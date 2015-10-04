Меры безопасности для детской комнаты

Появление ребенка полностью изменяет весь ритм и приоритеты организации жизни, что также отражается в оформлении дома. Маленький человечек, такой хрупкий и незащищенный, тем не менее активно познает каждый миллиметр пространства вокруг себя, не признавая никаких правил и ограничений. И лучшее, что могут сделать родители – это дать ему максимально такую возможность развития деятельной самостоятельности, умственной активности, творческой самобытности. При этом все вопросы безопасности ребенка в его бурном изучении действительности, безусловно лежат на плечах родителей.
Можно, конечно, действовать по принципу дрессировки, обучая ребенка с раннего детства сложной системе опасностей и запретов, но гораздо более эффективно заранее продумать и минимизировать риск-факторы в пространстве ребенка, предоставив все остальное в его свободное пользование. Тогда ребенок вырастет более самостоятельным и индивидуальным, способным ставить себе и решать осознанные задачи, стремится и добиваться результата. К тому же, обеспечение продуманной безопасной, но активной среды для развития ребенка значительно сократит нервные затраты родителей, не придется каждую секунду переживать, где затих ваш ребенок, и как далеко зашли его эксперименты и опыты.
Первую и основную роль в безопасности малыша играет оборудование его детской кроватки. Пока ребенок совсем маленький именно кроватка является его маленьким миром, где он находится и без присмотра родителей. Не нужно излишне усложнять этот предмет мебели дополнительными украшениями и деталями. Самое главное – безопасность в детской комнате ребенка, обеспечивающаяся правильной высотой ограждения кроватки и правильной шириной между перекладинками ограждения. Сами перекладины конечно должны быть тонкими, прочными и гладкими. Навесные игрушки, используемые для украшения боковых стенок кровати и развлечения ребенка должны быть обеспечены надежным креплением, ведь упорные ручки малыша могут очень настойчиво тянуть к себе понравившуюся вещицу.
Нет ничего хуже постоянных запретов и контроля ребенка, без возможности для его развития и выхода бурной энергии. Поэтому такой популярностью и среди детей, и среди разумных родителей, является оборудование игровых спортивных уголков. Примером такого комплекса является проект от СТУДИЯ ДИЗАЙНА INTERIOR DESIGN IDEAS. Безопасность в детской комнате при правильной установке такого сооружения обеспечивается продуманной конструкцией спортивных деталей и надежным креплением каждого элемента. Спортивные элементы можно использовать самые простые, детская фантазия с радостью доделает обычную лесенку и трап пиратского корабля, и в лианы диких джунглей. Желательно под лесенками и элементами комплекса, размещенными высоко, на полу для безопасности использовать мягкие коврики, специальное нескользкое резиновое покрытие, чтобы ребенок даже свалившись с пары ступенек не сильно ушибся. Обязательно нужно следить за чистотой и порядком в зоне спортивных уголков, убирать мелкие острые игрушки с ковриков.
Очень удобным с точки зрения экономии места в детской комнате является использование двух-ярусных кроватей, но многие родители опасаются за своих детей, смогут ли они аккуратно спустится с второго этажа, не выпадут ли во сне с высоты кроватки, и это зачастую препятствует использованию таких практичных решений в детской комнате. На самом деле производители мебели безусловно предусмотрели и по возможности минимизировали все эти риски, заботясь о безопасности в детской комнате. Родителям же выбирая в детскую двухъярусную кровать следует лишь обратить внимание на несколько базовых факторов. Во-первых, это обязательное наличие достаточно высокого бортика с внешней стороны верхней кровати. Такие бортики должны быть выше основания кровати с учетом запаса на размещение матраса. Тогда ваш ребенок при любых кульбитах и поворотах во сне проснется утром в своей кровати, а не в полете. Лесенка с второго яруса кровати должна быть простой конструкции, с боковыми перилами, устойчивыми ступенями и, конечно, при сборке кровати нужно проследить за основательным креплением лестницы к кровати. Ну и желательно учитывать еще особенности характера ребенка и размещать на верхнем ярусе более спокойного и рассудительного, чтобы заигравшись, он не забыл где находится лестница и как по ней аккуратно спустится.
Безусловно, каждый ребенок индивидуален, и родители стараются подобрать интересные вещицы в интерьер комнаты, порадовав именно своего малыша оригинальным и интересным пространством. Благодаря развитию дизайнерских идей и современных материалов, возможно использование богатого выбора разнообразных нестандартных, но безопасных предметов мебели, как например, это легкое прозрачное кресло в виде шара, которое удачно дополнит интерьер и обеспечит безопасность в детской комнате.
Немаловажным фактором для безопасности в детской комнате является использование при выборе отделочных материалов и мебели наиболее экологичных материалов, ведь надо быть готовым к активному процессу познания ребенком окружающей действительности вплоть до того, чтобы попробовать на зубок. Также все покрытия и мебель в детской комнате должны быть удобными для основательной и быстрой уборки, чтобы в пространстве малыша всегда царила чистота, несмотря на все его опыты с фломастерами и печеньками.
Большое количество времени ребенок проводит за уроками, что определяет значительную роль оборудования удобного рабочего места для безопасности в детской комнате и здоровья ребенка. Стол должен быть простым и просторным, чтобы ребенок мог свободно расположить на нем все свои тетради и учебники, рядом с окном и оборудован дополнительными источниками освещения. Стул для юного школьника обязательно должен быть устойчивым и удобным, поддерживать его спину во время долгих занятий над домашними заданиями.
Если комнату делят между собой пара детей, то лучше, конечно постараться оборудовать рабочее место для каждого из них, чтобы они имели возможность делать свои задания одновременно – так им будет и веселее и не придется затягивать допоздна с выполнением домашних уроков.
Во многом безопасность в детской комнате зависит от правильного выбора мебели – тут нужно учесть активность и подвижность любого ребенка и при выборе мебели отдавать предпочтение наиболее легким моделям. С этой точки зрения хорошим вариантом для детской комнаты являются разнообразные кресла-груши, мягкие и веселые. Также и дети, и родители любят маленькие пластмассовые стулья и столики с округлыми углами, легкие и удобные.
При размещении оригинальных и нестандартных элементов главное для обеспечения безопасности в детской комнате – это внимательный выбор изготовителей таких комплексов и проведения монтажных работ. Если дизайнеры в процессе проектирования комплекса и монтажа его в комнате продумали все детали использования этого сооружения детьми, то им ничего не будет угрожать даже при самых активных играх.
Подробнее об использовании таких элементов в детских комнатах можно прочитать в статье Горка для детской комнаты.