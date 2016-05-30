Как увеличить площадь дома?

Этот стильный одноэтажный коттедж не всегда был таким! Благодаря недавней реконструкции и новой пристройке от студии ABC+ME STUDIO DI ARCHITETTURA он превратился из стандартного бюджетного домика в шикарное место для жизни!
Увеличить площадь дома можно по-разному – с помощью перепланировки, пристройки, надстройки второго или мансардного этажа, обустройства цоколя или проведения отопления на веранду или летнюю столовую.
В этой статье работа архитектора заключалась в четком планировании и разделении двух зон. В целях экономии в этом доме на месте бывшей гостиной обустроили офис, а в новой пристройке появилась новая семейная гостиная.
На этих двух фотографиях мы видим, что пристройка увеличила дом примерно на 40 кв. метров! Это решило все бытовые проблемы и добавило несколько новых зон, а балкончик при этом превратился в полноценную террасу.
Этот одноэтажный дом раньше имел две спальни, гостиную и кухню. После строительства пристройки он сохранил две спальни и добавил зону прихожей, гардеробной и семейной гостиной. А в прошлой гостиной разместился кабинет для приема клиентов.
Кроме того, перепланировка позволила создать гардеробную на площади спальни, добавилась терраса, а ванная комната получила нишу для душевой и стиральной машины.
Фасады (новые и старые) были оштукатурены и окрашены одним способом и в один цвет. Это сразу создало общность облика двух построек. Также в обоих модулях были заменены окна, что позволило сохранить гармонию.
Ранее в этой комнате располагалась гостиная, теперь – кабинет, где можно не только работать, но и принимать клиентов.
Также к дому была добавлена прихожая с полноценным местом для хранения вещей и гардеробная (за дверью) площадью около 7 кв. метров. Окна в крыше отлично освещают эту зону дома!
Одно из модных направлений в дизайне – символизм, смешанный с кубизмом, иногда смотрится очень эффектно. Правда, он не подходит для жилых пространств, а скорее создан для зон общественного пользования – кафе и ресторанов, офисов и студий, где его лаконичность может быть оценена по заслугам.
Кухня осталась на прежнем месте, но изменила свой облик. Новые окна в пол позволяют выходить на террасу с летней столовой, а гарнитур выбран особенный – белый глянцевый, как главный тренд сезона. Внешняя стена в кухне была снесена, чтобы можно было присоединить к дому гостиную.
Бюджетный дизайн гостиной, тем не менее, выглядит очень смело и эклектично. Кушетка в этническом стиле и плетеное кресло создают здесь богемную атмосферу. Этот стиль часто помогает на маленьких пространствах сэкономить место, которое было бы занято традиционной мебелью. Правда, такой подход достаточно аскетичен и подходит далеко не всем.
В данном проекте он был выбран по одной причине – в доме есть маленький ребенок, и потому всю хрупкую и мягкую мебель все равно пришлось бы менять через 4-5 лет, так почему бы в начале не сэкономить?
Вдоль окон, выходящих на улицы – подоконники для игр и отдыха, позволяющие сделать гостиную более функциональной. А кушетка в гостиной может быть использована бабушкой, когда та остается переночевать, засидевшись с внучкой.
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