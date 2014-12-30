Ванные без ванных комнат

Итак, предположим, вы отбросили все стереотипы и приняли решение установить ванную в одной из комнат. Какая из них приходит вам на ум в первую очередь? Конечно же, спальня. Ведь, именно из спальни мы торопимся утром в ванную комнату, а после принятия вечернего туалета, возвращаемся туда же. Более того, спальня и ванная – это те места, в которых без нашего собственного на то желания, нас никто не имеет право беспокоить.

Пожалуй, никто так не страдает от тесноты в квартирах, как жители Средиземноморья. Цены на жилье там невероятно высокие, а вот метраж большинства квартир как раз совсем небольшой. Владельцы одной из таких квартир в Италии решили, несмотря ни на что, не отказывать себе в удовольствии, и поместить ванную прямо в спальню. Для того, чтобы вода не повредила паркет, покрытие под ванную сделали из крупной гальки. Пространство вокруг также оснастили всем необходимым – полкой для зубной щетки и других предметов гигиены, а также батареей, на которой можно сушить полотенца.