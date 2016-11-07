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До и После: Из домика в деревне – в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в колониальном стиле Дерево
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Этот проект поразит вас так, как никакой ранее из сферы переделки домика в деревне в коттедж! Здесь был сохранен оригинальный антураж, разыгран провинциальный колорит, а в дизайне интерьера родился богемный провинциальный стиль.

Студия DZIURDZIAPROJEKT реализована данный проект в польской провинции. Здесь стоят без дела множество заброшенных домов площадью до 60 кв. метров и стоимостью до 10 тыс. евро.

​Новая веранда

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Новая веранда, пристроенная к щитовому дому, имеет площадь 30 кв. метров. Здесь разместится гостиная и столовая для приема гостей, а бывшая гостиная будет отдана под хозяйскую спальню.

​Новая веранда после ремонта

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в рустикальном стиле Дерево
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Веранда была утеплена минеральной ватой так, чтобы в ней тоже можно было бы жить круглый год. В доме вмонтирована система отопления на основе «теплого пола» и новых радиаторов, окна – деревянные, но современные, кровля утеплена дополнительно.

​Гостиная-столовая

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в колониальном стиле Дерево
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Шикарная новая гостиная-столовая оформлена в стиле провинциальный шик. Его можно считать прекрасной заменой стилю кантри, в котором нет особой изюминки. Здесь же классическая мягкая мебель и нейтральная цветовая палитра смотрятся очень стильно. Герметичные стеклопакеты по всей длине главной стены не имеют открывающихся модулей, поэтому они не сильно влияют на отопление комнаты.

​Новая кухня

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Кухня в рустикальном стиле Дерево
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

На месте старой кухни возникла новая. Она оставила за собой окно в сад и еще одно окно, которое теперь выходит на веранду. Здесь был куплен современный гарнитур в стиле кантри (примерная стоимость – около 300 тыс. рублей с кухонным островом на площадь около 18 кв. метров) и новая бытовая техника.

​Новая гостиная

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в колониальном стиле Дерево
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Комплект мягкой мебели для гостиной стоил около 200 тыс. рублей. 130 тыс. рублей отдано за диван турецкого производства и еще по 35 тыс. – за каждое из кресел. Кофейный столик здесь простой, до 15 тыс. рублей за шт.

Новая спальня

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Спальня в колониальном стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

А теперь мы посмотрим редизайн старой части дома, которой уже более 60-ти лет. Внешне ее почти невозможно теперь отличить от новой. Правда, слегка бросается в глаза более низкий потолок. На месте старой спальни и гостиной теперь одна комната. Раньше посередине была печь, а комнат было две. Теперь здесь – «мастер-сьют» в стиле провинциальной спальни. Второй этаж был утеплен, имеет окна, там организована детская с 4 спальными местами. Для летнего дома самое то, но жить здесь можно и круглый год!

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​Ванная комната

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Ванная комната в эклектичном стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Ванная комната была полностью обновлена. Теперь здесь есть встроенный слив в полу для душа, встроенный слив в стене для унитаза и бак для унитаза, встроенный в стену.

​Планировка и ремонтные работы

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Этот домик в деревне имел в своем арсенале площадь около 59 кв. метров и две комнаты вокруг печки. Недавно в нем уже был произведен ремонт, поэтому здесь имеется санузел на площади старой кладовой.

После пристройки 30-метровой веранды площадь дома увеличилась до 89 кв. метров. В итоге старый щитовой дом был еще и утеплен, была проведена замена кровли, новый дизайн интерьера, куплена новая мебель, проведено отопление. К дому также была пристроена новая терраса площадью около 40 кв. метров.

Если посчитать приблизительные расходы, то на утепление, пристройку, отопление, отделку, создание жилой мансарды и новые окна ушло более 1 млн рублей. В реальности же, дизайнерский ремонт обойдется и в 2 млн рублей. Также стоит подумать о новой мебели и технике – минимум 500 тыс. рублей на весь дом с двумя спальнями. В итоге на такой проект вам понадобится, минимум, 1,5 млн рублей для ремонта домика в деревне, плюс стоимость самого домика. В принципе, можно сделать дом для жизни 2-5 человек дешевле 3 млн рублей.

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