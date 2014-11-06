В этой Книге идей приглашаем понастальгировать всех, чье дество и юность пришлись на лихие 90-е. Чем нам запомнилось это десятилетие? Для кого-то оно началось с ярких пиджаков, толстых цепей и джинсов-варенок. Любители всего нового и прогрессивного наверняка вспомнят безумие лав парадов. Наши чуть более молодые читатели, возможно, вспомнят творчество Backstreet Boys и Britney Spears и жалобный писк Тамагочи, которого снова забыли покормить.

Судя по всему в ближайшем будущем нам придется частенько вспоминать 90-е, ибо все указывает на то, что эта веселая декада снова возвращается в моду. Чтобы подчеркнуть свою любовь к 90-м, вовсе не обязательно искать элементы декора этого времени на блошином рынке, на сегодняшний день их можно приобрести в любом дизайнерском магазине. Давайте подсмотрим несколько идей, как оформить дизайн интерьера в стиле 90-х.