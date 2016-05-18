До и После: Ремонт старой квартиры с перепланировкой

Перенос кухни в другую зону, полный капитальный ремонт коммуникаций и отделки, реальный фантастический результат и просто красивый проект – это все об этой квартире от студии OAK 2000.
Ремонт старой квартиры чаще всего подразумевает перепланировку из-за несоответствия старых и новых стандартов жизни современной семьи. Иногда приходится пожертвовать лишней спальней ради полноценной кухни или ванной комнаты. В данном же проекте нас ждет очень оригинальный подход к решению этой задачи.
Проходная гостиная прямо возле прихожей, которая будто становится частью коридора – стандартный вариант для многих испанских квартир. Далее по коридору мы найдем двери в кладовую, ванную комнату, кухню и маленькую нишу возле двери на кухню.
В новой планировке мы найдем открытую зону гостиной и кухни на месте бывших гостиной и спальни. В конце коридора – лоджию в зоне кухни и спальню, занимающую место ниши и частично кухни. Ванная комната с кладовой остались на своих старых местах, как и вход в квартиру напротив левой из них.
Общая площадь квартиры – около 55 кв. метров. Новая кухня-гостиная имеет площадь около 24 кв. метров, что равняется объединению комнат 17 и 7 кв.метров. Спальня занимает около 8 кв. метров, но в ней есть большой встроенный шкаф на 3 квадрата справа от кровати.
Шикарная отделка в традиционном стиле с сохранением кованых перил на балкончиках, ставней, деревянных дверей и орнаментов на керамической плитке выглядит просто потрясающе! Мебель в стиле минимализм усиливает эффект этнических деталей и придает им еще более характерность.
Дизайн кухни стоит выделить особо. Минималистичный гарнитур с подсветкой и модной столовой группой смотрится здесь элегантно и современно. Такой тип дизайна можно использовать во всех старых зданиях – легкая основа из белого цвета плюс капелька аутентичности и мебель в стиле минимализм.
Планировка кухни по модулям очень удобна и прекрасно вписалась в общий формат комнаты. Слева – зона варочной поверхности, имеющая в углу розетку для мелкой бытовой техники. Справа – раковина со свободным пространством с обеих сторон и еще одной розеткой. А в высоком модуле справа – духовка, микроволновая печь и холодильник.
В прошлом полностью разбитая ванная комната теперь блестит новой керамикой и стеклом. Редизайн подразумевал монтаж встроенной системы слива для душа, для которой зона душа была помещена на небольшой подиум, а также встроенного слива для унитаза и раковины в стену. Возникшая перегородка также позволила создать маленькую нишу в душе для аксессуаров.
На месте старой кухни с мини-лоджией (в 2 кв. метра) и коридора теперь образовалась спальня. Общая ее площадь – около 8 кв. метров + новая отдельная лоджия и гардероб на 3 кв. метра – идеальна для полной релаксации в уютном спокойном местечке.
Маленькая спальня с отдельной гардеробной или большим встроенным шкафом-купе – современное решение в планировке, позволяющее визуально максимально разгрузить пространство для отдыха и сна и сделать его успокаивающим.
Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте освободить комнату от всех лишних предметов, прибрать в шкафах и расставить все по полочкам, и тогда вечером вас ждет приятный сюрприз и хорошее самочувствие.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах .