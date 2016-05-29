До и После: Реконструкция маленького дома в деревне

Старый одноэтажный домик с маленькими окнами, уже протекающей крышей и отсутствием коммуникаций может стать… коттеджем вашей мечты! Дизайнеры и архитекторы из студии PROARCH сделали так, что этот провинциальный домик использовал свои недостатки на славу их портфолио и новой семье владельцев!
Все мы видели их – старые, полуразрушенные, покинутые. Больше всего им нужно освобождение от прошлого. Материалы отделки и мебель, внутренние не несущие перегородки, перекрытия, кровля, внешняя отделка, окна и двери – все лучше всего сразу списать в утиль. Стены можно сделать выше, подняв высоту потолка после разбора перекрытий и монтажа новых, кровлю сделать более практичной, из современного материала, окна – расширить, иногда даже до панорамных дверей-слайдеров в сад, провести коммуникации и отопление с системой «теплого пола» и забыть о том, как радиаторы съедают дополнительное пространство и эстетику.
Кроме того, вы можете решить проблему небольшой площади за счет пристройки, создать новый вариант открытой и свободной планировки, взять за основу правильный стиль в дизайне интерьера, подходящий вашему дому. Более всего освежают старые дома такие стили, как модерн и минимализм, скандинавский и современный испанский стиль. Последний особенно шикарно совмещает атмосферу провинциальности и почтенного возраста здания с современной отделкой и практичностью.
Ранее этот дом имел всего лишь две комнаты и тамбур. Сейчас в них расположились кухня-гостиная и спальня, а также ванная комната и прихожая. Площадь дома совсем небольшая – менее 45 кв. метров, но здесь могут жить 1-4 человека (пара с двумя маленькими детьми).
Перепланировка заключается в сносе перегородки и монтаже ее на другом месте, добавлении ванной комнаты, создании кладовой для кухни и переносе оконных проемов и их увеличение.
Светлая и визуально более просторная из-за повышения уровня потолков кухня очень симпатично смотрится в этой маленькой комнате. Современная отделка – плитка под дерево, белые стены и одна – акцентная, отлично подходят для мебели в стиле модерн.
Площадь кухни-гостиной – менее 15 кв. метров, она является проходной между прихожей, ванной комнатой и главной комнатой.
В гостиной находится и диван. Он может использоваться как гостиная, гостевое спальное место или спальное место для маленького ребенка.
На плане вы могли заметить, что диван в данном случае расположен в гостиной и представляет собой лишь одно из спальных мест. В отдельной комнате находится полноценная спальня.
Современная и минималистичная мебель на фоне ярких или белых стен – лучшее решение для дизайна такого дома! Бледные оттенки для напольного покрытия – еще один прекрасный вариант сделать на вид маленькие комнаты больше и добавить всему пространству чувство современности.
Лучшее решение для большинства семей – снести все сараи, подсобные помещения, старые тамбуры и пристройки, заменив их новыми. В старых сараях, где разводили живность или держали химикаты для обрызгивания полей пестицидами, вы вряд ли найдете скрытые бонусы.
Другое дело – воссоздание мелочей, которые добавят дому провинциальной атмосферности, если вы того хотите. Например, на Средиземноморье мы видим, как старые каменные заборы, черепичные крыши, ставни на окнах и мощеные маленькие дворики возрождаются в новых вариантах, более соответствующих текущему времени.
Для современного варианта декора между этникой и модерном отлично подойдет греческий островной стиль. Все красится в белый, затем добавляются приятные синие оттенки (важно правильно выбрать тон!). Также вы можете посмотреть на реконструкции старых провинциальных домиков Испании, которые полны нежности особенного испанского прованса – теплых желтых и розовых тонов и очаровательного текстиля.
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