Красивые проекты веранд для дома

Эта готичная английская веранда смотрится изумительно! Здесь, кажется, можно провести просто идеальное время в компании или даже в одиночестве! Основой такой веранды служит остекление с трех сторон, где верхние окна имеют небольшие готичные своды в расстекловке. Цветовая гамма в дизайне этой веранды тоже очень важна – пепельно-серые оттенки сливаются с фруктовыми красками лета!