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Красивые проекты веранд для дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Orangery with Bi-fold Doors, Vale Garden Houses Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
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Дизайн веранды для дома или дачи – важная часть всего проекта. Если в этом сезоне вы настроились подарить семье такой прекрасный сюрприз, найдите время, чтобы изучить все идеи и возможности, которые открыты перед вами.

​Жизнь на природе

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Эта небольшая стильная веранда тоже имеет двери в сад, но на этот раз – распашные, с небольшим порогом перед мощеной площадкой. Колонны, удерживающие каркас стропильной системы и стеклянной крыши, украшены декоративными деревянными элементами.

​Райский сад

Orangery with Bi-fold Doors Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Orangery with Bi-fold Doors

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Этот прекрасный проект веранды основан на внешней стене дома, через которую и можно попасть на веранду, и красивом виде на собственный сад. Существуют также и двери в сад – складные, современные, с классической расстекловкой. Важное дополнение – дизайн интерьера в стиле европейской гостиной и стеклянная крыша!

​Викторианское очарование

Complex Conservatory on Victorian Rectory Vale Garden Houses Зимний сад в эклектичном стиле
Vale Garden Houses

Complex Conservatory on Victorian Rectory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Эта готичная английская веранда смотрится изумительно! Здесь, кажется, можно провести просто идеальное время в компании или даже в одиночестве! Основой такой веранды служит остекление с трех сторон, где верхние окна имеют небольшие готичные своды в расстекловке. Цветовая гамма в дизайне этой веранды тоже очень важна – пепельно-серые оттенки сливаются с фруктовыми красками лета!

​Летняя нега

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Эта красивая веранда имеет железную крашу и арочный декоративный элемент в стиле витража над распашными дверьми на мощеную площадку! Очень красиво!

Роскошная веранда

Impressive Dining Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Impressive Dining Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Еще одна шикарная веранда имеет овало-образную расстекловку верхних маленьких окон с трех сторон веранды. Обратите внимание, что нижняя часть стены построена из блоков и имеет проводку электричества с розетками, тогда как наверху мы обнаружим световое окно в крыше по типу башенки!

​Солнечный уголок

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Небольшая веранда для дачного дома может быть не менее очаровательной! Посмотрите на красивую отделку нижней части внешних стен декоративным камнем и кованый элемент прямо на крыше над входом!

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Обратитесь к нам!

​Комфортабельная веранда

A Living Room Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле Дерево Бежевый
Vale Garden Houses

A Living Room Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Эта шикарная веранда создана по типу летней гостиной. В Великобритании такие комнаты обычно называются семейными гостиными, family room, а во Флориде, США – солнечными комнатами, sunroom.

​Сказочная веранда

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

А эта веранда достойна особняка или может стать целой половиной дачного домика! Стеклянная крыша здесь красиво уложена на видимые из интерьера стропила, а стекла имеют готичные своды.

​Кантри-шик

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Еще одна привлекательная веранда является частью дома. В ней стену между верандой и летним домиком снесли, чтобы создать большое открытое пространство.

​Уютные деньки

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Еще одна очень уютная веранда имеет не сплошное остекление, а отдельные окна, что выглядит не менее красиво. Шторы для затенения помогут постройке, обращенной в южную сторону, а отделка пола керамической плиткой наиболее практична.

​Компактное дополнение

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Эта симпатичная веранда покрашена в необычный бледно-голубой оттенок и смотрится очень уютно! Перед двориком есть ступени, так как веранда установлена ровно в пол основного дома, на идентичном по уровню фундаменте.

​Жизнь мечты

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Эта потрясающая солнечная веранда имеет только две остекленные стены (для экономии). Крыша здесь обычная, деревянная, но открытая и покрашенная в белый для эстетического изящества.

​Бонус к дому

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Эта веранда выглядит очень современной из-за пластиковых рам для окон, дверей и стеклянной крыши, а также мебели в стиле модерн!

​Волшебный мир

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

А эта почти аристократичная веранда напоминает зимний сад при шикарном особняке, но является летней кухней с семейной столовой.

​Дачные истории

apartament w kamienicy z 1905r, Oliwa Gdańsk, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Балкон и терраса в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Еще одна симпатичная веранда имеет очень маленький формат, оформлена вагонкой, а стены, пол и потолок покрашены в белый. Плетеная мебель, маленькие аксессуары, тумба для растений и две полочки для фотографий – лучшие ее украшения!

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