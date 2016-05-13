Красивые проекты веранд для дома

Дизайн веранды для дома или дачи – важная часть всего проекта. Если в этом сезоне вы настроились подарить семье такой прекрасный сюрприз, найдите время, чтобы изучить все идеи и возможности, которые открыты перед вами.
Эта небольшая стильная веранда тоже имеет двери в сад, но на этот раз – распашные, с небольшим порогом перед мощеной площадкой. Колонны, удерживающие каркас стропильной системы и стеклянной крыши, украшены декоративными деревянными элементами.
Этот прекрасный проект веранды основан на внешней стене дома, через которую и можно попасть на веранду, и красивом виде на собственный сад. Существуют также и двери в сад – складные, современные, с классической расстекловкой. Важное дополнение – дизайн интерьера в стиле европейской гостиной и стеклянная крыша!
Эта готичная английская веранда смотрится изумительно! Здесь, кажется, можно провести просто идеальное время в компании или даже в одиночестве! Основой такой веранды служит остекление с трех сторон, где верхние окна имеют небольшие готичные своды в расстекловке. Цветовая гамма в дизайне этой веранды тоже очень важна – пепельно-серые оттенки сливаются с фруктовыми красками лета!
Эта красивая веранда имеет железную крашу и арочный декоративный элемент в стиле витража над распашными дверьми на мощеную площадку! Очень красиво!
Еще одна шикарная веранда имеет овало-образную расстекловку верхних маленьких окон с трех сторон веранды. Обратите внимание, что нижняя часть стены построена из блоков и имеет проводку электричества с розетками, тогда как наверху мы обнаружим световое окно в крыше по типу башенки!
Небольшая веранда для дачного дома может быть не менее очаровательной! Посмотрите на красивую отделку нижней части внешних стен декоративным камнем и кованый элемент прямо на крыше над входом!
Эта шикарная веранда создана по типу летней гостиной. В Великобритании такие комнаты обычно называются семейными гостиными, family room, а во Флориде, США – солнечными комнатами, sunroom.
А эта веранда достойна особняка или может стать целой половиной дачного домика! Стеклянная крыша здесь красиво уложена на видимые из интерьера стропила, а стекла имеют готичные своды.
Еще одна привлекательная веранда является частью дома. В ней стену между верандой и летним домиком снесли, чтобы создать большое открытое пространство.
Еще одна очень уютная веранда имеет не сплошное остекление, а отдельные окна, что выглядит не менее красиво. Шторы для затенения помогут постройке, обращенной в южную сторону, а отделка пола керамической плиткой наиболее практична.
Эта симпатичная веранда покрашена в необычный бледно-голубой оттенок и смотрится очень уютно! Перед двориком есть ступени, так как веранда установлена ровно в пол основного дома, на идентичном по уровню фундаменте.
Эта потрясающая солнечная веранда имеет только две остекленные стены (для экономии). Крыша здесь обычная, деревянная, но открытая и покрашенная в белый для эстетического изящества.
Эта веранда выглядит очень современной из-за пластиковых рам для окон, дверей и стеклянной крыши, а также мебели в стиле модерн!
А эта почти аристократичная веранда напоминает зимний сад при шикарном особняке, но является летней кухней с семейной столовой.
Еще одна симпатичная веранда имеет очень маленький формат, оформлена вагонкой, а стены, пол и потолок покрашены в белый. Плетеная мебель, маленькие аксессуары, тумба для растений и две полочки для фотографий – лучшие ее украшения!
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