До и После: Ремонт очень старой кухни

Эта удивительно старая и крохотная кухня стала воплощением современных ярких трендов в дизайне интерьера. Поработали над ней дизайнеры из студии ARQUITECTA FERNANDA ISOLA и тем самым добавили шикарный объект в свое портфолио!
Многие из нас знают, что кухня определяет наш образ жизни. То, как мы проводим часы за готовкой и уборкой этого пространства, и есть то, что является центром нашей семейной жизни. Поэтому если вы ищите первую комнату для нового ремонта – начните с кухни, главной семейной комнаты и лишь потом приступайте к ванной комнате, главной спальне, детской и лишь в последнюю очередь – к гостиной.
Каждая комната в доме имеет свое предназначение. Кухня – это семья, быт, женская сторона. Ее ремонт является первостепенно важным и очень ответственным занятием. Специалисты по Фен-Шуй связывают необустроенную кухню с принижением женской роли в семье, а исправить это помогут наши идеи на homify.
Необустроенная кухня – вовсе не ваша судьба, как считают многие, кто уже смирился с таким положением вещей на многие годы. Главное, это точно знать чего ты хочешь и сделать все для осуществления мечты – новой кухни!
Выбор гарнитура и модулей – важнейшая вещь, и лучше всего хозяйке сделать это полностью самостоятельно, ведь только она и знает, что нужно ее семье. Выбирая между собственными неординарными решениями и проверенным рекомендациями специалистов, мы советуем вам присмотреться к последним, так как на поверку в них гораздо больше учтено важных деталей, чем кажется на первый взгляд.
Кухня – отражение хозяйки дома. Если вы хотите создать определенный образ жизни, она легко вам в этом поможет. Легче всего выделить кухню с помощью цветной плитки на ваш вкус или особенного гарнитура.
Выбирая между стилями, мы советуем вам присмотреться к современному модерну и минимализму, тогда как в дизайне плитки вы можете позволить себе этнические, гламурные или восточные акценты по желанию.
Проверенные варианты – белый гарнитур на фоне яркого сюжета, минималистичный гарнитур на фоне дорогой шикарной гламурной плитки, традиционный гарнитур на фоне современной и минималистичной плитки теплых тонов.
Выбирая гарнитур и определенные модули, вам стоит не раз обмерить все помещение и представить не только то, как все будет выглядеть, но и как будет открываться каждый ящик и дверца.
Очень важно провести электричество туда, где оно вам понадобится, и добавить бонусную подсветку в места для резки, мытья посуды и сервировки.
Этапы ремонта старой кухни достаточно просты. Главное – освободить место для работы, переместив на время ремонта готовку пищи в другое место. Обычно хватает маленькой плиты (одна конфорка), чайника и мелкой бытовой техники, которую вы постоянно используете, а также вашего старого (или уже нового) холодильника.
Затем вам следует полностью избавиться от старой отделки и мебели. Затем заменить трубы, выровнять стены, потолок. Совершить замену дверей и окон, пройти этап отделки (плитка, пол, потолок, стены) с проведением новой электропроводки и всех коммуникаций. Затем наступает время сборки мебели, монтажа светильников и аксессуаров.
По предварительным оценкам, полный ремонт кухни площадью 9 кв. метров обойдется минимум в 150 тыс. рублей с заменой мебели. Если вы хотите растянуть вложение средств, вы можете оставить старую столовую группу, отдельно стоящий холодильник и старые светильники. То есть то, что потом можно будет легко заменить на новое. Но вот встроенные плита и духовка уже являются частью дизайн-проекта, и потому должны быть куплены в самом начале.
Современные вариации с модными акцентами обойдутся уже в 300 тыс. рублей. Тогда как классические кухни стоят еще дороже, а их ремонт и меблировка может стоить около полумиллиона рублей.
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— Выбираем стиль для кухни: мода и традиции;