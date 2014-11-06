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Дизайн интерьера в стиле 90-х!

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Update Jugendzimmer, Einrichtungsideen Einrichtungsideen Детская комната в стиле модерн
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В этой Книге идей приглашаем понастальгировать всех, чье дество и юность пришлись на лихие 90-е. Чем нам запомнилось это десятилетие? Для кого-то оно началось с ярких пиджаков, толстых цепей и джинсов-варенок. Любители всего нового и прогрессивного наверняка вспомнят безумие лав парадов. Наши чуть более молодые читатели, возможно, вспомнят творчество Backstreet Boys и Britney Spears и жалобный писк Тамагочи, которого снова забыли покормить. 

Судя по всему в ближайшем будущем нам придется частенько вспоминать 90-е, ибо все указывает на то, что эта веселая декада снова возвращается в моду. Чтобы подчеркнуть свою любовь к 90-м, вовсе не обязательно искать элементы декора этого времени на блошином рынке, на сегодняшний день их можно приобрести в любом дизайнерском магазине. Давайте подсмотрим несколько идей, как оформить дизайн интерьера в стиле 90-х.

Пусть всегда будут джинсы

Rock 'n' Roll Collection, Breaad Breaad ГостинаяАксессуары и декорации
Breaad

Rock 'n' Roll Collection

Breaad
Breaad
Breaad

Помните, как мы любили джинсы в 90-е? Рубашки из джинсов, куртки из джинсов, сумки из джинсов, юбки из джинсов. А еще мы очень любили украшать джинсовую одежду многочисленными нашивками, писать и рисовать на ней маркерами. Об этом вспомнил британский дизайнер Мартин Гейл и сшил покрывало для дивана из кусочков джинсовых шорт и юбок. Почему бы не посидеть и полежать на собственном прошлом.

Пуфики из 90-х

Denim Seating, Breaad Breaad Произведения искусстваХудожественные изделия
Breaad

Denim Seating

Breaad
Breaad
Breaad

Ваши друзья также неравнодушны к 90-м? Почему бы не принести такие веселые пуфики, обшитые лоскутками джинсов на очередную вечеринку, посвященную музыке 90-х и потягивая 7-ую Балтику весело запевать Плачет девочка в автомате.

Очень суровое кресло

muff daddy, Covo Covo Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Covo

muff daddy

Covo
Covo
Covo

Помните эти надутые кресла кислотных цветов? В свое время обладание таковым было прямым свидетельством того, что вы – настоящий модник. Оно было почетным гостем интерьеров самых провокационных телепрограмм и самых помпезных рейв-вечеринок. Сидеть на нем было, правда, не особенно удобно. Благодаря дизайнерам из COVO, кресло получило второй рождение, и теперь, вместо неуютной резины, его покрывает черная ткань, которая светится благодаря тому, что на нее нанесен специальный лак.

Игры ушедшей эпохи

Techno, Ak-Lh Ak-Lh
Ak-Lh

Ak-Lh
Ak-Lh
Ak-Lh

Game boy поступил на прилавки в 1989 году и пленил умы и сердца людей всех возрастов. До нас, правда, он дошел значительно позднее. Зато все мы помним увлекательные игры отечественного производства, такие как Ну, погоди и Микки маус, в которых герои мультфильмов ловили сосики, яйца и прочие, кстати, дефицитные в те времена продукты питания. 

Те, кто все еще настальгирует по интерфейсам игровых приставок того времени, могут запастись пастельным бельем с изображением игр того времени и каждый раз перед сном возвращаться в счастливое дество.

Вперед к открытию галактики

5PM in the summer, KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE Произведения искусстваХудожественные изделия
KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE

5PM in the summer

KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE
KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE
KEISUKE FUJIWARA DESIGN OFFICE

Помните леггинсы из 90-х? Они были такие разноцветные и пестрые. Мебель из этой эпохи, своей космической расцветкой также напоминающая леггинсы, уже вовсю продается в дизайнерских салонах. Подойдет она, разумеется, не к каждому интерьеру, но если вы чувствуете, что время такой мебели пришло, почему бы не приобрести ее.

Как называется эта игрушка?

Decor, Deepaakula Design Deepaakula Design ГостинаяОсвещение
Deepaakula Design

Deepaakula Design
Deepaakula Design
Deepaakula Design

Кто-нибудь помнит, как называется эта игрушка? Если да, то, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях, поскольку нам так и не удалось найти адекватный перевод на русский язык этой забавной разноцветной пружины. Как оказалось, ее предназначение не заканчивается на том, чтобы подпрыгивать вверх и вниз. Чуть-чуть фантазии, и в вашей комнате появился новый подсвечник.

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Яркие яркие 90-е

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca ГостинаяАксессуары и декорации
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Кажется, что в 90-е все было не просто ярким, а очень ярким. Яркие цвета в интерьере и одежде постепенно возвращаются. Малиновые стулья, розовая стена и зеркало из Элен и ребят.  Кому-то это покажется настоящим кичем, а для кото-то долгожданным возращением к легкости и интенсивным цветам.

Фильмы 90-х

MURALES INFANTILES CON PERSONAJES DE CUENTOS, MURALES MARAVILLOSOS MURALES MARAVILLOSOS Спальни для мальчиков
MURALES MARAVILLOSOS

MURALES MARAVILLOSOS
MURALES MARAVILLOSOS
MURALES MARAVILLOSOS

90-е по праву считаются апогеем расцвета диснеевских полнометражных анимационных фильмов. Король лев, Покахонтас, Тарзан и многие другие замечательные мультфильмы до сих пор с удовольствием смотрят дети во всех странах мира. Когда-то их смотрели вы, а теперь их начинают открывать для себя ваши дети.

Коллекция постеров

Update Jugendzimmer, Einrichtungsideen Einrichtungsideen Детская комната в стиле модерн
Einrichtungsideen

Einrichtungsideen
Einrichtungsideen
Einrichtungsideen

Кто помнит очереди за журналом Bravo? Чем больше было постеров с музыкальными героями того времени в спальне подростка, тем круче он выглядел в глазах одноклассников. Кажется, возвращение моды на постеры – не за горами, поэтому советуем вам заглянуть в антресоль в квартире родителей, возможно, там еще найдется парочка покрытых пылью номеров Bravo.

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