потрясающе преображаются фасады домов по тысячам улиц по всему миру, мы покажем в этой Книге Идей!
На его основе появилась шикарная дача в стиле кантри с использование белого и голубого оттенков, с новой улучшенной мансардой, со спальнями и полноценной ванной комнатой.
Несмотря на то, что данный дом постоянно поддерживался в жилом и отчасти привлекательном состоянии, он все же требовал весьма существенной реконструкции внутри и снаружи для жизни на современном уровне.
Кажется, что этот дом, построенный еще до 1890 года, уже никак не сможет стать домом чьей-то мечты… или может?!
Но если провести капитальный ремонт, заменить каждую мелочь, то ощущение запущенности исчезнет и вы получите коттедж по минимальной цене!
Этот старый каменный дом имеет вставки из кирпичной кладки, бетонный фундамент и деревянные перегородки. Что из него может получиться?
Шикарная дача нового типа! Полуразрушенный дом превращается в домик с новой крышей и мансардой, к нему пристраиваются два навеса – для патио и летней кухни, а внутри мы получаем кухню-гостиную (2 спальных места) и спальню наверху (2-4 спальных места, если с маленькими детьми)!
Будто пришедший из другого мира, этот старый каменный сарай был построен еще до 1850 года! Получится ли из него что-либо красивое?
Еще одно прекрасное преображение старого каменного дома в новую дачу или даже стартовый коттедж доказывает, что все возможно в мире профессиональных реконструкций!
На каждой старой и достаточно длинной улице есть такой заброшенный дом, от которого все отворачивают свои взоры. А что было бы, если бы его купила молодая семья со средствами на восстановление или, как в данном случае, пара супругов-пенсионеров, продавших квартиру в городе?
В стиле старых английских романов этот дом, построенный более 150-ти лет назад, выглядит очень необычно! Будто декорация для костюмированного фильма, он смотрится очень интересно на этой мощеной улочке возле леса!
Бунгало в стиле раннего модернизма не выглядит современным в наше время. Небольшие, по современным меркам, окна, простая форма, слишком недружелюбный вид – все это признаки вовсе не плохо построенного дома, а просто немного устаревшего.
Благодаря низкой цене и хорошим исходным данным (неповрежденные стены и фундамент, достаточная площадь) этот дом превратился в виллу с шикарной террасой, дверьми-слайдерами с выходом на нее и очень стильными интерьерами.
Такие коттеджи, построенные на самый маленький бюджет, тоже имеют будущее! Стоит только посмотреть на то, что было создано на основе этого дома, похожего на простую коробку.
Вдохновляясь современным модерном и стилем Прерий, архитектор сменил образ дома на более актуальный и при этом уютный в традиционном смысле слова. А пристройка использовалась для создания шикарной гостиной с террасой.
Некоторые дома находятся в столь шикарном месте, что инвесторы с хорошим капиталом покупают их просто ради расположения и практически полностью переделывают на свой вкус!
Этот дом стал настоящим образцом стиля и гармонии с природой. В тени леса он смотрится, как уникальное произведение искусства!
Для тех, кто любит комфорт: