Дома любого цвета радуги!

Фасад вашего дома – это его лицо, своеобразная визитная карточка, которая видна соседям. Его внешний вид создает первое впечатление и о самом строении, и о хозяевах, проживающих в нем.

Многие выбирают самые консервативные цвета отделки фасада – белый или бежевый. Но мы предлагаем что-то более яркое и интересное – все оттенки радуги!

Ваш дом должен быть индивидуальным и неповторимым – так зачем же следовать стереотипам? В этой статье мы покажем некоторые варианты уникальных домов от архитекторов homify и вы сможете оценить их стиль, а также вдохновиться на личные эксперименты с цветом.