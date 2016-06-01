Проект деревянной дачи в стиле шале

Дача в стиле шале – мечта многих из нас! В глубине леса, у горного озера, где слышно пение птиц и можно купаться в теплой воде, дача приобретает особый смысл дома Сердца или дома для Души!

Студия ENRICO GIRARDI ARCHITETTO реализовала данный проект в очень бюджетном формате, поэтому такое шале можно считать прототипом дачного дома или стартового коттеджа для молодой семьи.

Выполнен проект в стиле шале, но он не просто имеет характерные признаки, а действительно построен по такой же схеме, что и люксовые шале для туристов в Куршевеле!

В статье мы разберем приметы, которые позволят и вам скопировать стиль шале для собственного дачного домика или коттеджа.