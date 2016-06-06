До и После: 12 кухонь с новым ремонтом

В каждой из этих кухонь дизайнер сделал упор на определенное ощущение новизны, конкретный стиль в дизайне интерьера и проверенные решения в отделке, планировке и декоре. Посмотрим, какие из них оказались особенно эффективными?

В борьбе с некрасивыми и старыми кухнями homify предлагает вам поделиться фотографиями своих ремонтов «До и После» или только «До» в разделе «Форум», чтобы дизайнеры провели для вас бесплатную консультацию.