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До и После: 6 гостиных с новым ремонтом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
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Эти удивительные гостиные прошли через многое и получили свой заветный красивый ремонт! Только представьте, как теперь счастливы их хозяева!

6 комнат с разной площадью, расстановкой мебели, стилем оформления и бюджетом. Посмотрим, какая вам понравится больше всех?

​До: хорошее начало

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Эта просторная квартира с ремонтом из 90-х имела большой потенциал. Его разглядели новые владельцы и решили, что смогут сделать из этой вовсе не новой квартиры апартаменты своей мечты.

В ход пошли такие приемы, как перепланировка, новые потолки, новая система вентиляции, новое напольное покрытие, окна и двери, а также декоративные ниши в стенах и дизайн интерьера в современном испанском стиле.

​После: испанский шик

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Эта потрясающая гостиная, оформленная в стиле испанский шик, смотрится просто очаровательно! Оригинальные акварели, мебель с легким антикварным антуражем, классические элементы мебели и декора, а также два дивана (один олицетворяет современность, а другой – классику) отлично разместились в этой просторной гостиной.

Особое внимание хочется уделить цветовой гамме, три основных оттенка (ледяной кофе, белый и оливковый) заняли здесь основную позицию. В акцентах использовались малиновые, зеленые, оранжевые нюансы, а также множество вариантов серого и бежевого.

​До: пустая комната

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt - Vorher/Nachher Bilder, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Пустая комната в только что отремонтированном старом доме не может похвастаться ничем, кроме новых материалов отделки. Здесь невысокие потоки, маленькое окно, традиционная планировка без излишеств. Что же можно сделать с ней на бюджет?

​После: скандинавский шарм

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt - Vorher/Nachher Bilder, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Теперь в этой гостиной воцарилось особенное ощущение уюта – по-голландски сдержанное, с легким средневековым оттенком из-за использования брутального льна. Скандинавские правила в декоре – подсвечники, подушки с геометричным орнаментом и белая основа – здесь полностью учтены.

​До: гостиная в старом доме

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Еще одна гостиная в старом доме имела старый паркет, подчищенный и сохраненный, расположение слегка ниже уровня земли и энергетику старого пространства, которая была элегантно подчеркнута в новом дизайн-проекте.

​После: эклектика в действии

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Стиль эклектика позволяет подать как достоинства все оригинальные особенности комнаты, квартиры или дома. В данном случае высоко расположенные окна добавили вместе со стилем этнический шик здесь особенное настроение уютной лаунж-зоны в нише, а старый железный сейф подчеркнул историю всей постройки с особенной элегантностью.

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​До и после: из традиций в модерн

METAMORFOZA 48 m², WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli
WNĘTRZNOŚCI Projektowanie wnętrz i mebli

В этой самой обычной гостиной с линолеумом, деревянными окнами, неудобно расположенной мебелью и старым диваном теперь царит настоящая современная сказка! Стиль европейский урбан как разновидность модерна здесь отлично справился с ограниченным бюджетом и крохотным пространством.

​До: когда дети выросли

Metamorfoza wnętrza Wrocław , Design Plus Dorota Pawłowska Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska

Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska

Первые 5-7 лет жизни маленьких детей – решающие для вашего ремонта, и 99% из них не выдерживают экзамена на прочность, и в возрасте младшего школьника вашего младшенького вы все равно делаете повторный ремонт, как ни жалко бывает предыдущий.

​После: городской модерн

Metamorfoza wnętrza Wrocław , Design Plus Dorota Pawłowska Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska

Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska
Design Plus Dorota Pawłowska

Большинство после ярких красок, игрушек, обилия эклектичных дополнений, выбирают сдержанную, серьезную цветовую гамму и такие стили, как модерн, скандинавский или минимализм.

​До: гостиная в старом особняке

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Кажется, что в этом доме за обедом когда-то собиралась большая португальская семья. Например, близкие врача или адвоката, счастливо живущие в пригороде Лиссабона.

​После: редизайн для продажи

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Теперь данный особняк продается, а дизайнеры-стейджеры, подготавливающие его к быстрой и легкой сделке, оформили его в стиле коастал, акцентировали внимание на виде на океан из окон. И правильно сделали!

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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