Проект европейского дома с мансардой

Аккуратный, опрятный, стильный дом в пригороде – прекрасная основа для семейной жизни! Этот проект создан студией CASAATTIVA специально для тех, кто ищет в жизни элегантности, спокойствия и простоты.
Приглушенная цветовая гамма, простые и бюджетные решения, привлекательная эстетика дизайнерских элементов. Все это делает этот дом очень красивым и заманчивым на вид.
Если вам понравится данный проект, помните, что его главными отличительными особенностями от стандартного проекта является четко выдержанная пепельная цветовая гамма, высокая мансарда и современный формат остекления, который вы еще увидите не фотографиях ниже.
Экстерьер дома оформлен в современном формате стиля модерн. Его нижняя часть окрашена в светлый пепельный, верхняя – в белый, дымоход – в оттенок ледяного кофе. Выступающий эркер делает парадный фасад дома более привлекательным и интересным.
Планировка дома необычная – он имеет высокую мансарду, которая делает скат крыши достаточно пологим, но все же пригодным для умеренного климата с зимами средней снежности. Выступающая ко краям кровля позволяет сделать облик дома более уютным и даже похожим на стиль шале.
В стильной кухне – декоративные деревянные потолочные балки, столовая группа в центре и гарнитур необычного трюфельного оттенка. Кухонный фартук выполнен из того же материала, что и столешница – композитного камня.
Большую роль в создании нужной атмосферы средиземноморского кантри играют двери в пол с выходом на террасу. Они напоминают о тех самых вдохновляющих домиках у моря, в которых почти каждый хотел бы провести свой отпуск.
Материал напольного покрытия – керамическая плитка под дерево со встроенной системой «теплого пола» (и отоплением на основе теплового насоса) использована по всему дому, включая кухню, столовую, гостиную, ванную комнату, прихожую и спальни.
В центре дома расположена двусветная гостиная, имеющая вид на лестничный холл второго этажа. Там, наверху, две спальни и ванная комната с современными интерьерами и открытыми потолочными балками в качестве оригинального элемента декора.
Цвет стен в гостиной – мокко, он является одним из самых современных и стильных решений для дизайна стен в современном коттедже. Шоколадный диван и столовая группа в стиле кантри создают правильное (уютное, семейное) настроение, а вот дизайн лестницы предельно современен.
Стильная ванная комната на мансарде подчеркивает атмосферу кантри из-за открытых потолочных балок и в дизайне интерьера. Плитка здесь выбрана с текстурой под дерево, а для туалетного столика использован натуральный слэб.
Две двери на первом этаже ведут в дом, на кухню и в котельную. Наверху – главная спальня с шикарным форматом панорамного остекления, две другие спальни имеют вид на улицу.
С этой стороны мы можем видеть, как необычно окрашена штукатурка на фасаде – в некоторых местах первый этаж тоже белый. Комбинации из модулей разных цветов допустимы в стиле модерн со светлой, нейтральной палитрой или с бело-серой палитрой и одним ярким цветом.
Красивое оформление свесов крыши – то, что позволяет сделать обычный коттедж современным и стильным. Очень важно подобрать нужный цвет и материал, возможно – подумать о вариантах подшивки свесов со встроенными светильниками.
В данном проекте мы видим стильный и универсальный вариант для коттеджей в стиле кантри и модерн – подшивка натуральным деревом, сверху – декоративный брус миниатюрного формата. Вся древесина окрашены в белый цвет, а для крайнего бруса предусмотрена поддержка с матицы.
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