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До и После: 12 кухонь с новым ремонтом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
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В каждой из этих кухонь дизайнер сделал упор на определенное ощущение новизны, конкретный стиль в дизайне интерьера и проверенные решения в отделке, планировке и декоре. Посмотрим, какие из них оказались особенно эффективными?

В борьбе с некрасивыми и старыми кухнями homify предлагает вам поделиться фотографиями своих ремонтов «До и После» или только «До» в разделе «Форум», чтобы дизайнеры провели для вас бесплатную консультацию.

До: кухня в бывшей коммуналке

Kawalerka w Poznaniu, Kraupe Studio Kraupe Studio
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

Преобразование коммунальных квартир в собственные приватные апартаменты – тяжелое, но очень эффектное дело. Эта кухня в бывшей коммунальной квартире смотрится просто ужасно, но в ней есть хорошие исходные данные – новая система отопления в доме, окна и высокие потолки.

​После: эффектное преображение

Kawalerka w Poznaniu, Kraupe Studio Kraupe Studio Кухня в скандинавском стиле
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

Теперь на этой кухне царит полный порядок! Красивое новое окно открывает вид на густые деревья, раковина находится здесь же. В стены встроены дополнительные розетки для бытовой техники, а у нового гарнитура – столешница из композитного материала под камень.

​До: обычная кухня в старом доме

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

В старых панельных домах мы легко найдем десятки точно таких же кухонь, но как сделать их красивыми и стильными с минимальным бюджетом? Смотрим ниже!

​После: кантри-шик

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Стильное сочетание белого цвета и оттенков древесины выглядит здесь очень современно! Несмотря на то, что тумба под окном сохранена в оригинальном состоянии и даже оставлена старая раковина.

​До: миссия невыполнима

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Мало кто возьмется за покупку и редизайн такого пространства – кажется, что у него нет никаких шансов! У этой старой кухни в очень старом доме в черте города была своя, очень длинная история…

​После: модерн в действии

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté Ванная комната в скандинавском стиле
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

При талантливом дизайнере и достаточном бюджете из этой кухни получился настоящий оазис стиля и современного комфорта. Новый гарнитур включает в себя раковину,столешницу, микроволновку и плиту, а в длину он менее 1,8 метра!

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​До: из зала в кухню

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

В старых квартирах кухня бывает настолько мала, что для удобной жизни приходится совмещать зал со старой кухней (площадь которой иногда может равняться 4-5 кв. метрам!).

​После: три в одном

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Так, на месте зала и старой кухни образовалась кухня, столовая и гостиная. Удивительно, но часть столовой группы сохранилась, а новый гарнитур добавляет некоторую аристократичность этой квартире в старом здании!

​До: кухня без перспектив

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Кажется, что можно сделать с этой маленькой кухней без окна площадью 7 кв. метров? Но дизайнер полон идей и готов сделать из любого интерьера воплощение вашей мечты!

​После: фантастическое преображение

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Объединение кухни с гостиной помогло расширить рабочее пространство до полноценного гарнитура, добавить барную стойку, организовать солнечное место для готовки и при этом взять у гостиной лишь 4-5 кв. метров!

​До: уходящие традиции

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Традиционная деревянная кухня коричнево-бежевых тонов уже ушла далеко в прошлое. На замену ей пришли современные гарнитуры и минималистичный дизайн. Но если вы все-таки любите традиции и классику, мы советуем вам присмотреться к георгианским кухням, стилю транситионал и нью-йоркскому.

​После: традиции на новый лад

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Используя их главные дизайнерские приемы, вы сможете оставить классический облик своей кухни очаровательным, создав при этом все же современный интерьер

​До: 2x2 метра

homify
homify

homify
homify
homify

Эта мини-кухня расположена в очень старом доме и давно была готова к обновлению!

​После: современная планировка

homify
homify

homify
homify
homify

После перепланировки и объединения кухни с другой комнаткой, здесь появилась маленькая кухня-гостиная площадью менее 16 кв. метров!

​До и После: из ничего в шик

Realizacja projektu mieszkania 35m2-przed i po, Interiori Pracownia Architektury Wnętrz Interiori Pracownia Architektury Wnętrz
Interiori Pracownia Architektury Wnętrz

Interiori Pracownia Architektury Wnętrz
Interiori Pracownia Architektury Wnętrz
Interiori Pracownia Architektury Wnętrz

Это шикарное преображение кухни смотрится просто потрясающе! То, как изящно расположены все модули в гарнитуре, холодильник сливается с черными фасадами, а столовая, размещенная в одном из модулей основы, смотрится фантастически современно!

​До и После: из ретро в модерн

METAMORFOZA 48 m², WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

Еще одно преображение старой кухни тоже связано с перепланировкой. Перегородка между кухней и гостиной была снесена, ее заменил небольшой стеклянный экран со шторами, а столовая разместилась уже в гостиной.

​До и После: кухня в старом доме

Mieszkanie w kamienicy | Warszawa, Żoliborz, ZAZA studio ZAZA studio
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Этот старый дом требовал много заботы, внимания и таланта дизайнера прежде чем стать воплощением настоящей скандинавской мечты!

​До: простейшая экономия

압구정 한양아파트, 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

До ремонта на этой кухне было не развернуться! А что стало потом…

​После: эффектный минимализм

압구정 한양아파트, 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Кухня в скандинавском стиле
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Для кухни площадью до 9 кв. метров минимализм по-прежнему является лучшим решением из возможных!

​До: старые понятия

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

То, что раньше считалось красивым, сейчас смотрится, как минимум, несовременно. Стандарты красоты меняются, в том числе – и в дизайне кухни.

​После: модерн нового времени

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Завершаем мы нашу подборку шикарной просторной кухней, которая выглядит высокотехнологично и даже вмещает в себя зону для стиральной и сушильной машины!

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