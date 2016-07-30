Проект современной дачи – это не просто чертежи и планы, отделка и мебель! Это особенная возможность жить на природе, вдали от суеты, наедине с пением птиц и любимыми людьми! Для многих дача становится вторым домом, а иногда – даже первым. Прописаться на даче можно, а значит постройка полноценного дома на участке с коммуникациями и хорошей дорогой уже может называться коттеджем!
Сегодня мы представляем вам симпатичный проект дачного дома от студии LABOR3. Он имеет модное панорамное остекление, оформлен в стиле модерн, может похвастаться вторым этажом, террасой, стильной кухней с островом и всеми необходимыми для полноценной жизни коммуникациями!
В оригинале этот проект и является жилым домом для небольшой семьи. Небольшой, но приятный семейный дом расположен на южном склоне холма, недалеко от маленького городка. Рациональная концепция конструкции позволяет получить максимальный комфорт с минимальными вложениями, что делает данный проект прекрасным примером умной архитектуры.
Данный дом является пассивным, на поддержание работоспособности его служб тратится минимум ресурсов, энергии и денежных средств. В основе проекта лежит строгий подход к утеплению стен, покупка теплосберегающих окон, утепление кровли, экономная система отопления на основе теплового насоса и системы «теплого пола». Пассивность дома подтверждена швейцарским стандартом MINERGIE-P.
Дом построен по технологии древесных панелей с деревянным каркасом, но, что еще более важно, он имеет свайный фундамент, на который накладывается конструкция из древесины (в форме пустых прямоугольных ячеек), которые лишь затем заливаются бетоном для бетонного основания пола. Сами архитекторы называют данную технологию Smartcube («Умный куб»).
Этот привлекательный и очень позитивный дом является доступным вариантом для жизни на современном уровне. Открытая планировка первого этажа представлена кухней-столовой, гостиной и двумя террасами, что позволяет летом сделать дом почти в два раза больше.
На первом этаже мы найдем кухню-столовую с террасой и летней столовой, гостиную с дополнительной террасой и детскую спальню. Наверху расположены одна спальня и ванная комната, внизу также есть душевая комната. Плюс на втором этаже находится большая (около 11 кв. метров) терраса над детской.
На фотографии выше вы видите гостиную (16 кв. метров) и за ней – блок желтой кухни с кладовой (14 кв. метров). Справа – детская комната площадью около 11 кв. метров, наверху – холл, ванная комната и спальня (11 кв. метров). На первом этаже вы также найдете прихожую и туалетную комнату (4 и 2 кв. метра).
Общая площадь дома без террас – около 65 кв. метров. Общая площадь дома с террасами – более 100 кв. метров (две террасы на первом этаже и одна – на втором). Каждая комната (кроме туалетной и ванной) имеет панорамное остекление, а на первом этаже мы также найдем две кладовых – для кухни и хозяйственную под лестницей.
Практичная отделка подразумевает использование современного типа паркета, оштукатуренных и покрашенных стен, потолков с отделкой под светлое дерево и современной мебели. В доме мы найдем такие приятные вещи, как распашные стеклянные двери на террасы, встроенный в стену под лестницей TV, стильную кухню с боксом для кладовой и другие приятные мелочи.
За фотографии – отдельная благодарность Дэниэлю Хейгеру.
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