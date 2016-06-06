До и После: 12 кухонь с новым ремонтом

В каждой из этих кухонь дизайнер сделал упор на определенное ощущение новизны, конкретный стиль в дизайне интерьера и проверенные решения в отделке, планировке и декоре. Посмотрим, какие из них оказались особенно эффективными?
В борьбе с некрасивыми и старыми кухнями homify предлагает вам поделиться фотографиями своих ремонтов «До и После» или только «До» в разделе «Форум», чтобы дизайнеры провели для вас бесплатную консультацию.
Преобразование коммунальных квартир в собственные приватные апартаменты – тяжелое, но очень эффектное дело. Эта кухня в бывшей коммунальной квартире смотрится просто ужасно, но в ней есть хорошие исходные данные – новая система отопления в доме, окна и высокие потолки.
Теперь на этой кухне царит полный порядок! Красивое новое окно открывает вид на густые деревья, раковина находится здесь же. В стены встроены дополнительные розетки для бытовой техники, а у нового гарнитура – столешница из композитного материала под камень.
В старых панельных домах мы легко найдем десятки точно таких же кухонь, но как сделать их красивыми и стильными с минимальным бюджетом? Смотрим ниже!
Стильное сочетание белого цвета и оттенков древесины выглядит здесь очень современно! Несмотря на то, что тумба под окном сохранена в оригинальном состоянии и даже оставлена старая раковина.
Мало кто возьмется за покупку и редизайн такого пространства – кажется, что у него нет никаких шансов! У этой старой кухни в очень старом доме в черте города была своя, очень длинная история…
При талантливом дизайнере и достаточном бюджете из этой кухни получился настоящий оазис стиля и современного комфорта. Новый гарнитур включает в себя раковину,столешницу, микроволновку и плиту, а в длину он менее 1,8 метра!
В старых квартирах кухня бывает настолько мала, что для удобной жизни приходится совмещать зал со старой кухней (площадь которой иногда может равняться 4-5 кв. метрам!).
Так, на месте зала и старой кухни образовалась кухня, столовая и гостиная. Удивительно, но часть столовой группы сохранилась, а новый гарнитур добавляет некоторую аристократичность этой квартире в старом здании!
Кажется, что можно сделать с этой маленькой кухней без окна площадью 7 кв. метров? Но дизайнер полон идей и готов сделать из любого интерьера воплощение вашей мечты!
Объединение кухни с гостиной помогло расширить рабочее пространство до полноценного гарнитура, добавить барную стойку, организовать солнечное место для готовки и при этом взять у гостиной лишь 4-5 кв. метров!
Традиционная деревянная кухня коричнево-бежевых тонов уже ушла далеко в прошлое. На замену ей пришли современные гарнитуры и минималистичный дизайн. Но если вы все-таки любите традиции и классику, мы советуем вам присмотреться к георгианским кухням, стилю транситионал и нью-йоркскому.
Используя их главные дизайнерские приемы, вы сможете оставить классический облик своей кухни очаровательным, создав при этом все же современный интерьер
Эта мини-кухня расположена в очень старом доме и давно была готова к обновлению!
После перепланировки и объединения кухни с другой комнаткой, здесь появилась маленькая кухня-гостиная площадью менее 16 кв. метров!
Это шикарное преображение кухни смотрится просто потрясающе! То, как изящно расположены все модули в гарнитуре, холодильник сливается с черными фасадами, а столовая, размещенная в одном из модулей основы, смотрится фантастически современно!
Еще одно преображение старой кухни тоже связано с перепланировкой. Перегородка между кухней и гостиной была снесена, ее заменил небольшой стеклянный экран со шторами, а столовая разместилась уже в гостиной.
Этот старый дом требовал много заботы, внимания и таланта дизайнера прежде чем стать воплощением настоящей скандинавской мечты!
До ремонта на этой кухне было не развернуться! А что стало потом…
Для кухни площадью до 9 кв. метров минимализм по-прежнему является лучшим решением из возможных!
То, что раньше считалось красивым, сейчас смотрится, как минимум, несовременно. Стандарты красоты меняются, в том числе – и в дизайне кухни.
Завершаем мы нашу подборку шикарной просторной кухней, которая выглядит высокотехнологично и даже вмещает в себя зону для стиральной и сушильной машины!
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