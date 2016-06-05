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​До и После: 10 проектов редизайна фасада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison V.W., Franklin Azzi Architecture Franklin Azzi Architecture Дома в стиле модерн
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О том, как потрясающе преображаются фасады домов по тысячам улиц по всему миру, мы покажем в этой Книге Идей!

​После: коттедж с особым шармом

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Дома в скандинавском стиле
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

На его основе появилась шикарная дача в стиле кантри с использование белого и голубого оттенков, с новой улучшенной мансардой, со спальнями и полноценной ванной комнатой.

​До: старый домик в деревне

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Несмотря на то, что данный дом постоянно поддерживался в жилом и отчасти привлекательном состоянии, он все же требовал весьма существенной реконструкции внутри и снаружи для жизни на современном уровне.

​До: пост-средневековый драматизм

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus Bj. 1804, Stuccolustro Stuccolustro
Stuccolustro

Stuccolustro
Stuccolustro
Stuccolustro

Кажется, что этот дом, построенный еще до 1890 года, уже никак не сможет стать домом чьей-то мечты… или может?!

​После: традиционный кантри-коттедж

Denkmalgeschütztes Fachwerkhaus Bj. 1804, Stuccolustro Stuccolustro Дома в стиле кантри
Stuccolustro

Stuccolustro
Stuccolustro
Stuccolustro

Но если провести капитальный ремонт, заменить каждую мелочь, то ощущение запущенности исчезнет и вы получите коттедж по минимальной цене!

​До: разрушенный дом

Maison V.W., Franklin Azzi Architecture Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture

Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture

Этот старый каменный дом имеет вставки из кирпичной кладки, бетонный фундамент и деревянные перегородки. Что из него может получиться?

​После: мини-дом мечты

Maison V.W., Franklin Azzi Architecture Franklin Azzi Architecture Дома в стиле модерн
Franklin Azzi Architecture

Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Architecture

Шикарная дача нового типа! Полуразрушенный дом превращается в домик с новой крышей и мансардой, к нему пристраиваются два навеса – для патио и летней кухни, а внутри мы получаем кухню-гостиную (2 спальных места) и спальню наверху (2-4 спальных места, если с маленькими детьми)!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: дом из другого мира

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Будто пришедший из другого мира, этот старый каменный сарай был построен еще до 1850 года! Получится ли из него что-либо красивое?

​После: каменная дача

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Дома в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Еще одно прекрасное преображение старого каменного дома в новую дачу или даже стартовый коттедж доказывает, что все возможно в мире профессиональных реконструкций!

​До: дом, на который никто не смотрит

Auszugshaus Reichenau, Junghanns + Müller Architekten Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten

Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten

На каждой старой и достаточно длинной улице есть такой заброшенный дом, от которого все отворачивают свои взоры. А что было бы, если бы его купила молодая семья со средствами на восстановление или, как в данном случае, пара супругов-пенсионеров, продавших квартиру в городе?

​После: сказка в стиле кантри

Auszugshaus Reichenau, Junghanns + Müller Architekten Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten

Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten
Junghanns + Müller Architekten

В стиле старых английских романов этот дом, построенный более 150-ти лет назад, выглядит очень необычно! Будто декорация для костюмированного фильма, он смотрится очень интересно на этой мощеной улочке возле леса!

​До: простой модерн

Umbau Haus Grimm, Stade, architekten schüch & cassau bda architekten schüch & cassau bda
architekten schüch &amp; cassau bda

architekten schüch & cassau bda
architekten schüch &amp; cassau bda
architekten schüch & cassau bda

Бунгало в стиле раннего модернизма не выглядит современным в наше время. Небольшие, по современным меркам, окна, простая форма, слишком недружелюбный вид – все это признаки вовсе не плохо построенного дома, а просто немного устаревшего.

​После: преображение, как из сказки

Umbau Haus Grimm, Stade, architekten schüch & cassau bda architekten schüch & cassau bda
architekten schüch &amp; cassau bda

architekten schüch & cassau bda
architekten schüch &amp; cassau bda
architekten schüch & cassau bda

Благодаря низкой цене и хорошим исходным данным (неповрежденные стены и фундамент, достаточная площадь) этот дом превратился в виллу с шикарной террасой, дверьми-слайдерами с выходом на нее и очень стильными интерьерами.

​До: простейший дом

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Такие коттеджи, построенные на самый маленький бюджет, тоже имеют будущее! Стоит только посмотреть на то, что было создано на основе этого дома, похожего на простую коробку.

​После: дом со вкусом

Dom jednorodzinny w Poznaniu - przebudowa i adaptacja, Sasiak - Sobusiak Architekci Sasiak - Sobusiak Architekci Дома в стиле модерн
Sasiak – Sobusiak Architekci

Sasiak - Sobusiak Architekci
Sasiak – Sobusiak Architekci
Sasiak - Sobusiak Architekci

Вдохновляясь современным модерном и стилем Прерий, архитектор сменил образ дома на более актуальный и при этом уютный в традиционном смысле слова. А пристройка использовалась для создания шикарной гостиной с террасой.

​До: на краю света

Existing Approach and entrance to a 1960s home in Haslemere, Surrey ArchitectureLIVE 1960s home,carport,car port
ArchitectureLIVE

Existing Approach and entrance to a 1960s home in Haslemere, Surrey

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Некоторые дома находятся в столь шикарном месте, что инвесторы с хорошим капиталом покупают их просто ради расположения и практически полностью переделывают на свой вкус!

После: фантастика и стиль!

Contemporary Home Restoration and Extension for 1960s house in Haslemere, Surrey ArchitectureLIVE 1960s,two-storey extension,home extension,car port,artificial slate,insulated render,dual aspect glazing
ArchitectureLIVE

Contemporary Home Restoration and Extension for 1960s house in Haslemere, Surrey

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

Этот дом стал настоящим образцом стиля и гармонии с природой. В тени леса он смотрится, как уникальное произведение искусства!

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

Каркасный сарай своими руками - это совсем не сложно!
Приглянулся ли вам второй по счету мини-домик в подборке?

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