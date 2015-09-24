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Посуда для готовки

АлёнаЧубукова АлёнаЧубукова
和歌浦の家, オオハタミツオ建築設計事務所 オオハタミツオ建築設計事務所 Кухня в стиле минимализм
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Для создания кулинарных шедевров нужна правильная посуда, сделанная из качественных материалов. Именно она обеспечивает грамотное приготовление пищи, к примеру, степень прожарки мяса в том числе зависит и от того, какой сковородой вы пользуетесь. Супы и тушеные блюда требуют посуды с толстым дном  и прочными стенками. Позаботьтесь об идеальной посуде для готовки – и вкусная еда будет готовиться сама.

Важный момент – материал кастрюль и сковородок зависит от типа плиты. Для электрической и газовой плит обязательна посуда с толстым дном. Она может быть сделана из любого материала, но стенки и дно непременно должны быть толстыми.

Стеклокерамика требует от посуды темного матового дна и не терпит аналогичной стеклокерамики, а так же алюминиевого или медного дна. Индукционная плита предназначена для чугуна, стали и прочих видов железа. Микроволновая печь не потерпит металла и характерных узоров. Оптимальный выбор для микроволновки – стеклянная или керамическая посуда.

Лучшее решение для классической кухни

Кухня Общий вид Рязанова Галина Кухня в классическом стиле
Рязанова Галина

Кухня Общий вид

Рязанова Галина
Рязанова Галина
Рязанова Галина

Идеальный гарнитур в классическом стиле здесь оптимально дополняется грамотным освещением по потолку и подсветкой над варочной поверхностью. Металлическая посуда для готовки по цвету соответствует интерьеру, а по материалу – сенсорной плите. Кухонная утварь, выполненная из дерева, вписывается в интерьер кухни своим видом и натуральностью материалов. 

Узнайте, какая посуда не позволит сесть на диету.  

Встроенная в шкаф духовка занимает наиболее подходящее в этой обстановке место: под кофемашиной и над небольшими отделениями шкафа.  Атмосфера кухни идеально подходит для размеренной готовки – уютность и камерность этой комнаты располагает к неспешным действиям, к приготовлению вкуснейших блюд.

Газовая плита в атмосфере модерна

kitchens, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня в стиле модерн
Дмитрий Каючкин

kitchens

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

Почти классическая обстановка современной кухни наиболее полно отражена на этой фотографии. Варочная поверхность, рабочая зона и столешница, оформленная под барную стойку  располагаются оптимальным образом, максимально удобным для приготовления пищи.

Газовая плита, несмотря на свою традиционность, считается одной из самых подходящих для готовки. При работе с ней можно использовать посуду из любых материалов (даже из стекла), главное условие – толстое дно, способное выдержать напор открытого огня.

Можно заметить, что непосредственно под рабочей зоной расположена посуда для готовки. Это лучшее решение для кухни – глубокие тарелки, миски и кастрюли всегда под рукой, в зоне досягаемости.

Лаконичная современная кухня

Кухня homify Кухня в скандинавском стиле
homify

Кухня

homify
homify
homify

На фото представлена стильная кухня в скандинавском стиле, отделанная по всем канонам современного стиля. Лаконичный белый цвет посуды для готовки идеально вписывается в графичный интерьер. Специальная ниша для кухонной утвари грамотно разделяет пространство на зоны и позволяет освободить дополнительное место.

Мы видим, что в интерьере этой кухни присутствует электрическая варочная панель и островная вытяжка. Они идеально расположены относительно друг друга и не занимают много места. Рабочая зона удобно распложена практически вплотную к столовой части кухни – это самое лучшее решение для подобного интерьера.

Эклектика в кухонной зоне

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Кухни в эклектичном стиле
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Белоснежная плитка – самый подходящий фон для размещения кухонной утвари и прочих аксессуаров, предназначенных для готовки. Мы видим, как прекрасно в эту атмосферу вписываются металлические приборы и стеклянные баночки под специи. Посуда для готовки на плите из метала удачно расположена на врезном навесе над плитой.

Обратите внимание, что плита – индукционная, для нее необходимо приобретать специальную посуду с магнитным дном. Стеклянная посуда оптимально смотрится в контексте белого кафеля и деревянной утвари. Даже прихватки красного цвета нашли себе пару в этом интерьере – красная турка на полке бросается в глаза при взгляде на эту обстановку.

Металл и стеклокерамика в современной обстановке

Apê Lapa | 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Кухни в эклектичном стиле
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Небольшое пространство кухни оптимально вмещает в себя каменную столешницу с размещенной в ней варочной поверхностью. Газовая плита отлично воспринимает стекло-керамическую посуду для готовки. Очень удачно расположение мойки прямо напротив плиты. Рабочая зона продолжается в обоих направлениях и позволяет оперативно делать все кухонные дела.

Кухонная утварь выполнена из максимально подходящих материалов: это благородный металл и пластик черного цвета. Нельзя не заметить грамотное расположение мебели относительно окна: свет беспрепятственно распространяется по комнате, а навесные светильники удачно освещают даже самые затемненные уголки.

Максимум дерева

., 齋藤正吉建築研究所 齋藤正吉建築研究所 Кухня в скандинавском стиле
齋藤正吉建築研究所

齋藤正吉建築研究所
齋藤正吉建築研究所
齋藤正吉建築研究所

Эта кухня однозначно рассчитана на крупную семью, поскольку обилие свободного пространства и посуды для готовки здесь просто зашкаливает. Стилевое смешение скандинавского стиля и кантри выдает кухонная мебель из натурального дерева, плетеные корзинки и множество стеклянных аксессуаров.

Посуды для готовки в этой кухне более чем достаточно: от металлических ковшей до массивных керамических кастрюль. Обратите внимание, как грамотно дизайнеры расставили акценты в интерьере: рабочая и по совместительству столовая зона расположена под самым ярким светильником в центре комнаты. Посуда расставлена практически по периметру комнаты – это ускоряет процессы готовки и сервировки.

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Непривычный черный цвет в интерьере кухни

box house, 髙岡建築研究室 髙岡建築研究室 Кухня в стиле модерн
髙岡建築研究室

髙岡建築研究室
髙岡建築研究室
髙岡建築研究室

Мы привыкли к тому, что кухня чаще всего обставляется в светлых тонах и оформляется с максимальным присутствием света. Но эта кухня в стиле модерн ломает типичные представления о мире кухонных помещений. Надо сказать, плита здесь газовая – наиболее стандартный вариант. Посуда из самых разных материалов, но, в основном, керамическая.

Столешница и рабочая зона сделаны из одинаковых материалов – это позволяет создать гармоничную обстановку, сделать кухонный гарнитур единым. Посуда для готовки расположена очень удобно – прямо над мойкой и рабочей поверхностью. Сразу после приготовления и мытья посуду можно аккуратно развесить в нужном месте – не надо тратить дополнительное время на просушку.

Доступность и простота

和歌浦の家, オオハタミツオ建築設計事務所 オオハタミツオ建築設計事務所 Кухня в стиле минимализм
オオハタミツオ建築設計事務所

オオハタミツオ建築設計事務所
オオハタミツオ建築設計事務所
オオハタミツオ建築設計事務所

Самый незамысловатый вариант расстановки посуды для готовки – это открытые полки вдоль стены напротив рабочей поверхности. Максимальный комфорт при приготовлении пищи и абсолютная мобильность во время работы на кухне: никаких лишних дверей и полок, которые бы помешали скорости и оперативности.

Минимализм в ряде случаев – идеальный стиль для кухни. Если в этой комнате постоянно готовятся завтраки-обеды-ужины, неудивительно, что он оформлена подобным образом. Здесь главное – функциональность и доступность.

Классическая незамысловатость

Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле, дизайн интерьера DiV дизайн интерьера DiV Кухня в классическом стиле
дизайн интерьера DiV

Дизайн интерьера коттеджа в неоклассическом стиле

дизайн интерьера DiV
дизайн интерьера DiV
дизайн интерьера DiV

Как можно заметить, классический стиль – наиболее популярный при оформлении кухни и столовой комнаты. Это вполне логично и закономерно, поскольку именно традиционность отвечает всем требованиям комфортного приготовления еды. Посмотрите на эту кухню – здесь хочется остаться и неспешно заняться готовкой.

Уже приготовлена разделочная доска с овощами и крупный нож, на газовой плите что-то готовится в металлической кастрюльке, кухонные приборы стоят в максимальной доступности, а духовой шкаф позади готов к запеканию. Остается только надеть фартук, запастись прихватками и устремиться в мир кулинарных шедевров.

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