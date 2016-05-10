Легкие способы почувствовать себя как дома в арендованной квартире

Первое, что всегда отталкивает от помещения, – это «голые» стены и окна. И если арендованные квартиры обычно сдаются с обоями или другим покрытием стен, то шторы и гардины предоставляются не всегда, а ведь они играют немаловажную роль в создании домашнего уюта. Теплая мягкая ткань занавесок навевает спокойствие и гармонию, улучшает ваше настроение и провоцирует продуктивно проводить свой день.

Выберите для себя красивые шторы любимых тканей, любимого цвета и текстур, разместите в спальне или в другой комнате, и помещение в тот же час превратится в уютную комфортную комнату, в которой вы не будете чувствовать себя чужим. Особенно очень важно повесить занавески в спальне, ведь именно эта комната предназначена для наибольшего отдыха и сна. Если вы будете чувствовать себя неуютно в спальне, то будет нарушен сон, вам будет тяжело находиться в вашей арендованной квартире. А разве вам это нужно? Ведь стоит лишь украсить помещение шторами, как ваше психическое, а соответственно, и физическое состояние моментально улучшится.