Дерево в дизайне современной кухни

Какими бы семимильными шагами не двигался прогресс, какие бы новые сверхтехнологичные строительные и отделочные материалы не появлялись, для натурального сырья всегда найдется место в наших интерьерах.
В современных дизайнах кухонных пространств все чаще стали встречаться эко-материалы, безопасные для людей и окружающей среды. Ведь ничем невозможно заменить природную теплоту настоящего дерева. Не только в загородных домовладениях, но и в рамках городских помещений дизайнеры всего мира применяют древесину для изготовления мебели, облицовки различных поверхностей, производства декоративных элементов и аксессуаров.
Давайте рассмотрим подробнее, каким образом можно внедрить дерево в современный дизайн кухонного пространства различных стилистических направлений.
Дерево для изготовления кухонной мебели — традиционный материал. В некоторых образцах, к слову, изначальный материал даже сложно признать: техника оклеивания древесного массива пленкой-ламинатом, как и отделка пластиковыми или стеклянными вставками, — традиционный прием.
Для кухонь в классическом стиле в приоритете строгие модели с сохранением фактуры дерева, украшенные резьбой и стильной фурнитурой. Они неплохо сочетаются и с металлическим блеском сантехники и бытовых приборов, от которых на современной кухне сложно отказаться.
Для поддержания идеи ретро-интерьера или средиземноморского стиля можно не заказывать новую кухню, а обновить старую, навесив на нее соответствующие фасады: эти течения базируются на чуть состаренных как по содержанию, так и по форме моделях.
В эко-стиле, которому как никакому другому стилю подходит дерево, уместно даже нарочито подчеркнутое отсутствие обработки – в роли столешницы для барной стойки может выступать громоздкая, кажущаяся только что привезенной из леса сероватая доска. Впрочем, отсутствие обработки должно быть обманчивым: риск травм от заноз должен быть исключен полировкой и лакировкой материала.
Сегодня зачастую деревянным на кухне становится напольное покрытие. Приоритетные варианты: паркет; более демократичный и практичный ламинат; плитка и линолеум, искусно стилизованные под древесину.
Вариантов оформления пола под древесину множество. Можно остановиться на вариантах с естественной фактурой, а можно подобрать инкрустацию с эффектом деревянной мозаики. Дизайнеры предостерегают от выбора крупной клетки для небольших кухонь: такая отделка зрительно сократит квадратные метры. Лучшим вариантом в этом случае будет имитация бесшовного пола.
Выбор цвета дерева в интерьере кухни определяется остальными его элементами: темную мебель оттенят светлые тона ореха или березы; небольшое помещение будет зрительно расширяться благодаря тем же тонам; на солнечной стороне здания эффектно смотрятся естественно подсвеченные оттенки красной древесины; эко-стили с обилием зелени, естественной или воплощенной в текстиле, хорошо сочетаются с желтоватыми тонами дерева; темный дуб и венге подчеркивают хромированный блеск металлика и смотрятся очень эффектно в минимализме и ар-деко.
Теплая альтернатива прохладному камню – элегантные столешницы из деревянного массива. Они снова входят в моду. Традиционные деревянные поверхности в основном используются для зон с небольшой нагрузкой, например, в кухонных «островах, служащих как дополнительные обеденные зоны.
Деревянные блоки, соединенные вместе, выступают в качестве рабочей поверхности. Это единственный материал, используемый для изготовления столешниц, который полностью подходит для разделки и нарезки продуктов. В основном деревянные столешницы изготавливаются из древесины клена, дуба, вишни, орехового дерева и тика. Растет популярность столешниц из экологичного бамбука.
Современные обеденные столы и стулья чаще всего выполняются из древесины. Это самый традиционный и универсальный вариант, он особенно актуален, если в интерьере кухни уже используются деревянные элементы – мебельные фасады или настенные панели. Обеденная группа из массива гармонирует с кухней любого стиля.
Обеденный стол изготавливают из красного дерева, бука, дуба, ольхи, сосны или ясеня. Мебель обеденной группы должна соответствовать остальному гарнитуру в пределах одного тона, но возможно и построение групп на контрасте.
Очень выгодно смотрится обшивка стен деревянными панелями из натурального массива. В Провансе и деревенском стиле такое покрытие может быть окрашенным, а для этники и экостилей в приоритете сохранение естественной фактуры.
Один из таких приемов можно реализовать и самостоятельно, не тратя деньги на достаточно дорогой натуральный отделочный материал. Речь идет об оклеивании стен круглыми древесными спилами. У последних для декоративности и реалистичности сохраняется даже кора. Эффектно смотрятся кругляши молодой сосны или ели: толщина бляшек не должна превышать 1,5 см, а диаметр может составлять от 2 см до 20.
Спилы обрабатываются антисептиком и противопаразитарной пропиткой и лакируются. На стену наклеиваются с помощью любого столярного клея или горячего пистолет сначала крупные элементы мозаики, а между ними заполняют пространство мелкие, нарубленные из веток. Зонирование такого пространства можно осуществить при помощи окрашенных в соответствующий коре отделки цвет реек.
Малахитовая шкатулка
Сочетание темного дерева и зеленного декора в интерьере кухни смотрится очень интересно. Темное дерево на фасаде придает гарнитуру классический элегантный вид.
На первый взгляд такое сочетание выглядит экстравагантно, но стоит заметить, что оно более чем естественно. Почему? Причина проста, древесина и зелёный цвет это естественное сочетание, которое мы можем лицезреть буквально на каждом шагу, достаточно только увидеть какое-нибудь дерево с листьями. Благодаря выбору именно подобных оттенков и цветовых решений, кухня может получить очень уютный и спокойный вид, особенно это будет сильно чувствоваться, после тяжелого дня, на протяжении которого приходится постоянно находиться в городской суете.