Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

TOP-7 типов реконструкций: от лофта до домика в деревне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
Loading admin actions …

Промышленные здания, заброшенные каменные руины, дома в провинции – настоящий фейерверк возможностей для реконструкций!

​Реконструкция дома в поселке

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Реконструкция такого дома, часто построенного из блоков, занимает достаточно много времени, как и любая другая, но окупается возможностью добавить второй этаж, создать современные интерьеры и насладиться достаточно большой площадью такого дома.

Кроме того, его покупка является гораздо более дешевым вариантом для старта, нежели дома в новом коттеджном поселке. К тому же реконструкция всегда может быть не просто современным капитальным ремонтом, но и особенным дизайнерским проектом, позволяющим сохранить аутентичность с помощью профессионального архитектора и дизайнера там, где вам кажется, остались только старая мебель и облупившаяся краска.

​Реконструкция промышленного здания

4 amici | 4 lofts, roberto murgia architetto roberto murgia architetto Гостиная в стиле лофт
roberto murgia architetto

roberto murgia architetto
roberto murgia architetto
roberto murgia architetto

Промышленные здания имеют огромный ряд достоинств – большие пространства, высокие потолки, большие окна и часто отличное местоположение. Реконструкция старых фабрик и заводов производится в несколько достаточно сложных этапов, но в итоге они вполне могут стать современным и стильным жильем.

Среди минусов таких домов можно определить их особенную энергетику, которая чаще всего не отпугивает лиц мужского пола, но настороженно воспринимается женщинами и особенно молодыми мамами. Тем не менее, для бизнесмена или молодого специалиста, современный лофт был бы отличным решением для жизни.

​Реконструкция квартиры в очень старом здании

REFORMA DE VIVIENDA ESQUINERA EN EL BARRIO GÓTICO, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA Дома в стиле модерн
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

Старые здания, возраст которых около 80-200 лет, разбросанные как осколки жемчуга по всему городу, могут быть интересным вариантом для жизни. Преобразованные в квартиры и офисы, с новым ремонтом, увеличенными окнами и потолками, они могут простоять еще целый век после реконструкции!

​Реконструкция исторического центра города

Advocate's Close, morgan McDonnell morgan McDonnell
morgan McDonnell

Advocate's Close

morgan McDonnell
morgan McDonnell
morgan McDonnell

Исторический центр города, буквально усыпанный произведениями архитектурного искусства, может стать прекрасным местом для офиса компании или малоквартирного дома нового класса.

​Реконструкция каменных руин

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Дома в стиле кантри
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Провинциальные каменные дома – особенная ветвь реконструкций в Европе. Как правило, они имеют весьма солидный возраст (150-300 лет), и даже удивительно, что они вообще сохранились. Большинство из них реконструируются не для современного круглогодичного проживания, а для туристов, но выглядят просто шикарно.

​Реконструкция домика в деревне

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Простейший домик в деревне может стать гораздо более симпатичным и стильным, если найти к нему правильный подход.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Реконструкция домика в деревне: результат

WAKACYJNY DOM NA PODLASIU - METAMORFOZA, YNOX Architektura Wnętrz YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz
YNOX Architektura Wnętrz

Результатом реконструкции станет уютная дача, прекрасный дом для пенсионеров или дешевый вариант жизни за городом для молодой семьи!

​Реконструкция квартиры в старом панельном доме

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Старые панельные дома иногда нуждаются в столь капитальном ремонте, что и данный тип переобустройства можно назвать реконструкцией. Замены требуют не только коммуникации, трубы, материалы отделки, но и перегородки из-за устаревшей планировки, иногда – стены на балконе.

​Реконструкция квартиры в «панельке»: результат

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Результатом реконструкции может стать симпатичный интерьер, в котором может жить и новое поколение. Даже рассчитывая на самый скромный бюджет, вы можете быть уверены, что красивая жизнь в таком доме все еще возможна!

Редизайн квартиры в панельном доме – это не просто возможность сэкономить на покупке квартиры в новостройке, но еще и помощь своему району.

​Реконструкция дома в поселке: результат

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Результатом может стать красивый коттедж с отделкой сайдингом в американском стиле, даже почти «классическая вилла» (при наличии должного бюджета) или домик в стиле кантри, как на фотографии выше.

Дома в поселке отличаются от деревенских наличием инфраструктуры в районе и скорее всего лучшим качеством дорог и элементов общественного пользования.

Специально для вас на homify:

— Рустик возвращается: 10 идеальных проектов;

— Идеи дизайна гостиной в скандинавском стиле.

Очаровательный новый дом
А вы задумывались о каком-либо из типов реконструкций?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо