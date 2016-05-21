До и После: Ремонт старой квартиры в скандинавском стиле

Если вам нравится простой современный ремонт и скандинавский стиль, обязательно посмотрите этот ремонт квартиры от студии AISAPE 04 SL. В нем вы найдете несколько полезных советов, интересные примеры перепланировки и стильное выполнение задачи на маленькой площади.

Мы часто рассказываем о ремонте старых, маленьких, заброшенных квартир. Их покупка может стать прекрасным решением для тех, кто не может позволить себе новостройку, и будет постепенно вкладывать деньги в ремонт, или же тем, кто обожает исторический центр города.