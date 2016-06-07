TOП-10 проектов современных беседок

Есть и другой тип беседок – эксклюзивных, всегда идеально вписанных в ландшафтный проект и идеально подходящих именно вашему дому. В них есть не только комфортабельность высшего класса, но и отражение вашего вкуса в дизайне и вашего характера.

Проектированием этой беседки занималось архитектурное бюро «Архдуэт» (https://www.homify.ru/specialisty/89685/arhduet) и создало просто произведение искусства! Здесь мы найдем гриль, мангал, японский теппан, русскую печь, кухню и столовую, а расположена она при коттедже в элитном поселке Гринфилд (Новая Рига).