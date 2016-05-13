Идеальная дача на море!

Кто не мечтает о домике на море? Многие просматривают проспекты элитных и стандартных новых поселков, другие ищут варианты на вторичном рынке. Третьи находят оригинальный подход – землю в дачных кооперативах недалеко от моря, чтобы максимально дешево реализовать свою мечту.

Но есть и еще один вариант – покупка старого дома и его полная реконструкция, о которой мы и напишем в этой статье. Этот домик на Средиземноморье имеет площадь в 85 кв. метров (три уровня, с гаражом) и реконструирован студией VALTORTA SRL.

Он находится на побережью недалеко от курортного городка и стоил владельцу гораздо меньших денег, чем квартира того же размера. А с автомобилем и трассой можно отдыхать на вилле и радоваться прелестям цивилизации, кафе и ресторанов в самом городке.