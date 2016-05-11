До и После: Ремонт очень старой кухни

Каждая комната в доме имеет свое предназначение. Кухня – это семья, быт, женская сторона. Ее ремонт является первостепенно важным и очень ответственным занятием. Специалисты по Фен-Шуй связывают необустроенную кухню с принижением женской роли в семье, а исправить это помогут наши идеи на homify.

Необустроенная кухня – вовсе не ваша судьба, как считают многие, кто уже смирился с таким положением вещей на многие годы. Главное, это точно знать чего ты хочешь и сделать все для осуществления мечты – новой кухни!

Выбор гарнитура и модулей – важнейшая вещь, и лучше всего хозяйке сделать это полностью самостоятельно, ведь только она и знает, что нужно ее семье. Выбирая между собственными неординарными решениями и проверенным рекомендациями специалистов, мы советуем вам присмотреться к последним, так как на поверку в них гораздо больше учтено важных деталей, чем кажется на первый взгляд.