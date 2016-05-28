До и После: От старого к новому, а значит, к лучшему!

Со временем дети покидают дом, некоторые комнаты пустуют и больше не используются. Что с этим делать? Уменьшить и придать стиль. Пожилая пара из Висбадена оказалась именно в такой ситуации. Поэтому совместно с архитекторами из Neugebauer был разработан новый проект дома. Для этого конструкция должна быть уменьшена, чтобы подходить к совершенно другим потребностям и новой жизненной ситуации. Снаружи и внутри произошло много изменений в процессе работы. Следующие изображения покажут захватывающее преображение необычного проекта.