До и После: От старого к новому, а значит, к лучшему!

Со временем дети покидают дом, некоторые комнаты пустуют и больше не используются. Что с этим делать? Уменьшить и придать стиль. Пожилая пара из Висбадена оказалась именно в такой ситуации. Поэтому совместно с архитекторами из Neugebauer был разработан новый проект дома. Для этого конструкция должна быть уменьшена, чтобы подходить к совершенно другим потребностям и новой жизненной ситуации. Снаружи и внутри произошло много изменений в процессе работы. Следующие изображения покажут захватывающее преображение необычного проекта.
До реконструкции здание было вполне классическим. Светлый фасад, темная двускатная крыша и большое пространство на трех этажах, плюс крыльцо с террасой – все в целом не плохо. Но как-то и не очень хорошо. Густопосаженные растения мешали обзору и придавали участку неряшливый вид. Дом выглядел немного устаревшим и стал слишком большим для владельцев.
Преобразование прошло удивительно! Вместо того, чтобы как обычно увеличивать и расширять дом, мы имеем дело с уменьшением. Дом лишился двускатной крыши и большей части верхнего этажа. Три этажа имеют ступенчатую форму и современную плоскую крышу. Фасад окрашен во всегда актуальный серый цвет. Теперь дом не выглядит старомодно.
С этого угла обзора вы можете полюбоваться новым передним фасадом в полном объеме. На первом этаже от пола до потолка есть раздвижные двери, они открывают выход на террасу, расположенную на уровне земли. Для того чтобы оставаться верными современному стилю дома, было решено использовать бетон для экстерьера. Просторный земельный участок позволяет иметь с передней и задней части дома великолепные участки сада.
Для интерьера была выбрана монохромная цветовая схема. Черный, серый и белый являются преобладающими цветами. Вечная классика распространила повсюду свою элегантную атмосферу. Кухня выполнена почти полностью в черном цвете. Но белые стены и серый пол разбавляют общий вид интерьера, а экстравагантная мебель выгодно подчеркивается и выделяется. Благодаря высококачественному оборудованию приготовление пищи будет проходить легче и быстрее.
Здесь все так же остаются нейтральные цвета, но мы видим и акцент в интерьере – белый стол. Он дополняется черными дизайнерскими стульями. Такой фон идеально подходит, чтобы расположить аксессуары и любимые произведения искусства наилучшим образом. В этом случае это полностью заполненный домашний бар. Многие бутылки с красочными этикетками расположены хаотично, что создает интересный контраст в таком прямолинейном месте.
Центральное место в гостиной занимает мебель, которая состоит из различной кожаной мебели в черном цвете. Стеклянный журнальный столик приносит легкость, блестящие металлические поверхности подчеркивают благородный стиль. На заднем плане мы видим отличные полки, которые хорошо адаптированы к новым условиям помещения и предоставляют место для хранения многих книг владельцев. Цветовая схема здесь используется такая же, как и в столовой.
Наверное, не могло быть иначе – общая концепция интерьера продолжается в ванной комнате. Здесь на переднем плане наряду с цветовым дизайном особенно прослеживаются четкие линии, даже туалет имеет очень угловатый дизайн. В дополнение к необычно длинному умывальнику притягивается также внимание к просвету в зоне душа. Благодаря удалению двускатной крыши теперь дневной свет может поступать через самые неожиданные места.
Другим важным объектом дома, означающим конец нашего путешествия, является терраса на крыше. Это еще одно преимущество, которое может быть реализовано благодаря новой плоской крыше. Там отлично открывается прекрасный вид на город, которым можно наслаждаться, сидя в стильной ротанговой мебели, сделанной в черном минималистском дизайне. Деревянный пол и окружающая его галька обеспечивают уютный вид.