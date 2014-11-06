В этой Книге идей приглашаем понастальгировать всех, чье дество и юность пришлись на лихие 90-е. Чем нам запомнилось это десятилетие? Для кого-то оно началось с ярких пиджаков, толстых цепей и джинсов-варенок. Любители всего нового и прогрессивного наверняка вспомнят безумие лав парадов. Наши чуть более молодые читатели, возможно, вспомнят творчество Backstreet Boys и Britney Spears и жалобный писк Тамагочи, которого снова забыли покормить.
Судя по всему в ближайшем будущем нам придется частенько вспоминать 90-е, ибо все указывает на то, что эта веселая декада снова возвращается в моду. Чтобы подчеркнуть свою любовь к 90-м, вовсе не обязательно искать элементы декора этого времени на блошином рынке, на сегодняшний день их можно приобрести в любом дизайнерском магазине. Давайте подсмотрим несколько идей, как оформить дизайн интерьера в стиле 90-х.
Помните, как мы любили джинсы в 90-е? Рубашки из джинсов, куртки из джинсов, сумки из джинсов, юбки из джинсов. А еще мы очень любили украшать джинсовую одежду многочисленными нашивками, писать и рисовать на ней маркерами. Об этом вспомнил британский дизайнер Мартин Гейл и сшил покрывало для дивана из кусочков джинсовых шорт и юбок. Почему бы не посидеть и полежать на собственном прошлом.
Ваши друзья также неравнодушны к 90-м? Почему бы не принести такие веселые пуфики, обшитые лоскутками джинсов на очередную вечеринку, посвященную музыке 90-х и потягивая 7-ую Балтику весело запевать
Плачет девочка в автомате.
Помните эти надутые кресла кислотных цветов? В свое время обладание таковым было прямым свидетельством того, что вы – настоящий модник. Оно было почетным гостем интерьеров самых провокационных телепрограмм и самых помпезных рейв-вечеринок. Сидеть на нем было, правда, не особенно удобно. Благодаря дизайнерам из COVO, кресло получило второй рождение, и теперь, вместо неуютной резины, его покрывает черная ткань, которая светится благодаря тому, что на нее нанесен специальный лак.
Game boy поступил на прилавки в 1989 году и пленил умы и сердца людей всех возрастов. До нас, правда, он дошел значительно позднее. Зато все мы помним увлекательные игры отечественного производства, такие как
Ну, погоди и
Микки маус, в которых герои мультфильмов ловили сосики, яйца и прочие, кстати, дефицитные в те времена продукты питания.
Те, кто все еще настальгирует по интерфейсам игровых приставок того времени, могут запастись пастельным бельем с изображением игр того времени и каждый раз перед сном возвращаться в счастливое дество.
Помните леггинсы из 90-х? Они были такие разноцветные и пестрые. Мебель из этой эпохи, своей космической расцветкой также напоминающая леггинсы, уже вовсю продается в дизайнерских салонах. Подойдет она, разумеется, не к каждому интерьеру, но если вы чувствуете, что время такой мебели пришло, почему бы не приобрести ее.
Кто-нибудь помнит, как называется эта игрушка? Если да, то, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях, поскольку нам так и не удалось найти адекватный перевод на русский язык этой забавной разноцветной пружины. Как оказалось, ее предназначение не заканчивается на том, чтобы подпрыгивать вверх и вниз. Чуть-чуть фантазии, и в вашей комнате появился новый подсвечник.
Кажется, что в 90-е все было не просто ярким, а очень ярким. Яркие цвета в интерьере и одежде постепенно возвращаются. Малиновые стулья, розовая стена и зеркало из
Элен и ребят. Кому-то это покажется настоящим кичем, а для кото-то долгожданным возращением к легкости и интенсивным цветам.
90-е по праву считаются апогеем расцвета диснеевских полнометражных анимационных фильмов.
Король лев,
Покахонтас,
Тарзан и многие другие замечательные мультфильмы до сих пор с удовольствием смотрят дети во всех странах мира. Когда-то их смотрели вы, а теперь их начинают открывать для себя ваши дети.
Кто помнит очереди за журналом Bravo? Чем больше было постеров с музыкальными героями того времени в спальне подростка, тем круче он выглядел в глазах одноклассников. Кажется, возвращение моды на постеры – не за горами, поэтому советуем вам заглянуть в антресоль в квартире родителей, возможно, там еще найдется парочка покрытых пылью номеров Bravo.