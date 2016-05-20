До и После: 6 гостиных с новым ремонтом

Эти удивительные гостиные прошли через многое и получили свой заветный красивый ремонт! Только представьте, как теперь счастливы их хозяева!

6 комнат с разной площадью, расстановкой мебели, стилем оформления и бюджетом. Посмотрим, какая вам понравится больше всех?