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10 классических проектов коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Elegantly proportioned city house nestled into a Conservation Area, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
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Классический стиль в архитектуре, дизайне фасадов и интерьерах – это особое очарование и чувство принадлежности к по-настоящему роскошной эстетике. Сегодня специально для тех, кто планирует строительство собственного коттеджа, мы подготовили Книгу Идей из разных проектов классических коттеджей, которые подтолкнут вас в нужную сторону для поисков.

10 проектов – каждый из них оригинален, выполнен в особом стиле и является ярким представителем своей культуры. Французские, английские, итальянские, голландские и другие домики предоставлены для вас в одной удобной статье.

Современная классика

Willa Wrocław, ASA Autorskie Studio Architektury ASA Autorskie Studio Architektury Дома в классическом стиле
ASA Autorskie Studio Architektury

ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury
ASA Autorskie Studio Architektury

Более прямые и строгие формы, более лаконичные и простые линии, отсутствие узоров, оригинальных карнизов и круглых колонн – это модерн с элементами классики, который по праву может считаться одним из самых перспективных стилей для дизайна коттеджа. Данная вилла расположена во Вроцлаве, Польша.

Королевская эстетика

House on the shore of lake Geneva, Artem Glazov Artem Glazov Дома в классическом стиле
Artem Glazov

House on the shore of lake Geneva

Artem Glazov
Artem Glazov
Artem Glazov

Потрясающее обрамление мансардных окон выглядит предельно аристократично и атмосферно, а колонны на крыльце поддерживают особенный статус особняка, как истинно классического объекта архитектуры. Очень красиво выглядят и декоративные карнизы и молдинги (горизонтальные декоративные части между крышей и вторым этажом и первым и вторым этажом). Балюстрада на балкончике с арочной дверью – еще один изысканный прием, характерный для классического стиля.

​Атмосферный коттедж с садом

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Этот не менее симпатичный дом с шикарными балкончиками с ковкой, угловыми окнами с расстекловкой и потрясающим садом особенно эстетичен, благодаря изысканному подходу к выбору оттенков крыши, кирпича и других элементов. Приглушенные и слегка бледные, они выглядят очень привлекательно!

​Американский размах

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Более сложный проект, созданный на вдохновении американскими коттеджами, выглядит как классический особняк, но является более удобным и современным его вариантом.

​Реконструкция исторической виллы

Spätklassische Wiederkehr - Redesign einer historischen Villa, CG VOGEL ARCHITEKTEN CG VOGEL ARCHITEKTEN Дома в классическом стиле
CG VOGEL ARCHITEKTEN

CG VOGEL ARCHITEKTEN
CG VOGEL ARCHITEKTEN
CG VOGEL ARCHITEKTEN

Именно так выглядит недавно отреставрированная, а не новая вилла, что находится в Берлине. Особенного внимания заслуживают горизонтальные узоры под карнизом – изысканные и стильные, они являются полностью оригинальными, как и обрамление и наличники окон.

Имперский образ

French house Elena Arsentyeva Дома в классическом стиле Известняк Бежевый
Elena Arsentyeva

French house

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Образ Золотой Эпохи Французской Империи – это особенная статность и гордость за каждый элемент в своем собственном поместье. Углы этой стильной виллы отделаны прямоугольным рустом. Кстати, руст – очень популярное решение для дизайна фасадов классических коттеджей. Он может быть прямоугольным, греческим, скошенным, закругленным, алмазным, сколотым, меловчатым и многих других видов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Классика снова в моде

Luxury Style Suburban Mansion Des Ewing Residential Architects Дома в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Luxury Style Suburban Mansion

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Реконструкции классических вилл в Западной Европе – это особенное ответвление в архитектуре и дизайне интерьера. Прежде всего, здесь сохраняется оригинальным образ и атмосферность здания, но часто продумывается и новая подача для того, чтобы визуально сделать особняк более современным. Например, с помощью покраски старой кирпичной кладки в белый. Интерьеры этого шикарного особняка смотрите здесь.

Нидерландская роскошь

Villa Louise, Foto Buro Brabant Foto Buro Brabant Дома в классическом стиле
Foto Buro Brabant

Villa Louise

Foto Buro Brabant
Foto Buro Brabant
Foto Buro Brabant

Этот потрясающий классический особняк расположен в Эйндховене, Голландия, имеет шикарно отреставрированные интерьеры и фасад по эксклюзивному проекту.

​Итальянские новшества

VILLE COLOMBERA, 2P COSTRUZIONI srl 2P COSTRUZIONI srl Дома в классическом стиле
2P COSTRUZIONI srl

2P COSTRUZIONI srl
2P COSTRUZIONI srl
2P COSTRUZIONI srl

Предпоследняя вилла в нашей подборке является абсолютно новой, но построенной в традиционном итальянском стиле в коттеджном поселке с почти одинаковыми домами, между Венецией и Миланом, недалеко от легендарного городка Верона.

​Подмосковная классика

Эдем_415 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в классическом стиле
Vesco Construction

Эдем_415 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

В Подмосковье классический стиль – один из самых популярных для строительства собственного коттеджа. Тонкое чувство гармонии, классические приемы и удобные современные планировки позволяют наслаждаться классическим стилем и в наше время.

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