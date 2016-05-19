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Дома любого цвета радуги!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
EL LASSO COMMUNITY CENTER, ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Фасад вашего дома – это его лицо, своеобразная визитная карточка, которая видна соседям. Его внешний вид создает первое впечатление и о самом строении, и о хозяевах, проживающих в нем. 

Многие выбирают самые консервативные цвета отделки фасада – белый или бежевый. Но мы предлагаем что-то более яркое и интересное – все оттенки радуги!

Ваш дом должен быть индивидуальным и неповторимым – так зачем же следовать стереотипам? В этой статье мы покажем некоторые варианты уникальных домов от архитекторов homify и вы сможете оценить их стиль, а также вдохновиться на личные эксперименты с цветом. 

Выделяющийся красный

EFH Bauert, Dättlikon, Binder Architektur AG Binder Architektur AG Дома в стиле модерн
Binder Architektur AG

Binder Architektur AG
Binder Architektur AG
Binder Architektur AG

Яркий дом на склоне – это красиво. На фоне сочной зелени красный фасад смотрится просто умопомрачительно!

Подобное решение выделит ваше строение и продемоснтрирует окружающим ваш безупречный вкус. Не бойтесь экспериментировать и будьте уверены – такой фасад не утратит своей актуальности с годами.

Интенсивный красный для сильных натур

Academia de Bailado Clássico de Aveiro, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Конференц-центры в стиле модерн Школы и учебные заведения
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Academia de Bailado Clássico de Aveiro

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Сильные духом личности часто выбирают красный цвет для оформления фасадов и интерьеров своих домов. Этот оттенок является фаворитом у лидеров и тех, кто четко знает, чего хочет. В системе фэн-шуй он также занимает должное место.

Присмотритесь к такому варианту оформления дома – возможно, это именно то, что подойдет для вас!

Экзотический оранжевый

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Дома в стиле кантри
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

Приверженцы оранжевого цвета отличаются социальной направленностью и добродушием. Они выслушают каждого, поделившись ценным советом и добрым словом. Лучезарность, оптимизм и отличное чувство юмора – вот характерные черты людей, которые предпочитают названный оттенок.

Оранжевый цвет прост в восприятии, он настраивает гостей и хозяев на позитивную волну и приятное общение. 

Современные черты в оранжевом цвете

Hinang, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten Дома в стиле модерн
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

Особой популярностью среди огромного разнообразия оранжевых фасадов пользуется так называемый ржавый оттенок.  Он прекрасно подчеркивает лаконичные линии современных зданий и гармонирует с зелеными насаждениями вокруг. 

Подобное исполнение в меру яркое и, в то же время, достаточно интенсивное, чтобы выделить ваш дом из числа стандартных строений. 

Сказочный желтый дом

CASA DE CAMPO LOMAS DEL REY, ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA Сад в стиле модерн
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA

ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA

Монументальная бетонная конструкция, покрытая желтой краской, выглядит нарядно и сказочно. Прямо-таки гипнотизирует удивительный геометрический декор и нерегулярное расположение оконных проемов.

Согласно различным тестам личности, люди, предпочитающие желтый цвет, являются лидерами, которые не боятся проблем и легко преодолевают жизненные трудности. Для того, чтобы окрасить фасад своего дома именно так, вы должны иметь подобные качества или попросту быть жизнерадостным человеком.

Желтый может быть шикарным!

homify Окна и двериРоллы и жалюзи Дерево
homify

homify
homify
homify

Если желтый – ваш любимый цвет, то вы должны выбрать его для отделки вашего фасада! Винтажные ставни, стилизованные под старину, обязательно проявят себя хорошо на таком фоне. Особенно, если они будут выполнены из дерева.

На фото представлен элегантный желтый фасад, который не оставит равнодушным никого.

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Зеленый дом-контейнер

Container home front street view homify Дома в стиле модерн Железо / Сталь
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

Сборные дома и строения из контейнеров сегодня становятся все более популярными. Это объясняется их доступной ценой, простотой конструкции и краткосрочностью возведения.

Зеленый цвет определяет личность человека, который открыт к экспериментам и готов попробовать все! Они имеют богатое воображение и беспокойный дух, стремятся реализовать свои новые идеи. Творчество и тяга ко всему новому – вот их характерные черты.

Основной мотивацией любителей зеленого цвета является желание изменить мир к лучшему! Это описание удивительно хорошо подходит для жителей дома на фото – уникального дома-контейнера. Инновации, забота об окружающей среде и удивительный стиль – все правильно!

Цвет морской волны в центре города

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Дома в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Хотя в классическом варианте радуги отсутствует цвет морской волны, мы не могли удержаться, чтобы не представить в нашем списке этот фантастический фасад. Глядя на него, возникает ощущение, что мы переехали в какую-то средневековую сказку. 

Стройная конструкция с классическими окнами манит к себе и завораживает. Такой дом всегда будет выделяться на фоне остальных и станет настоящим украшением улицы и целого города. 

В дополнение к голубому небу… голубой фасад!

Hedgerows, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Trewin Design Architects

Hedgerows

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Хорошо известно, что сине-голубые оттенки относятся к холодной гамме. Тем не менее, подобные фасады всегда создают определенную атмосферу фамильярности, хотя встречаются в современном строительстве довольно редко.

Ранее голубые фасады были довольно распространенным явлением. Особенно, если для жителей Галиции, где крестьянские хижины традиционно окрашивались известью с синеватым оттенком. Мы же знаем только одно – такой цвет идеально подходит не только для провинциальных домов, но и для стильных городских построек.

Прикосновение фиолетового

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Дома в стиле модерн
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Последний официальный цвет радуги – фиолетовый. Цвет, который мы рекомендуем использовать для отделки отдельных частей фасада, а не всей его площади. 

Окрашенные подобным образом панели прекрасно смотрятся на деревянной конструкции здания. Такие насыщенные цвета часто выбирают с целью визуального изменения геометрии фасадов, так что архитекторы могут подчеркнуть индивидуальность своих творений. Эффект может быть действительно потрясающим!

Максимум розового

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн Розовый
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Розовый фасад – отличный вариант для самых смелых! Конечно, ключевой здесь является сама конструкция, которая в данном случае построена на простой геометрии и традиционных формах. 

Черные ворота гаража и ограды из кованого железа придают проекту серьезности и хорошо оттеняют нежный розовый цвет. Очень важно здесь присутствие зеленых насаждений, которые гармонизируют экстерьер и делают фасад живым и ярким. 

Дом со всеми цветами радуги

EL LASSO COMMUNITY CENTER, ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS

EL LASSO COMMUNITY CENTER

ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS
ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS
ROMERA Y RUIZ ARQUITECTOS

Зачем ограничивать себя одним цветом радуги, если можно украсить фасад одновременно всеми? И это будет выглядеть в меру экстравагантно и необычно.

Только взгляните, как на фото деревянные части балконов окрашены в разные цвета. Такие яркие полоски эффектно выделяются на фоне скучных бетонных блоков основания и поднимают настроение одним только своим внешним видом! 

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А дом какого цвета радуги приглянулся вам?

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