До и После: 6 гостиных с новым ремонтом

Эти удивительные гостиные прошли через многое и получили свой заветный красивый ремонт! Только представьте, как теперь счастливы их хозяева!
6 комнат с разной площадью, расстановкой мебели, стилем оформления и бюджетом. Посмотрим, какая вам понравится больше всех?
Эта просторная квартира с ремонтом из 90-х имела большой потенциал. Его разглядели новые владельцы и решили, что смогут сделать из этой вовсе не новой квартиры апартаменты своей мечты.
В ход пошли такие приемы, как перепланировка, новые потолки, новая система вентиляции, новое напольное покрытие, окна и двери, а также декоративные ниши в стенах и дизайн интерьера в современном испанском стиле.
Эта потрясающая гостиная, оформленная в стиле испанский шик, смотрится просто очаровательно! Оригинальные акварели, мебель с легким антикварным антуражем, классические элементы мебели и декора, а также два дивана (один олицетворяет современность, а другой – классику) отлично разместились в этой просторной гостиной.
Особое внимание хочется уделить цветовой гамме, три основных оттенка (ледяной кофе, белый и оливковый) заняли здесь основную позицию. В акцентах использовались малиновые, зеленые, оранжевые нюансы, а также множество вариантов серого и бежевого.
Пустая комната в только что отремонтированном старом доме не может похвастаться ничем, кроме новых материалов отделки. Здесь невысокие потоки, маленькое окно, традиционная планировка без излишеств. Что же можно сделать с ней на бюджет?
Теперь в этой гостиной воцарилось особенное ощущение уюта – по-голландски сдержанное, с легким средневековым оттенком из-за использования брутального льна. Скандинавские правила в декоре – подсвечники, подушки с геометричным орнаментом и белая основа – здесь полностью учтены.
Еще одна гостиная в старом доме имела старый паркет, подчищенный и сохраненный, расположение слегка ниже уровня земли и энергетику старого пространства, которая была элегантно подчеркнута в новом дизайн-проекте.
Стиль эклектика позволяет подать как достоинства все оригинальные особенности комнаты, квартиры или дома. В данном случае высоко расположенные окна добавили вместе со стилем этнический шик здесь особенное настроение уютной лаунж-зоны в нише, а старый железный сейф подчеркнул историю всей постройки с особенной элегантностью.
В этой самой обычной гостиной с линолеумом, деревянными окнами, неудобно расположенной мебелью и старым диваном теперь царит настоящая современная сказка! Стиль европейский урбан как разновидность модерна здесь отлично справился с ограниченным бюджетом и крохотным пространством.
Первые 5-7 лет жизни маленьких детей – решающие для вашего ремонта, и 99% из них не выдерживают экзамена на прочность, и в возрасте младшего школьника вашего младшенького вы все равно делаете повторный ремонт, как ни жалко бывает предыдущий.
Большинство после ярких красок, игрушек, обилия эклектичных дополнений, выбирают сдержанную, серьезную цветовую гамму и такие стили, как модерн, скандинавский или минимализм.
Кажется, что в этом доме за обедом когда-то собиралась большая португальская семья. Например, близкие врача или адвоката, счастливо живущие в пригороде Лиссабона.
Теперь данный особняк продается, а дизайнеры-стейджеры, подготавливающие его к быстрой и легкой сделке, оформили его в стиле коастал, акцентировали внимание на виде на океан из окон. И правильно сделали!
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;