Проект европейского дома с мансардой

Аккуратный, опрятный, стильный дом в пригороде – прекрасная основа для семейной жизни! Этот проект создан студией CASAATTIVA специально для тех, кто ищет в жизни элегантности, спокойствия и простоты.

Приглушенная цветовая гамма, простые и бюджетные решения, привлекательная эстетика дизайнерских элементов. Все это делает этот дом очень красивым и заманчивым на вид.

Если вам понравится данный проект, помните, что его главными отличительными особенностями от стандартного проекта является четко выдержанная пепельная цветовая гамма, высокая мансарда и современный формат остекления, который вы еще увидите не фотографиях ниже.