Проекты больших и практичных домов

Вы ищите проект большого дома для своей семьи? Тогда вам обязательно стоит ознакомиться с нашей подборкой проектов, которые наверняка заинтересует всех, кто планирует строительство собственного коттеджа.
Как использовать свой бюджет рационально? Как сэкономить, не потеряв в качестве и площади? Как добиться максимального комфорта и роскоши, не выходя за установленную планку в средствах? Обо всем этом наглядно расскажут проекты, представленные в этой Книге Идей.
Домик в деревне на современный манер – реальная возможность сэкономить несколько сотен тысяч рублей на покупке участка.
Реконструкция каменного или кирпичного дома с пристройками, новой кровлей и системой отопления часто бывает достаточно выгодной. Это также помогает отсрочить вложение полной суммы средств, разделив ее на несколько лет без использования кредита. Для начала вам нужно лишь купить старый дом, затем сделать его жилым, а новую пристройку вы можете реализовывать, уже живя на новом месте, увеличивая площадь дома в 2-3 раза!
Используя приемы из стиля минимализм или модерн, вы можете прекрасно сэкономить на дизайне экстерьера и интерьера. В отличие от классики, данные стили могут играть с формой, цветом и комбинацией материалов без особых затрат.
Большой дом в стиле модерн легко сделать бюджетным. Главное – учесть современные пропорции, дизайн окон и экстерьера. Вы можете просто возвести прямоугольную двухэтажную коробку нужного вам размера, украсить ее россыпью окон со стеклянными экранами, добавить деревянную террасу и красивую парадную дверь – и ваш проект готов. Архитектор же поможет вам найти правильные пропорции, чтобы дом не смотрелся слишком большим или маленьким.
Большие дома, построенные в классическом стиле, смотрятся наиболее роскошно. Современные варианты подсветки, ландшафтные проекты с дизайнерскими бассейнами, дизайн интерьера с новыми материалами и размахом – то, что делает такие проекты особенно привлекательными.
Бюджетный проект в классическом стиле выглядит достаточно просто – гармоничная форма здания украшена классическими окнами со ставнями, добавлены декоративные элементы (руст на углах здания и колонны для террасы) и весь фасад окрашен в характерный для стиля оттенок.
Интересно, но эклектичный дизайн экстерьера очень часто выручает владельцев больших домов. Привлекательности зданию, которое отчаянно хочет вписаться в маленький участок или стать более эстетичным, добавляют разнообразные элементы, спроектированные дизайнером в точной гармонии.
Для больших домов есть хорошие универсальные идеи, которые могут вам пригодиться, если вы планируете строить дом самостоятельно. Белый экстерьер, большие окна, профессиональная подсветка, геометричные клумбы, террасы и посадки в современном стиле и комбинация штукатурки с одним современным материалом (декоративные панели из натурального дерева, металла, камня).
Этот шикарный коттедж в американском стиле будто создан для идеального пригорода. Совмещая в себе традиции несколько европейских культур в архитектуре, он сам по себе эклектичен, но выглядит полноценным и устоявшимся стилем. Проект реализован в Германии.
Эта шикарная классическая вилла в итальянском стиле отлично подойдет для проекта дома в коттеджном поселке. Отделка фасадов декоративным кирпичом и рустом, колонны для террасы, окна с контейнерами для растений и расстекловкой, а также эркер с окнами с арочными сводами – главные составляющие успеха. Проект создан студией Ксении Седой в городе Краснодар, РФ.
Эта шикарная, почти голливудская вилла смотрится очень современно и стильно. Главный ее секрет в современном панорамном остеклении и новой гармонии 21-ого века, созданной на основе лаконичности минимализма. Проект реализован в городе Львов, Украина, архитектором Александром Жидковым.
Этот проект выполнен в американской вариации стиля коастал и реализован в Германии. В США все больше – дороги, города, окна, бургеры и дома. Так и пляжный стиль подразумевает уже не маленький коттедж с крохотными комнатами (как в Великобритании), а полноценное место для жизни летом.
Эта поразительная, сногсшибательная и просто шикарная вилла расположена на берегу Индийского океана в ЮАР и стоит в окружении африканских джунглей. Минимализм здесь смотрится просто феерично на фоне дикой природы!
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— 13 красивых, практичных и доступных домов;