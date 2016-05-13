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Идеальная дача на море!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Спальня в стиле модерн
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Кто не мечтает о домике на море? Многие просматривают проспекты элитных и стандартных новых поселков, другие ищут варианты на вторичном рынке. Третьи находят оригинальный подход – землю в дачных кооперативах недалеко от моря, чтобы максимально дешево реализовать свою мечту.

Но есть и еще один вариант – покупка старого дома и его полная реконструкция, о которой мы и напишем в этой статье. Этот домик на Средиземноморье имеет площадь в 85 кв. метров (три уровня, с гаражом) и реконструирован студией VALTORTA SRL.

Он находится на побережью недалеко от курортного городка и стоил владельцу гораздо меньших денег, чем квартира того же размера. А с автомобилем и трассой можно отдыхать на вилле и радоваться прелестям цивилизации, кафе и ресторанов в самом городке.

Дизайн экстерьера

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Дома в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Яркий цвет экстерьера – отличный выбор для дачи или летнего домика. В данном случае, дом поддерживает свои исторические итальянские корни и балансирует на грани современного модерна и итальянского средиземноморского стиля.

Главные отличия от обычного бюджетного дома – экстерьер охристых оттенков, черепичная крыша и ставни на окнах, позволяющие полностью закрыть комнаты во время шторма и сделать затенение днем на время просмотра TV.

Дизайн гостиной

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Гостиная в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Очень маленькие комнаты в этом доме удивительным образом составили прекрасный вариант для жизни семьи! Площадь в 85 кв. метров подразумевает первый этаж с гаражом и прихожей, второй – с гостиной и кухней и третий – с двумя спальнями и двумя ванными комнатами.

Дизайн гостиной выполнен в уютном итальянском стиле, с новым современным диваном и текстилем, старыми креслами с новой обивкой и комодом, который достался владельцам по наследству.

Итальянская расстановка на новый лад – это очень часто диван, с которого видны все 2-3 окна в гостиной, приставленный к лестнице и создающий на вилле особое настроение отдыха и расслабления.

Столовая

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Гостиная в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Маленькая площадь всех комнат была увеличена за счет сноса всех перегородок между кухней, столовой и гостиной. Лишь для лестничного пролета в гараж была оставлена перегородка с дверью.

Белый цвет в отделке – важная часть проекта, позволяющая добиться солнечных и светлых интерьеров даже в пасмурную погоду.

Дизайн кухни

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Кухня в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Стильная кухня в стиле модерн представлена встроенным в гарнитур холодильником, посудомоечной машиной, раковиной в углу и комплексом из встроенной плиты и духовки. Отличный набор для целого лета на море! Площадь кухни без зоны столовой – менее 7 кв. метров!

Спальня с видом

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Спальня в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Красивые спальни на третьем этаже расположены на высоком мансардном этаже (чердачные перекрытия отсутствуют), что обеспечило шикарный вид из окон. В такой спальне хочется не просто провести все лето, но и, пожалуй, всю жизнь. Очень важны в данном случае ставни, ведь на побережье часто бывают шторма и ветра.

Этническая душевая

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Ванная комната в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Шикарная этнически оформленная душевая комната имеет отделку с элементами декора из Месопотамии. Отличным решением была бы и африканская, и азиатская, и арабская тематика.

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Ванная комната

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Ванная комната в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Рядом находится и главная ванная комната с отделкой плиткой не до потолка и деревянным потолком.

Детская комната

"Buongiorno" con vista Lago, Valtorta srl Valtorta srl Спальня в стиле модерн
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

Последняя комната в нашем туре – детская, она имеет очень удобные встроенные системы хранения, диван-кровать для сына и окно в пол с не менее шикарным видом на лес и частично – на море.

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