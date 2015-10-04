Меры безопасности для детской комнаты

Появление ребенка полностью изменяет весь ритм и приоритеты организации жизни, что также отражается в оформлении дома. Маленький человечек, такой хрупкий и незащищенный, тем не менее активно познает каждый миллиметр пространства вокруг себя, не признавая никаких правил и ограничений. И лучшее, что могут сделать родители – это дать ему максимально такую возможность развития деятельной самостоятельности, умственной активности, творческой самобытности. При этом все вопросы безопасности ребенка в его бурном изучении действительности, безусловно лежат на плечах родителей.

Можно, конечно, действовать по принципу дрессировки, обучая ребенка с раннего детства сложной системе опасностей и запретов, но гораздо более эффективно заранее продумать и минимизировать риск-факторы в пространстве ребенка, предоставив все остальное в его свободное пользование. Тогда ребенок вырастет более самостоятельным и индивидуальным, способным ставить себе и решать осознанные задачи, стремится и добиваться результата. К тому же, обеспечение продуманной безопасной, но активной среды для развития ребенка значительно сократит нервные затраты родителей, не придется каждую секунду переживать, где затих ваш ребенок, и как далеко зашли его эксперименты и опыты.