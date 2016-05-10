Легкие способы почувствовать себя как дома в арендованной квартире

Ни для кого не секрет, что проживание в арендованной квартире значительно отличается от пребывания в собственном жилище, ведь в любой случае это не ваш дом, а всего лишь съемный. Но даже в таком случае можно создать домашний уют и комфорт с помощью некоторых деталей, которые помогут почувствовать себя, как дома.
С советами от наших специалистов вы легко станете дизайнерами своего пространства, создав неповторимый интерьер съёмной квартиры, подходящий именно вам!
Первое, что всегда отталкивает от помещения, – это «голые» стены и окна. И если арендованные квартиры обычно сдаются с обоями или другим покрытием стен, то шторы и гардины предоставляются не всегда, а ведь они играют немаловажную роль в создании домашнего уюта. Теплая мягкая ткань занавесок навевает спокойствие и гармонию, улучшает ваше настроение и провоцирует продуктивно проводить свой день.
Выберите для себя красивые шторы любимых тканей, любимого цвета и текстур, разместите в спальне или в другой комнате, и помещение в тот же час превратится в уютную комфортную комнату, в которой вы не будете чувствовать себя чужим. Особенно очень важно повесить занавески в спальне, ведь именно эта комната предназначена для наибольшего отдыха и сна. Если вы будете чувствовать себя неуютно в спальне, то будет нарушен сон, вам будет тяжело находиться в вашей арендованной квартире. А разве вам это нужно? Ведь стоит лишь украсить помещение шторами, как ваше психическое, а соответственно, и физическое состояние моментально улучшится.
Цветы
Наиболее распространенным способом создания домашнего уюта в комнате является украшение помещения различными произведениями искусства. В первую очередь на ум приходит оформление стен картинами. И, действительно, именно они способны превратить вашу арендованную квартиру в жилище «для себя». Картины на стенах навевают эстетически позитивные мысли и эмоции, создавая хороший настрой в комнате. Для создания большего покоя и уюта можно поместить картины с изображением природы – пейзажи леса или моря, убаюкивающие и успокаивающие.
Также не стоит забывать, что, помимо картин, существуют и другие произведения искусства, например, статуэтки или фигурки, которые могут еще и дополнить интерьер в помещении. Расставив милых ангелочков на разных полочках и шкафах, вы создадите романтическое настроение, вызовете только положительные эмоции. А если позитив уже присутствует, то намного легче воспринимать съемную квартиру, как свою. В любом случае даже самая маленькая деталь, но купленная вами, поставленная в съемной квартире, создаст «домашний эффект» в комнате, ведь именно эта деталь является частичкой вас.
РИО
Достаточно редко, но все же иногда хозяева арендованных квартир позволяют съемщикам вносить некоторые коррективы в ремонте. Особенно если его давно не делали. Ремонт в целом – это хорошая возможность создать именно свой уютный уголок в помещении, сделать ремонт «под себя», но чаще всего глобальной перестройки никто вам сделать не позволит. Поэтому можно ограничиться, например, перекраской мебели.
У каждого человека есть любимый цвет и оттенки, которые он предпочитает больше остальных. И если ваша мебель будет именно такого цвета, то, согласитесь, намного проще будет воспринимать съемную квартиру как свою. Заранее договоритесь с владельцем квартиры, выберите желаемый цвет краски и приступайте к косметическому ремонту мебели.
Для женщин, которые никак не могут привыкнуть к арендованной квартире, отличным вариантом станет перекраска кухонной мебели, ведь именно там она проводит большую часть своего времени, вкладывает силы и душу в процесс приготовления пищи. Если женщина будет чувствовать себя неуютно на кухне, то даже еда будет получаться не такой вкусной. Дайте же хозяюшке возможность ощущать себя как дома и готовить по-прежнему вкусно.
Когда уют в дневное время создан, но стоит побеспокоиться и об удобстве в ночное время суток, ведь это тоже немаловажно. «Чужая» квартира ночью может навевать даже страх и дискомфорт, поэтому вне всякой очереди нужно обеспечить помещение специальными элементами освещения.
Отличным вариантом для арендованной квартиры станут напольные светильники, освещающие все проходы и напольную поверхность дома. С такими светильниками все детские страхи про «барабашку под кроватью» мигом пропадут, так как любое пространство на полу будет хорошо освещено. Также хорошо впишутся в любой интерьер настольные лампы, без которых в принципе сложно создать уют в арендованной квартире. Поместите лампу на рабочем столе или же будуаре, и вы сразу почувствуете себя как дома, где тепло, спокойно и светло. При желании можно установить и подвесные светильники, ведь именно ними очень удобно пользоваться, когда ночью охватывает необъяснимый страх. Нужно лишь только протянуть руку и включить светильник, как весь дискомфорт мигом улетучится.
Размещение семейных фотографий на полках шкафов, тумбочках и стенах в арендованной квартире является наиболее мощным средством при создании домашнего уюта. Когда вы видите, пусть даже на картинке, своих родных и близких рядом, вы автоматически успокаиваетесь и настраиваетесь на позитивный лад. Создавая гармонию в интерьере, рамки с фотографиями создают гармонию и у вас внутри. Со временем вы привыкнете сочетать «чужую» мебель или комнату в целом со своими близкими людьми, а значит, даже съемная квартира станет для вас как своя.
Наверняка владелец квартиры не будет против, если вы поместите несколько своих рамок с семейными фотографиями, ведь они даже улучшают интерьер и общее восприятие комнаты. Владельцу несложно, а вам приятно и намного легче в будущем.
Чтобы окончательно завершить процесс «привыкания» к арендованной квартире, дайте ей возможность «жить и дышать». Для этого необходимо поместить несколько горшков с цветами и растениями, систематически заботиться о них, и тогда они будут заботиться и о вас. Домашние цветы не отнимают много времени по уходу, но создают неоценимый эффект уюта, поддерживают равновесие и гармонию жилища с природой.
Также можно заняться облагораживанием растениями и участков вокруг помещения. Если вы снимаете дом, то высадите в дворике красивые цветы, если же вы снимаете квартиру, то позаботьтесь о том, чтобы каждое утро, открывая окна, вы могли любоваться собственноручно посаженными растениями. Если же такой возможность нет, а под конами находится асфальт или бетон, тогда украсьте свой балкон изящными растениями, ароматными цветами, которые будут радовать вас каждый день.
Данный метод отличается от всех предыдущих, ведь, помимо создания домашнего уюта, вы способствуете улучшению всей квартиры, так как превращаете ее в «живую» и по-настоящему жилую. Каждая комната обретет свой характер в зависимости от растения в ней, приукрасится и заиграет новыми цветочными ароматными нотками.
После прочтения данной стать вы узнали, что можно сделать, чтобы наконец-то почувствовать себя в арендованной квартире как дома и перестать ощущать дискомфорт, будто вы тут чужой.