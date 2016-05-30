Как увеличить площадь дома?

Этот стильный одноэтажный коттедж не всегда был таким! Благодаря недавней реконструкции и новой пристройке от студии ABC+ME STUDIO DI ARCHITETTURA он превратился из стандартного бюджетного домика в шикарное место для жизни!

Увеличить площадь дома можно по-разному – с помощью перепланировки, пристройки, надстройки второго или мансардного этажа, обустройства цоколя или проведения отопления на веранду или летнюю столовую.

В этой статье работа архитектора заключалась в четком планировании и разделении двух зон. В целях экономии в этом доме на месте бывшей гостиной обустроили офис, а в новой пристройке появилась новая семейная гостиная.