До и После: Реконструкция маленького дома в деревне

Все мы видели их – старые, полуразрушенные, покинутые. Больше всего им нужно освобождение от прошлого. Материалы отделки и мебель, внутренние не несущие перегородки, перекрытия, кровля, внешняя отделка, окна и двери – все лучше всего сразу списать в утиль. Стены можно сделать выше, подняв высоту потолка после разбора перекрытий и монтажа новых, кровлю сделать более практичной, из современного материала, окна – расширить, иногда даже до панорамных дверей-слайдеров в сад, провести коммуникации и отопление с системой «теплого пола» и забыть о том, как радиаторы съедают дополнительное пространство и эстетику.

Кроме того, вы можете решить проблему небольшой площади за счет пристройки, создать новый вариант открытой и свободной планировки, взять за основу правильный стиль в дизайне интерьера, подходящий вашему дому. Более всего освежают старые дома такие стили, как модерн и минимализм, скандинавский и современный испанский стиль. Последний особенно шикарно совмещает атмосферу провинциальности и почтенного возраста здания с современной отделкой и практичностью.