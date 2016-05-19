10 классических проектов коттеджей

Классический стиль в архитектуре, дизайне фасадов и интерьерах – это особое очарование и чувство принадлежности к по-настоящему роскошной эстетике. Сегодня специально для тех, кто планирует строительство собственного коттеджа, мы подготовили Книгу Идей из разных проектов классических коттеджей, которые подтолкнут вас в нужную сторону для поисков.

10 проектов – каждый из них оригинален, выполнен в особом стиле и является ярким представителем своей культуры. Французские, английские, итальянские, голландские и другие домики предоставлены для вас в одной удобной статье.