Посуда для готовки

Для создания кулинарных шедевров нужна правильная посуда, сделанная из качественных материалов. Именно она обеспечивает грамотное приготовление пищи, к примеру, степень прожарки мяса в том числе зависит и от того, какой сковородой вы пользуетесь. Супы и тушеные блюда требуют посуды с толстым дном и прочными стенками. Позаботьтесь об идеальной посуде для готовки – и вкусная еда будет готовиться сама.

Важный момент – материал кастрюль и сковородок зависит от типа плиты. Для электрической и газовой плит обязательна посуда с толстым дном. Она может быть сделана из любого материала, но стенки и дно непременно должны быть толстыми.

Стеклокерамика требует от посуды темного матового дна и не терпит аналогичной стеклокерамики, а так же алюминиевого или медного дна. Индукционная плита предназначена для чугуна, стали и прочих видов железа. Микроволновая печь не потерпит металла и характерных узоров. Оптимальный выбор для микроволновки – стеклянная или керамическая посуда.