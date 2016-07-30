Проект современной дачи – это не просто чертежи и планы, отделка и мебель! Это особенная возможность жить на природе, вдали от суеты, наедине с пением птиц и любимыми людьми! Для многих дача становится вторым домом, а иногда – даже первым. Прописаться на даче можно, а значит постройка полноценного дома на участке с коммуникациями и хорошей дорогой уже может называться коттеджем!

Сегодня мы представляем вам симпатичный проект дачного дома от студии LABOR3. Он имеет модное панорамное остекление, оформлен в стиле модерн, может похвастаться вторым этажом, террасой, стильной кухней с островом и всеми необходимыми для полноценной жизни коммуникациями!