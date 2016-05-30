Удивительный дом, который выглядит как целая улица

Итак, давайте разберемся подробно в этой головоломке – где же здесь спряталась основа дома, как выглядит весь замыслов архитекторов.

Этот чертеж здания показывает нам все скрытые хитрости. Оказывается, архитекторы сделали в верхней части надстройку на старой части конструкции. Для этого были усилены несущие стены, сделано равномерное перераспределение нагрузки на нижнюю часть дома. Внешние стены закрыты водонепроницаемой отделкой, а внутренние – из облегченного гипсокартона, нужный уровень теплоизоляции достигается с применением синтетических легких материалов. Все это обеспечило минимальный вес надстроек, которые несмотря на свою высоту в несколько этажей сбалансированы с нижней частью дома.