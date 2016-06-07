TOП-10 проектов современных беседок

Выбираем любимую и начинаем строить! Эти проекты вдохновят кого угодно на ремесленнические подвиги на даче или дома!
Слегка измененный по ходу реализации проект беседки приобрел атмосферу стиля шале и был построен как раз во французских Альпах! Более закрытый тип позволяет использовать беседку не только летом, но и в течение всего года!
Этот стильный проект беседки подразумевает деревянный каркас, крышу из оцинкованного профлиста и стены-слайдеры, а спроектирована она студией EXTAZE OUTDOOR.
Среди важных особенностей – дизайн интерьера в романтичном стиле с использованием белой мягкой мебели и белых штор, что сильно влияет на общее впечатление от беседки.
Так, в этой беседке осталась белая мебель, но также появилась барная стойка и печь на дровах.
Есть и другой тип беседок – эксклюзивных, всегда идеально вписанных в ландшафтный проект и идеально подходящих именно вашему дому. В них есть не только комфортабельность высшего класса, но и отражение вашего вкуса в дизайне и вашего характера.
Проектированием этой беседки занималось архитектурное бюро «Архдуэт» (https://www.homify.ru/specialisty/89685/arhduet) и создало просто произведение искусства! Здесь мы найдем гриль, мангал, японский теппан, русскую печь, кухню и столовую, а расположена она при коттедже в элитном поселке Гринфилд (Новая Рига).
Еще одна шикарная беседка спроектирована специально для того, чтобы создать атмосферу пляжного отдыха на участке. Ее главным отличием является тип крыши – здесь она реализована с помощью простейшего навеса для тени.
Такой тип беседки был реализован не только с джакузи, но и с барной стойкой и мягкой мебелью. Красиво вставленные оконные профили очень современно вписались в формат деревянной постройки.
В дизайне беседки преобладает натуральное дерево, тогда как на полу мы найдем керамическую плитку под дерево или современный ламинат, а иногда и натуральную массивную доску. Реечные экраны – шикарная идея для постоянного легкого проветривания.
Беседка для джакузи имеет сплошную плоскую крышу и полностью закрывается от воздействий внешнего мира. Здесь очень важен хороший вид на лес или сад, а также реечные экраны, позволяющие регулировать количество солнечного света и добавляющие атмосферу азиатского SPA.
Есть еще один вариант беседки для джакузи – с крышей-навесом или частично (наполовину) сдвижными модулями плоской крыши. Такое решение позволит спасти технику и мебель от дождя, но при использовании джакузи все же иметь прекрасный вид на небо.
Один из самых шикарных проектов в нашей фото-подборке – эта беседка с комнатой отдыха, сауной, душевой и туалетной комнатой! Она имеет просто потрясающий дизайн экстерьера – реечные экраны с диагональными стенками и угловое панорамное остекление выглядит просто роскошно! Такую беседку лучше всего установить в одном из дальних углов участка с видом на сад.
Слева – туалетная комната, в центре – сауна, справа – ниша для маленького душа с местом для полотенец. В центре будет установлена мебель по типу мебели для патио с кофейным столиком для напитков и закусок или плетеная пляжная.
Еще один интересный проект беседки имеет двери-слайдеры на террасу, встроенную джакузи и место для отдыха рядом!
Еще один интересный проект является беседкой универсального типа. Он имеет такой же экстерьер, как проект с сауной, но представлен одной комнатой общего назначения. Здесь может быть создана летняя столовая, детская игровая, кабинет, творческая мастерская, летний домашний кинотеатр, бар для друзей.
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