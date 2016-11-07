До и После: Из домика в деревне – в коттедж!

Этот домик в деревне имел в своем арсенале площадь около 59 кв. метров и две комнаты вокруг печки. Недавно в нем уже был произведен ремонт, поэтому здесь имеется санузел на площади старой кладовой.

После пристройки 30-метровой веранды площадь дома увеличилась до 89 кв. метров. В итоге старый щитовой дом был еще и утеплен, была проведена замена кровли, новый дизайн интерьера, куплена новая мебель, проведено отопление. К дому также была пристроена новая терраса площадью около 40 кв. метров.

Если посчитать приблизительные расходы, то на утепление, пристройку, отопление, отделку, создание жилой мансарды и новые окна ушло более 1 млн рублей. В реальности же, дизайнерский ремонт обойдется и в 2 млн рублей. Также стоит подумать о новой мебели и технике – минимум 500 тыс. рублей на весь дом с двумя спальнями. В итоге на такой проект вам понадобится, минимум, 1,5 млн рублей для ремонта домика в деревне, плюс стоимость самого домика. В принципе, можно сделать дом для жизни 2-5 человек дешевле 3 млн рублей.

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