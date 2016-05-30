Удивительный дом, который выглядит как целая улица

Превращение своего дома в гостевой пансион – это идея, которая посещает все больше и больше людей. Такое решение позволяет работать и жить в одном доме, а кроме того это очень интересный способ разместить большую семью и частых гостей. Такие дома-пансионы могут обеспечить отдельной комнатой большую многодетную семью, где каждый сможет иметь свой уединенный уголок. По своей стилистике такие дома-пансионы часто оформляются в виде деревенских особняков, широких и просторных. Однако, это не правило, а скорее стереотип, который с легкостью опровергают создатели данного креативного проекта. Оригинальная форма дома в сочетании с простотой конструкции позволяет говорить об идее архитекторов Design Guild как о новом взгляде на форматы застройки.
В этом проекте так много оригинальных решений и они столь гармонично дополняют друг друга, что описывать подробно можно практически каждый элемент архитектуры: черный цвет фасадов, разнообразие и особый ритм расположения белых квадратов окон, легкие красные перила, контрастирующие с фоном. Ну а главный сюрприз – это конечно, конструкция самого строения, которое представляет собой по сути дела надстройку над базовой наземной частью.
Итак, давайте разберемся подробно в этой головоломке – где же здесь спряталась основа дома, как выглядит весь замыслов архитекторов.
Этот чертеж здания показывает нам все скрытые хитрости. Оказывается, архитекторы сделали в верхней части надстройку на старой части конструкции. Для этого были усилены несущие стены, сделано равномерное перераспределение нагрузки на нижнюю часть дома. Внешние стены закрыты водонепроницаемой отделкой, а внутренние – из облегченного гипсокартона, нужный уровень теплоизоляции достигается с применением синтетических легких материалов. Все это обеспечило минимальный вес надстроек, которые несмотря на свою высоту в несколько этажей сбалансированы с нижней частью дома.
Общее пространство – это ключевой вопрос в любом доме, от его организации зависит общий уют. В этом проекте открытые просторные комнаты соединяют отдельные помещения левого и правого крыла зданий, нижние и верхние этажи, объединяя их в единое целое. Такие просторные общие помещения позволяют сделать их многофункциональными и удобными для самых разных потребностей: столовая, банкетный зал, место для проведения музыкальных мероприятий, совместного отдыха и праздников.
У каждого в этом доме есть своя индивидуальная ванная комната, что является безусловным плюсом. Однако метраж каждой такой комнаты достаточно ограничен. Дизайнеры нашли выход, разместив ванную по принципу встроенного мини-бассейна под окном. Таким образом не теряется дополнительное пространство между ванной и стенами.
В интерьере используется контраст легкости белого цвета и теплоты натуральных материалов. Отделка пола выполнена с помощью эпоксидной смолы – прочной, с темными переливами и естественным глянцем. Простая геометрия лавок, кроватей, конструкций лестницы освобождает как можно больше пространства. Оформление интерьера производит впечатление свежести, чистоты и домашнего уюта в каждом помещении, простоты и естественности.
Расположение большого окна в спальне на мансарде позволяет сделать его главным декоративным элементом в оформлении комнаты. Теплые лучи солнца в утренней синеве неба по утрам и звездное небо над головой – такой потрясающий вид лучше самого эксклюзивного отделочного материала на стенах. Белизна стен окутывает деревянный пол, который выполняет также функцию кровати. В этой крошечной спальне царит атмосфера тишины и спокойствия – идеальное место для отдыха!
Если смотреть на это здание со стороны улицы, то, конечно, создается впечатление нескольких рядом стоящих домов, полностью отдельных друг от друга. Но если бы это были отдельные строения, то вся конструкция потеряла бы совместные просторные помещения, широкие залы и высокие потолки. В это и заключается архитекторская задумка – взять все лучшее из уединенности отдельных комнат и просторности общих.