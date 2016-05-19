10 классических проектов коттеджей

Классический стиль в архитектуре, дизайне фасадов и интерьерах – это особое очарование и чувство принадлежности к по-настоящему роскошной эстетике. Сегодня специально для тех, кто планирует строительство собственного коттеджа, мы подготовили Книгу Идей из разных проектов классических коттеджей, которые подтолкнут вас в нужную сторону для поисков.
10 проектов – каждый из них оригинален, выполнен в особом стиле и является ярким представителем своей культуры. Французские, английские, итальянские, голландские и другие домики предоставлены для вас в одной удобной статье.
Более прямые и строгие формы, более лаконичные и простые линии, отсутствие узоров, оригинальных карнизов и круглых колонн – это модерн с элементами классики, который по праву может считаться одним из самых перспективных стилей для дизайна коттеджа. Данная вилла расположена во Вроцлаве, Польша.
Потрясающее обрамление мансардных окон выглядит предельно аристократично и атмосферно, а колонны на крыльце поддерживают особенный статус особняка, как истинно классического объекта архитектуры. Очень красиво выглядят и декоративные карнизы и молдинги (горизонтальные декоративные части между крышей и вторым этажом и первым и вторым этажом). Балюстрада на балкончике с арочной дверью – еще один изысканный прием, характерный для классического стиля.
Этот не менее симпатичный дом с шикарными балкончиками с ковкой, угловыми окнами с расстекловкой и потрясающим садом особенно эстетичен, благодаря изысканному подходу к выбору оттенков крыши, кирпича и других элементов. Приглушенные и слегка бледные, они выглядят очень привлекательно!
Более сложный проект, созданный на вдохновении американскими коттеджами, выглядит как классический особняк, но является более удобным и современным его вариантом.
Именно так выглядит недавно отреставрированная, а не новая вилла, что находится в Берлине. Особенного внимания заслуживают горизонтальные узоры под карнизом – изысканные и стильные, они являются полностью оригинальными, как и обрамление и наличники окон.
Образ Золотой Эпохи Французской Империи – это особенная статность и гордость за каждый элемент в своем собственном поместье. Углы этой стильной виллы отделаны прямоугольным рустом. Кстати, руст – очень популярное решение для дизайна фасадов классических коттеджей. Он может быть прямоугольным, греческим, скошенным, закругленным, алмазным, сколотым, меловчатым и многих других видов.
Реконструкции классических вилл в Западной Европе – это особенное ответвление в архитектуре и дизайне интерьера. Прежде всего, здесь сохраняется оригинальным образ и атмосферность здания, но часто продумывается и новая подача для того, чтобы визуально сделать особняк более современным. Например, с помощью покраски старой кирпичной кладки в белый. Интерьеры этого шикарного особняка смотрите здесь.
Этот потрясающий классический особняк расположен в Эйндховене, Голландия, имеет шикарно отреставрированные интерьеры и фасад по эксклюзивному проекту.
Предпоследняя вилла в нашей подборке является абсолютно новой, но построенной в традиционном итальянском стиле в коттеджном поселке с почти одинаковыми домами, между Венецией и Миланом, недалеко от легендарного городка Верона.
В Подмосковье классический стиль – один из самых популярных для строительства собственного коттеджа. Тонкое чувство гармонии, классические приемы и удобные современные планировки позволяют наслаждаться классическим стилем и в наше время.
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;