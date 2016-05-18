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До и После: Ремонт старой квартиры с перепланировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Гостиная в стиле модерн
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Перенос кухни в другую зону, полный капитальный ремонт коммуникаций и отделки, реальный фантастический результат и просто красивый проект – это все об этой квартире от студии OAK 2000.

Ремонт старой квартиры чаще всего подразумевает перепланировку из-за несоответствия старых и новых стандартов жизни современной семьи. Иногда приходится пожертвовать лишней спальней ради полноценной кухни или ванной комнаты. В данном же проекте нас ждет очень оригинальный подход к решению этой задачи.

​До: испанская планировка

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Гостиная в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Проходная гостиная прямо возле прихожей, которая будто становится частью коридора – стандартный вариант для многих испанских квартир. Далее по коридору мы найдем двери в кладовую, ванную комнату, кухню и маленькую нишу возле двери на кухню.

​После: современная планировка

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Столовая комната в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

В новой планировке мы найдем открытую зону гостиной и кухни на месте бывших гостиной и спальни. В конце коридора – лоджию в зоне кухни и спальню, занимающую место ниши и частично кухни. Ванная комната с кладовой остались на своих старых местах, как и вход в квартиру напротив левой из них.

Общая площадь квартиры – около 55 кв. метров. Новая кухня-гостиная имеет площадь около 24 кв. метров, что равняется объединению комнат 17 и 7 кв.метров. Спальня занимает около 8 кв. метров, но в ней есть большой встроенный шкаф на 3 квадрата справа от кровати.

​После: аутентичный современный дизайн

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Гостиная в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Шикарная отделка в традиционном стиле с сохранением кованых перил на балкончиках, ставней, деревянных дверей и орнаментов на керамической плитке выглядит просто потрясающе! Мебель в стиле минимализм усиливает эффект этнических деталей и придает им еще более характерность.

Дизайн кухни стоит выделить особо. Минималистичный гарнитур с подсветкой и модной столовой группой смотрится здесь элегантно и современно. Такой тип дизайна можно использовать во всех старых зданиях – легкая основа из белого цвета плюс капелька аутентичности и мебель в стиле минимализм.

​После: дизайн кухни

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Кухня в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Планировка кухни по модулям очень удобна и прекрасно вписалась в общий формат комнаты. Слева – зона варочной поверхности, имеющая в углу розетку для мелкой бытовой техники. Справа – раковина со свободным пространством с обеих сторон и еще одной розеткой. А в высоком модуле справа – духовка, микроволновая печь и холодильник.

​После: ванная комната

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Ванная комната в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

В прошлом полностью разбитая ванная комната теперь блестит новой керамикой и стеклом. Редизайн подразумевал монтаж встроенной системы слива для душа, для которой зона душа была помещена на небольшой подиум, а также встроенного слива для унитаза и раковины в стену. Возникшая перегородка также позволила создать маленькую нишу в душе для аксессуаров.

​После: дизайн спальни

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 Спальня в стиле модерн
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

На месте старой кухни с мини-лоджией (в 2 кв. метра) и коридора теперь образовалась спальня. Общая ее площадь – около 8 кв. метров + новая отдельная лоджия и гардероб на 3 кв. метра – идеальна для полной релаксации в уютном спокойном местечке.

Маленькая спальня с отдельной гардеробной или большим встроенным шкафом-купе – современное решение в планировке, позволяющее визуально максимально разгрузить пространство для отдыха и сна и сделать его успокаивающим.

Если у вас есть проблемы со сном, попробуйте освободить комнату от всех лишних предметов, прибрать в шкафах и расставить все по полочкам, и тогда вечером вас ждет приятный сюрприз и хорошее самочувствие.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах .

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