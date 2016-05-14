Дерево в дизайне современной кухни

Дерево для изготовления кухонной мебели — традиционный материал. В некоторых образцах, к слову, изначальный материал даже сложно признать: техника оклеивания древесного массива пленкой-ламинатом, как и отделка пластиковыми или стеклянными вставками, — традиционный прием.

Для кухонь в классическом стиле в приоритете строгие модели с сохранением фактуры дерева, украшенные резьбой и стильной фурнитурой. Они неплохо сочетаются и с металлическим блеском сантехники и бытовых приборов, от которых на современной кухне сложно отказаться.

Для поддержания идеи ретро-интерьера или средиземноморского стиля можно не заказывать новую кухню, а обновить старую, навесив на нее соответствующие фасады: эти течения базируются на чуть состаренных как по содержанию, так и по форме моделях.

В эко-стиле, которому как никакому другому стилю подходит дерево, уместно даже нарочито подчеркнутое отсутствие обработки – в роли столешницы для барной стойки может выступать громоздкая, кажущаяся только что привезенной из леса сероватая доска. Впрочем, отсутствие обработки должно быть обманчивым: риск травм от заноз должен быть исключен полировкой и лакировкой материала.