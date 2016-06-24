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​10 идеально простых семейных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
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В поисках идей для собственного загородного дома обязательно следует обращаться за помощью. Профессионалы всегда имеют огромный багаж знаний, используя который, вы сможете избежать множества ошибок. На homify мы постоянно предлагаем бесплатные консультации, вы можете задать вопрос конкретному специалисту или озвучить проблему на форуме, где вам помогут.

А пока давайте посмотрим на еще одну подборку простых семейных домов для жизни молодой пары с детьми. Здесь вы можете найти очень практичные и стильные решения и вдохновение для собственного проекта!

​Идеализм пригорода

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Белый коттедж для пригорода – это не просто традиция, но и прекрасная возможность начать жить с чистого листа, за городом и в хорошем настроении. Белый цвет можно разбавить яркой дизайнерской полоской, как в этом проекте, или, добавив черные рамы окон и дверей, создать аккуратный и стильный контраст.

​Фантастический модерн

Maison M, ATELIER FABRICE DELETTRE ATELIER FABRICE DELETTRE Дома в стиле модерн Дерево
ATELIER FABRICE DELETTRE

ATELIER FABRICE DELETTRE
ATELIER FABRICE DELETTRE
ATELIER FABRICE DELETTRE

Асимметричный и нестандартный – вовсе не значит неподходящий для старшего поколения или жизни с детьми. На самом деле, необычные варианты бывают еще более практичными, чем слишком классические и устаревшие.

​Панорамная сказка

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

В этом доме главную роль отдали панорамному остеклению, и не зря. В гостиной, столовой, в спальнях наверху – везде сияют солнечные лучи, отражаясь в блестящем декоре, зеркалах и глянцевой керамической плитке! Чистота и красота!

​Стильный дом из бруса

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Удивительно, но загородные дома из бруса не обязательны должны подражать стилю рустик и кантри – быть яркими, рыжеватыми, будто провинциальными. Этот шикарный коттедж в серо-голубой цветовой гамме показывает, что коттедж из бруса может быть воплощением и американской мечты!

Эстетика закрытого поселка

Punta Caracol , A.flo Arquitectos A.flo Arquitectos Дома в стиле модерн
A.flo Arquitectos

A.flo Arquitectos
A.flo Arquitectos
A.flo Arquitectos

В этом чудесном поселке с зелеными изгородями, эталонными газонами, олеандрами и пальмами уж точно можно устроить идеальное детство для детей! Прибавьте к этому проект коттеджа с шикарными панорамными видами из спален, с патио и террасой и вы получите рецепт семейного счастья!

​Романтика минимализма

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Кто-то видит особый романтизм в стиле шебби-шик, а кто-то предпочитает жить идеальной жизнью в современном стиле минимализм. Как раз для последней группы людей этот коттедж может стать настоящей иконой стиля!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Кантри-шик

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот удивительный эклектичный домик на стыке колониального стиля, шале, тропиков и парочки других составляющих, удивляет и радует! Уюта ему, определенно, не занимать, а если учесть, что он расположен в роще, полной огромных хвойных араукарий и чудесных ароматов.

Бюджетный и скромный

Wohnhaus O32, m67 architekten m67 architekten Дома в стиле модерн
m67 architekten

m67 architekten
m67 architekten
m67 architekten

Несмотря на то, что этот проект уступает голливудским виллам, в нем тоже можно очень счастливо прожить всю свою жизнь! Построенный в стиле немецкого модерна, он наверняка понравится любителям простых и понятных проектов.

​Очаровательная сказка

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Дома в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Что будет, если добавить такому европейскому модерну капельку экзотики? Например, построить дом из тех же современных материалов, с большими окнами и современными интерьерами, но в Бразилии? Португальские корни сделают свое дело – добавят шика, очарования подсветки, теплых уютных тонов и натуральной древесины, а также черепичную крышу, тропические растения в саду и, что не менее важно, теплый климат за окном.

​Классическая эстетика

Загородный дом , Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Загородный дом

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

В этом небольшом одноэтажном доме явно чувствуются аристократичные корни. Руст на уголках, удивительно красивая ковка на крыльце, шикарная дверь с витражами – все изыски и прелести для того, кто считает синонимом красоты роскошь и классику.

​Неоспоримое благородство

Residência L&E Foz do Iguaçu - PR, Marcelo Lopes Arquitetura Marcelo Lopes Arquitetura Дома в эклектичном стиле
Marcelo Lopes Arquitetura

Marcelo Lopes Arquitetura
Marcelo Lopes Arquitetura
Marcelo Lopes Arquitetura

Этот изысканный и очень статный коттедж спроектирован и реализован в Бразилии. Колониальная эстетика в нем очень сильна, но смягчена белыми оттенками и традиционным обликом стандартного коттеджа на одну семью.

​Стартовый дом для семьи

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом стильном и современном доме есть все, что может желать молодая семья – просторные комнаты для совместного отдыха, приватные спальни для всех членов семьи, сад и новый красивый ремонт!

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Красивые ванные комнаты.

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