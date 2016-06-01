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Проект деревянной дачи в стиле шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
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Дача в стиле шале – мечта многих из нас! В глубине леса, у горного озера, где слышно пение птиц и можно купаться в теплой воде, дача приобретает особый смысл дома Сердца или дома для Души!

Студия ENRICO GIRARDI ARCHITETTO реализовала данный проект в очень бюджетном формате, поэтому такое шале можно считать прототипом дачного дома или стартового коттеджа для молодой семьи.

Выполнен проект в стиле шале, но он не просто имеет характерные признаки, а действительно построен по такой же схеме, что и люксовые шале для туристов в Куршевеле!

В статье мы разберем приметы, которые позволят и вам скопировать стиль шале для собственного дачного домика или коттеджа.

​Экстерьер в стиле шале

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Дома в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Изначально дома в стиле шале строились по стандартному образцу, где первый этаж здания является каменным, а верхние – деревянными. Свою дачу в стиле шале вы можете строить из кирпича или блоков, но затем оформить первый этаж декоративным камнем (или сайдингом с рисунком камня, что значительно дешевле), а верхние – декоративными панелями из натурального дерева, натуральным сайдингом или даже вагонкой.

Еще один прекрасный вариант – оформить лишь парадный образ первого этажа (один фасад, который вы видите чаще всего) декоративным камнем, что будет смотреться очень шикарно, а остальные – оштукатурить в белый, что в современное время тоже является характерным дополнением стиля.

​Балкончики и кровля

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Дома в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Также важно учесть, что чаще всего дом в стиле шале имеет деревянные двери и окна со ставнями коричневого цвета и, что не менее важно, балкон. Для сооружения балкона вы можете использовать каркас первого этажа, экраны лучше всего сделать деревянными, а на них повесить на кронштейны контейнеры с яркими цветами.

Еще один важный момент – формат кровли в стиле шале. Она обычно нависает как над балконом, так и над всеми внешними стенами, выходя за периметр здания и защищая тем самым фундамент от влажности и снега. Цвет кровли лучше всего выбирать серый или шоколадный.

​Интерьер в стиле шале

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Внутри шале не обязано быть полностью из дерева. Частично интерьер может быть каменным, просто оштукатуреным в белый или с обоями под покраску в белом цвете. На полу лучше всего использовать керамическую плитку с рисунком древесины или камня.

​Окна

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Окна и двери в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Формат остекления тоже очень важен в стиле шале. В идеале нужно создать панорамный вид на окрестности хотя бы из одной комнаты дома, например, столовой, где больше всего времени вы проводите на даче.

Также хорошо бы запроектировать двусветное освещение в экстерьере. Это может быть специальное деревянное окно на фронтоне (на чердаке), имитирующее стиль шале, либо окно как на фотографии гостиной выше, где отсутствуют чердачные перекрытия и свет из такого окна проникает в гостиную.

​Мебель в стиле шале

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Гостиная в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Современный стиль шале отлично относится к мебели в стиле модерн – современным гарнитурам, диванам, кроватям, шкафам-купе, бытовой технике. Чтобы сохранить аутентичность, используются бежево-сероватые, коричневые оттенки.

​Детская в стиле шале

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Спальня в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Традиционный интерьер детской в стиле шале обычно подразумевает деревянную кровать и мебель. А маленькая площадь дарует особенный уют этому местечку.

​Ванная комната

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps, enrico girardi architetto enrico girardi architetto Ванная комната в рустикальном стиле
enrico girardi architetto

chalet in Chamois, Aosta Valley, Alps

enrico girardi architetto
enrico girardi architetto
enrico girardi architetto

Ванная комната в стиле шале лучше всего смотрится в камне – плитка под камень, стекло и сантехника отлично подходят под практичный вариант домика в стиле шале.

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