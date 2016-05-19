Дома любого цвета радуги!

Фасад вашего дома – это его лицо, своеобразная визитная карточка, которая видна соседям. Его внешний вид создает первое впечатление и о самом строении, и о хозяевах, проживающих в нем.
Многие выбирают самые консервативные цвета отделки фасада – белый или бежевый. Но мы предлагаем что-то более яркое и интересное – все оттенки радуги!
Ваш дом должен быть индивидуальным и неповторимым – так зачем же следовать стереотипам? В этой статье мы покажем некоторые варианты уникальных домов от архитекторов homify и вы сможете оценить их стиль, а также вдохновиться на личные эксперименты с цветом.
Яркий дом на склоне – это красиво. На фоне сочной зелени красный фасад смотрится просто умопомрачительно!
Подобное решение выделит ваше строение и продемоснтрирует окружающим ваш безупречный вкус. Не бойтесь экспериментировать и будьте уверены – такой фасад не утратит своей актуальности с годами.
Сильные духом личности часто выбирают красный цвет для оформления фасадов и интерьеров своих домов. Этот оттенок является фаворитом у лидеров и тех, кто четко знает, чего хочет. В системе фэн-шуй он также занимает должное место.
Присмотритесь к такому варианту оформления дома – возможно, это именно то, что подойдет для вас!
Приверженцы оранжевого цвета отличаются социальной направленностью и добродушием. Они выслушают каждого, поделившись ценным советом и добрым словом. Лучезарность, оптимизм и отличное чувство юмора – вот характерные черты людей, которые предпочитают названный оттенок.
Оранжевый цвет прост в восприятии, он настраивает гостей и хозяев на позитивную волну и приятное общение.
Особой популярностью среди огромного разнообразия оранжевых фасадов пользуется так называемый
ржавый оттенок. Он прекрасно подчеркивает лаконичные линии современных зданий и гармонирует с зелеными насаждениями вокруг.
Подобное исполнение в меру яркое и, в то же время, достаточно интенсивное, чтобы выделить ваш дом из числа стандартных строений.
Монументальная бетонная конструкция, покрытая желтой краской, выглядит нарядно и сказочно. Прямо-таки гипнотизирует удивительный геометрический декор и нерегулярное расположение оконных проемов.
Согласно различным тестам личности, люди, предпочитающие желтый цвет, являются лидерами, которые не боятся проблем и легко преодолевают жизненные трудности. Для того, чтобы окрасить фасад своего дома именно так, вы должны иметь подобные качества или попросту быть жизнерадостным человеком.
Если желтый – ваш любимый цвет, то вы должны выбрать его для отделки вашего фасада! Винтажные ставни, стилизованные под старину, обязательно проявят себя хорошо на таком фоне. Особенно, если они будут выполнены из дерева.
На фото представлен элегантный желтый фасад, который не оставит равнодушным никого.
Сборные дома и строения из контейнеров сегодня становятся все более популярными. Это объясняется их доступной ценой, простотой конструкции и краткосрочностью возведения.
Зеленый цвет определяет личность человека, который открыт к экспериментам и готов попробовать все! Они имеют богатое воображение и беспокойный дух, стремятся реализовать свои новые идеи. Творчество и тяга ко всему новому – вот их характерные черты.
Основной мотивацией любителей зеленого цвета является желание изменить мир к лучшему! Это описание удивительно хорошо подходит для жителей дома на фото – уникального дома-контейнера. Инновации, забота об окружающей среде и удивительный стиль – все правильно!
Хотя в классическом варианте радуги отсутствует цвет морской волны, мы не могли удержаться, чтобы не представить в нашем списке этот фантастический фасад. Глядя на него, возникает ощущение, что мы переехали в какую-то средневековую сказку.
Стройная конструкция с классическими окнами манит к себе и завораживает. Такой дом всегда будет выделяться на фоне остальных и станет настоящим украшением улицы и целого города.
Хорошо известно, что сине-голубые оттенки относятся к холодной гамме. Тем не менее, подобные фасады всегда создают определенную атмосферу фамильярности, хотя встречаются в современном строительстве довольно редко.
Ранее голубые фасады были довольно распространенным явлением. Особенно, если для жителей Галиции, где крестьянские хижины традиционно окрашивались известью с синеватым оттенком. Мы же знаем только одно – такой цвет идеально подходит не только для провинциальных домов, но и для стильных городских построек.
Последний официальный цвет радуги – фиолетовый. Цвет, который мы рекомендуем использовать для отделки отдельных частей фасада, а не всей его площади.
Окрашенные подобным образом панели прекрасно смотрятся на деревянной конструкции здания. Такие насыщенные цвета часто выбирают с целью визуального изменения геометрии фасадов, так что архитекторы могут подчеркнуть индивидуальность своих творений. Эффект может быть действительно потрясающим!
Розовый фасад – отличный вариант для самых смелых! Конечно, ключевой здесь является сама конструкция, которая в данном случае построена на простой геометрии и традиционных формах.
Черные ворота гаража и ограды из кованого железа придают проекту серьезности и хорошо оттеняют нежный розовый цвет. Очень важно здесь присутствие зеленых насаждений, которые гармонизируют экстерьер и делают фасад живым и ярким.
Зачем ограничивать себя одним цветом радуги, если можно украсить фасад одновременно всеми? И это будет выглядеть в меру экстравагантно и необычно.
Только взгляните, как на фото деревянные части балконов окрашены в разные цвета. Такие яркие полоски эффектно выделяются на фоне скучных бетонных блоков основания и поднимают настроение одним только своим внешним видом!