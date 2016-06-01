Проект деревянной дачи в стиле шале

Дача в стиле шале – мечта многих из нас! В глубине леса, у горного озера, где слышно пение птиц и можно купаться в теплой воде, дача приобретает особый смысл дома Сердца или дома для Души!
Студия ENRICO GIRARDI ARCHITETTO реализовала данный проект в очень бюджетном формате, поэтому такое шале можно считать прототипом дачного дома или стартового коттеджа для молодой семьи.
Выполнен проект в стиле шале, но он не просто имеет характерные признаки, а действительно построен по такой же схеме, что и люксовые шале для туристов в Куршевеле!
В статье мы разберем приметы, которые позволят и вам скопировать стиль шале для собственного дачного домика или коттеджа.
Изначально дома в стиле шале строились по стандартному образцу, где первый этаж здания является каменным, а верхние – деревянными. Свою дачу в стиле шале вы можете строить из кирпича или блоков, но затем оформить первый этаж декоративным камнем (или сайдингом с рисунком камня, что значительно дешевле), а верхние – декоративными панелями из натурального дерева, натуральным сайдингом или даже вагонкой.
Еще один прекрасный вариант – оформить лишь парадный образ первого этажа (один фасад, который вы видите чаще всего) декоративным камнем, что будет смотреться очень шикарно, а остальные – оштукатурить в белый, что в современное время тоже является характерным дополнением стиля.
Также важно учесть, что чаще всего дом в стиле шале имеет деревянные двери и окна со ставнями коричневого цвета и, что не менее важно, балкон. Для сооружения балкона вы можете использовать каркас первого этажа, экраны лучше всего сделать деревянными, а на них повесить на кронштейны контейнеры с яркими цветами.
Еще один важный момент – формат кровли в стиле шале. Она обычно нависает как над балконом, так и над всеми внешними стенами, выходя за периметр здания и защищая тем самым фундамент от влажности и снега. Цвет кровли лучше всего выбирать серый или шоколадный.
Внутри шале не обязано быть полностью из дерева. Частично интерьер может быть каменным, просто оштукатуреным в белый или с обоями под покраску в белом цвете. На полу лучше всего использовать керамическую плитку с рисунком древесины или камня.
Формат остекления тоже очень важен в стиле шале. В идеале нужно создать панорамный вид на окрестности хотя бы из одной комнаты дома, например, столовой, где больше всего времени вы проводите на даче.
Также хорошо бы запроектировать двусветное освещение в экстерьере. Это может быть специальное деревянное окно на фронтоне (на чердаке), имитирующее стиль шале, либо окно как на фотографии гостиной выше, где отсутствуют чердачные перекрытия и свет из такого окна проникает в гостиную.
Современный стиль шале отлично относится к мебели в стиле модерн – современным гарнитурам, диванам, кроватям, шкафам-купе, бытовой технике. Чтобы сохранить аутентичность, используются бежево-сероватые, коричневые оттенки.
Традиционный интерьер детской в стиле шале обычно подразумевает деревянную кровать и мебель. А маленькая площадь дарует особенный уют этому местечку.
Ванная комната в стиле шале лучше всего смотрится в камне – плитка под камень, стекло и сантехника отлично подходят под практичный вариант домика в стиле шале.
Интересные материалы для вас на homify: