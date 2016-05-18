До и После: Ремонт старой квартиры с перепланировкой

Перенос кухни в другую зону, полный капитальный ремонт коммуникаций и отделки, реальный фантастический результат и просто красивый проект – это все об этой квартире от студии OAK 2000.

Ремонт старой квартиры чаще всего подразумевает перепланировку из-за несоответствия старых и новых стандартов жизни современной семьи. Иногда приходится пожертвовать лишней спальней ради полноценной кухни или ванной комнаты. В данном же проекте нас ждет очень оригинальный подход к решению этой задачи.