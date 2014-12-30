Ванные без ванных комнат

Все мы когда-то да мечтали оказаться в кровати сразу же после теплого душа, минуя пробежку по холодной прихожей. Представьте себе, эта фантазия может в любой момент превратиться в реальность, стоит лишь довериться смелым разработкам архитекторов-бунтарей. Кому-то это покажется абсурдом, а кто-то радостно воскликнет, что о такой ванной комнате, вернее об ее отсутствии, он мечтал всю жизнь.
Отказ от привычной ванной комнаты также имеет под собой вполне рациональное основание – экономию драгоценных квадратных метров. Если в вашей спальне или гостиной есть ничем не занятый пустой угол, почему бы не перенести туда ванную, по которой мы нередко скучаем в квартирах, где место в ванной комнате находится лишь для душевой кабины.
Итак, предположим, вы отбросили все стереотипы и приняли решение установить ванную в одной из комнат. Какая из них приходит вам на ум в первую очередь? Конечно же, спальня. Ведь, именно из спальни мы торопимся утром в ванную комнату, а после принятия вечернего туалета, возвращаемся туда же. Более того, спальня и ванная – это те места, в которых без нашего собственного на то желания, нас никто не имеет право беспокоить.
Пожалуй, никто так не страдает от тесноты в квартирах, как жители Средиземноморья. Цены на жилье там невероятно высокие, а вот метраж большинства квартир как раз совсем небольшой. Владельцы одной из таких квартир в Италии решили, несмотря ни на что, не отказывать себе в удовольствии, и поместить ванную прямо в спальню. Для того, чтобы вода не повредила паркет, покрытие под ванную сделали из крупной гальки. Пространство вокруг также оснастили всем необходимым – полкой для зубной щетки и других предметов гигиены, а также батареей, на которой можно сушить полотенца.
Еще одна ванная украсила спальню в загородном доме в австрийских Альпах. Судя по количеству форсунок, эта ванная предназначена для гидромассажа. Пошалить в ней действительно не удастся, поскольку брызги рискуют попасть на деревянный пол, который, как известно, не слишком любит влажность.
Загородные дома редко испытывают недостаток в метраже. В этом доме джакузи в спальне – это скорее предмет удобства и намек на то, что истинные ценители удовольствия не откажут себе в элементах роскоши даже в отдаленных от города деревушках.
Берлинский мини-лофт стал хозяином такой замечательной и необычной ванны. Признайтесь, что окинув изображение беглым взглядом, вам не сразу удалось заметить ванную, скромно расположившуюся прямо рядом со стильной аудио-видео системой. Кстати, вращающийся на 360° проектор можно повернуть так, чтобы смотреть видео прямо в ванне. Ну что тут скажешь, живут же люди!
Гостиничный номер, в котором можно принять ванную или душ даже не вставая с пастели. Для исинных Обломовых это просто подарок судьбы. В таких аратаментах вы наверняка почувстуете себя королем жизни, и не заходите их покидать. Перспектива перемещения из ванны в кровать и обратно для многих выглядит куда более заманчивой, нежели бесконечные экскурсии по городу.
Перенести ванную комнату в пространство спальни или гостиной с технической точки зрения дело не такое уж и сложное. Но вот соорудить душевую прямо в спальне – это уже совсем другой разговор. Проектировщикам этой квартиры сей непростой замысел вполне удался. С одной стороны – теплая пастель, мягкий матрас и много уютных подушек, а с другой – сверхсовременная душевая кабина. Как будто вы попали под теплый летний тропический дождь.
В заключении хотелось бы сказать, что ванная вне ванной комнаты – это совсем не роскошь, как может показаться на первый взгляд. Перенос ванной в одну из комнат требует всего лишь незначительной перепланировки, и не отнимет много времени и средств. Если у вас есть желание поэкспериментировать с интерьером своей квартиры, возьмите идеи из этой книги на вооружение, и вы не пожалеете.