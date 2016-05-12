Проекты больших и практичных домов

Вы ищите проект большого дома для своей семьи? Тогда вам обязательно стоит ознакомиться с нашей подборкой проектов, которые наверняка заинтересует всех, кто планирует строительство собственного коттеджа.

Как использовать свой бюджет рационально? Как сэкономить, не потеряв в качестве и площади? Как добиться максимального комфорта и роскоши, не выходя за установленную планку в средствах? Обо всем этом наглядно расскажут проекты, представленные в этой Книге Идей.