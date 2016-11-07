До и После: Из домика в деревне – в коттедж!

Этот проект поразит вас так, как никакой ранее из сферы переделки домика в деревне в коттедж! Здесь был сохранен оригинальный антураж, разыгран провинциальный колорит, а в дизайне интерьера родился богемный провинциальный стиль.
Студия DZIURDZIAPROJEKT реализована данный проект в польской провинции. Здесь стоят без дела множество заброшенных домов площадью до 60 кв. метров и стоимостью до 10 тыс. евро.
Новая веранда, пристроенная к щитовому дому, имеет площадь 30 кв. метров. Здесь разместится гостиная и столовая для приема гостей, а бывшая гостиная будет отдана под хозяйскую спальню.
Веранда была утеплена минеральной ватой так, чтобы в ней тоже можно было бы жить круглый год. В доме вмонтирована система отопления на основе «теплого пола» и новых радиаторов, окна – деревянные, но современные, кровля утеплена дополнительно.
Шикарная новая гостиная-столовая оформлена в стиле провинциальный шик. Его можно считать прекрасной заменой стилю кантри, в котором нет особой изюминки. Здесь же классическая мягкая мебель и нейтральная цветовая палитра смотрятся очень стильно. Герметичные стеклопакеты по всей длине главной стены не имеют открывающихся модулей, поэтому они не сильно влияют на отопление комнаты.
На месте старой кухни возникла новая. Она оставила за собой окно в сад и еще одно окно, которое теперь выходит на веранду. Здесь был куплен современный гарнитур в стиле кантри (примерная стоимость – около 300 тыс. рублей с кухонным островом на площадь около 18 кв. метров) и новая бытовая техника.
Комплект мягкой мебели для гостиной стоил около 200 тыс. рублей. 130 тыс. рублей отдано за диван турецкого производства и еще по 35 тыс. – за каждое из кресел. Кофейный столик здесь простой, до 15 тыс. рублей за шт.
А теперь мы посмотрим редизайн старой части дома, которой уже более 60-ти лет. Внешне ее почти невозможно теперь отличить от новой. Правда, слегка бросается в глаза более низкий потолок. На месте старой спальни и гостиной теперь одна комната. Раньше посередине была печь, а комнат было две. Теперь здесь – «мастер-сьют» в стиле провинциальной спальни. Второй этаж был утеплен, имеет окна, там организована детская с 4 спальными местами. Для летнего дома самое то, но жить здесь можно и круглый год!
Ванная комната была полностью обновлена. Теперь здесь есть встроенный слив в полу для душа, встроенный слив в стене для унитаза и бак для унитаза, встроенный в стену.
Этот домик в деревне имел в своем арсенале площадь около 59 кв. метров и две комнаты вокруг печки. Недавно в нем уже был произведен ремонт, поэтому здесь имеется санузел на площади старой кладовой.
После пристройки 30-метровой веранды площадь дома увеличилась до 89 кв. метров. В итоге старый щитовой дом был еще и утеплен, была проведена замена кровли, новый дизайн интерьера, куплена новая мебель, проведено отопление. К дому также была пристроена новая терраса площадью около 40 кв. метров.
Если посчитать приблизительные расходы, то на утепление, пристройку, отопление, отделку, создание жилой мансарды и новые окна ушло более 1 млн рублей. В реальности же, дизайнерский ремонт обойдется и в 2 млн рублей. Также стоит подумать о новой мебели и технике – минимум 500 тыс. рублей на весь дом с двумя спальнями. В итоге на такой проект вам понадобится, минимум, 1,5 млн рублей для ремонта домика в деревне, плюс стоимость самого домика. В принципе, можно сделать дом для жизни 2-5 человек дешевле 3 млн рублей.
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