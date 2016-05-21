До и После: Ремонт старой квартиры в скандинавском стиле

Если вам нравится простой современный ремонт и скандинавский стиль, обязательно посмотрите этот ремонт квартиры от студии AISAPE 04 SL. В нем вы найдете несколько полезных советов, интересные примеры перепланировки и стильное выполнение задачи на маленькой площади.
Мы часто рассказываем о ремонте старых, маленьких, заброшенных квартир. Их покупка может стать прекрасным решением для тех, кто не может позволить себе новостройку, и будет постепенно вкладывать деньги в ремонт, или же тем, кто обожает исторический центр города.
В этой гостиной с балконом была необычная ниша, распашные двери из коридора и вытянутая форма. Но ремонту подлежало все до мелочей! Владельцы квартиры, выбрав скандинавский стиль за основу, создали с дизайнерами отличный проект.
В гостиной была произведена перепланировка. К ее площади добавлена зона прихожей и коридора, что позволило расположить мебель красиво и стильно. Новая отделка создала необходимый контраст в маленьком помещении. Рельеф декоративной кирпичной кладки – основной элемент в композиции, а светлые тона серых стен, выбеленного ламината и белого потолка с мебелью уже дополняют его.
В дизайне квартиры было использовано множество мебели из IKEA, а часть – из небольших местных сетевых магазинов.
Темный и мрачный, тот самый, что был впоследствии присоединен к гостиной, теперь выглядит гораздо привлекательнее с тумбочками от IKEA, которые вы можете найти на фотографии выше.
Старая заброшенная лоджия когда-то была просто место для ненужных, отживших свой срок вещей. Вряд ли вы сможете догадаться, что на ней появилось после редизайна! Кажется, теперь эту комнату не узнает никто!
После перепланировки и присоединения лоджии к кухни здесь образовалась совершенно новая схема расстановки мебели. На лоджии теперь кухня, а в самой маленькой кухне – столовая (с пианино).
Стильный современный гарнитур имеет плюс к прочему встроенную посудомоечную машину и микроволновку, стеклокерамическую варочную поверхность и столешницу из композитного материала из камня.
Присоединение лоджии к общей площади квартиры позволяет очень интересные решения. Например, в детской появляется будуар, рабочий кабинет, диванчик для гостей, в гостиной – эркер с цветами, лаунж-зона, письменный стол, в спальне – место для глажки и гардеробной. На кухне присоединение лоджии чаще всего используется по стандартному формату – на подиуме образуется столовая группа, солнечная и светлая, с большими окнами или даже окнами в пол. Такой вариант является законным и вполне осуществимым в стандартных реалиях панельных и монолитных домов, а выглядит не менее эффектно, чем перемещение кухни на лоджию.
Раскладная кровать, которая может легко превратиться в полочку с розовым фасадом, отлично помогает дочери владельцев использовать всю свою маленькую комнату на 100%. Полностью белая отделка и мебель дают возможность в будущем подростку самому выбрать тематику и цветовую гамму оформления.
Главная спальня в квартире тоже оформлена с помощью мебели из IKEA. Обратите внимание, что два шкафа здесь имеют определенную глубину, а третий, у двери, чуть меньшую, что позволило создать максимально просторный гардероб, не мешая передвижениям по квартире.
На полу здесь сероватый ламинат с легким оттенком теплого кофе – отличное решение для маленькой спальни!
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.