TOP-7 типов реконструкций: от лофта до домика в деревне

Промышленные здания, заброшенные каменные руины, дома в провинции – настоящий фейерверк возможностей для реконструкций!
Реконструкция такого дома, часто построенного из блоков, занимает достаточно много времени, как и любая другая, но окупается возможностью добавить второй этаж, создать современные интерьеры и насладиться достаточно большой площадью такого дома.
Кроме того, его покупка является гораздо более дешевым вариантом для старта, нежели дома в новом коттеджном поселке. К тому же реконструкция всегда может быть не просто современным капитальным ремонтом, но и особенным дизайнерским проектом, позволяющим сохранить аутентичность с помощью профессионального архитектора и дизайнера там, где вам кажется, остались только старая мебель и облупившаяся краска.
Промышленные здания имеют огромный ряд достоинств – большие пространства, высокие потолки, большие окна и часто отличное местоположение. Реконструкция старых фабрик и заводов производится в несколько достаточно сложных этапов, но в итоге они вполне могут стать современным и стильным жильем.
Среди минусов таких домов можно определить их особенную энергетику, которая чаще всего не отпугивает лиц мужского пола, но настороженно воспринимается женщинами и особенно молодыми мамами. Тем не менее, для бизнесмена или молодого специалиста, современный лофт был бы отличным решением для жизни.
Старые здания, возраст которых около 80-200 лет, разбросанные как осколки жемчуга по всему городу, могут быть интересным вариантом для жизни. Преобразованные в квартиры и офисы, с новым ремонтом, увеличенными окнами и потолками, они могут простоять еще целый век после реконструкции!
Исторический центр города, буквально усыпанный произведениями архитектурного искусства, может стать прекрасным местом для офиса компании или малоквартирного дома нового класса.
Провинциальные каменные дома – особенная ветвь реконструкций в Европе. Как правило, они имеют весьма солидный возраст (150-300 лет), и даже удивительно, что они вообще сохранились. Большинство из них реконструируются не для современного круглогодичного проживания, а для туристов, но выглядят просто шикарно.
Простейший домик в деревне может стать гораздо более симпатичным и стильным, если найти к нему правильный подход.
Результатом реконструкции станет уютная дача, прекрасный дом для пенсионеров или дешевый вариант жизни за городом для молодой семьи!
Старые панельные дома иногда нуждаются в столь капитальном ремонте, что и данный тип переобустройства можно назвать реконструкцией. Замены требуют не только коммуникации, трубы, материалы отделки, но и перегородки из-за устаревшей планировки, иногда – стены на балконе.
Результатом реконструкции может стать симпатичный интерьер, в котором может жить и новое поколение. Даже рассчитывая на самый скромный бюджет, вы можете быть уверены, что красивая жизнь в таком доме все еще возможна!
Редизайн квартиры в панельном доме – это не просто возможность сэкономить на покупке квартиры в новостройке, но еще и помощь своему району.
Результатом может стать красивый коттедж с отделкой сайдингом в американском стиле, даже почти «классическая вилла» (при наличии должного бюджета) или домик в стиле кантри, как на фотографии выше.
Дома в поселке отличаются от деревенских наличием инфраструктуры в районе и скорее всего лучшим качеством дорог и элементов общественного пользования.
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