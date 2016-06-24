​10 идеально простых семейных домов

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А пока давайте посмотрим на еще одну подборку простых семейных домов для жизни молодой пары с детьми. Здесь вы можете найти очень практичные и стильные решения и вдохновение для собственного проекта!
Белый коттедж для пригорода – это не просто традиция, но и прекрасная возможность начать жить с чистого листа, за городом и в хорошем настроении. Белый цвет можно разбавить яркой дизайнерской полоской, как в этом проекте, или, добавив черные рамы окон и дверей, создать аккуратный и стильный контраст.
Асимметричный и нестандартный – вовсе не значит неподходящий для старшего поколения или жизни с детьми. На самом деле, необычные варианты бывают еще более практичными, чем слишком классические и устаревшие.
В этом доме главную роль отдали панорамному остеклению, и не зря. В гостиной, столовой, в спальнях наверху – везде сияют солнечные лучи, отражаясь в блестящем декоре, зеркалах и глянцевой керамической плитке! Чистота и красота!
Удивительно, но загородные дома из бруса не обязательны должны подражать стилю рустик и кантри – быть яркими, рыжеватыми, будто провинциальными. Этот шикарный коттедж в серо-голубой цветовой гамме показывает, что коттедж из бруса может быть воплощением и американской мечты!
В этом чудесном поселке с зелеными изгородями, эталонными газонами, олеандрами и пальмами уж точно можно устроить идеальное детство для детей! Прибавьте к этому проект коттеджа с шикарными панорамными видами из спален, с патио и террасой и вы получите рецепт семейного счастья!
Кто-то видит особый романтизм в стиле шебби-шик, а кто-то предпочитает жить идеальной жизнью в современном стиле минимализм. Как раз для последней группы людей этот коттедж может стать настоящей иконой стиля!
Этот удивительный эклектичный домик на стыке колониального стиля, шале, тропиков и парочки других составляющих, удивляет и радует! Уюта ему, определенно, не занимать, а если учесть, что он расположен в роще, полной огромных хвойных араукарий и чудесных ароматов.
Несмотря на то, что этот проект уступает голливудским виллам, в нем тоже можно очень счастливо прожить всю свою жизнь! Построенный в стиле немецкого модерна, он наверняка понравится любителям простых и понятных проектов.
Что будет, если добавить такому европейскому модерну капельку экзотики? Например, построить дом из тех же современных материалов, с большими окнами и современными интерьерами, но в Бразилии? Португальские корни сделают свое дело – добавят шика, очарования подсветки, теплых уютных тонов и натуральной древесины, а также черепичную крышу, тропические растения в саду и, что не менее важно, теплый климат за окном.
В этом небольшом одноэтажном доме явно чувствуются аристократичные корни. Руст на уголках, удивительно красивая ковка на крыльце, шикарная дверь с витражами – все изыски и прелести для того, кто считает синонимом красоты роскошь и классику.
Этот изысканный и очень статный коттедж спроектирован и реализован в Бразилии. Колониальная эстетика в нем очень сильна, но смягчена белыми оттенками и традиционным обликом стандартного коттеджа на одну семью.
В этом стильном и современном доме есть все, что может желать молодая семья – просторные комнаты для совместного отдыха, приватные спальни для всех членов семьи, сад и новый красивый ремонт!
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