TOP-7 типов реконструкций: от лофта до домика в деревне

Реконструкция такого дома, часто построенного из блоков, занимает достаточно много времени, как и любая другая, но окупается возможностью добавить второй этаж, создать современные интерьеры и насладиться достаточно большой площадью такого дома.

Кроме того, его покупка является гораздо более дешевым вариантом для старта, нежели дома в новом коттеджном поселке. К тому же реконструкция всегда может быть не просто современным капитальным ремонтом, но и особенным дизайнерским проектом, позволяющим сохранить аутентичность с помощью профессионального архитектора и дизайнера там, где вам кажется, остались только старая мебель и облупившаяся краска.