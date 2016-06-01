Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Абсолютно идеальная вилла в ЮАР

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Loading admin actions …

Современная просторная вилла, пропитанная ароматами тропических цветов, окруженная банановыми деревьями и пейзажем из ваших самых лучших снов… Это не дом, а произведение искусства, где каждый штрих выполнен на вдохновении новым стилем жизни 21-ого века – открытым, комфортабельным и стильным.

​На другом конце света

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

300 кв. метров чистого люкса и эстетического удовольствия наверняка сделают счастливой любую семью. Расположенный в городке Пеннингтон, Южная Африка, с высоты своего полета он имеет шикарный вид на белые песчаные пляжи и Индийский океан!

​Работа профессионалов

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Создание невероятно уютного пространства на основе простых и понятных решений и при этом добавление по-настоящему привлекательной атмосферы в каждый уголок дома – это то, что называется настоящим талантом архитектора и дизайнера.

Над проектом работали в основном три высококлассных специалиста – Найджел Тарботон, Дэвид Льюис и Саймон Вейн, которые видят в своей работе не просто призвание, но еще и реальную возможность сделать мир лучше. В этом люксовом проекте они доказывают, что современная архитектура высшего класса не обязательно должна быть дворцовой и экспансивной, а вполне может быть компактной и красивой своеобразной миниатюрой.

Правильный контекст

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Современная вилла среди африканских прибрежных лесов – это всегда игра контрастов. Главный фасад выполнен в стиле современного минимализма и выходит на юго-запад – отсюда открываются самые захватывающие виды. Удивительно, но тропический климат позволяет даже студиям быть в сотню раз более привлекательным местом для жизни, чем в Восточной Европе, что уж говорить о вилле, которая выглядит как настоящая сказка.

​Планировка

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Узко-линейная планировка позволяет обеспечить максимальную открытость миру, не жертвуя приватностью. Слева расположилась зона кухни и столовой, справа – гостиной. В блоке слева от этих комнат есть прихожая и лестничный холл с выходом на второй приватный этаж со спальнями.

​Хорошая жизнь

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Результатом работы является визуально эффектная динамика простых форм, эстетически гармоничная комбинация для экстерьера и эффективное использование очень небольшого участка для создания приватного места для жизни. Что еще нужно для хорошей жизни, как не теплая страна, море рядом и новый дом или квартира?

​Спальня над тропическим лесом

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Удивительное сочетание минимализм и тропиков за окном – настоящий хит в Instagram’е и Pinterest’е. Оно вполне реально для новых домов и квартир в таких странах, как ЮАР. Здесь почти как на Средиземноморье (в Испании и Турции или в Египте) природа и потрясающие виды могут полностью захватить вас и ваше воображение и изменить вашу жизнь.

Спальня над тропическим лесом с видом на еще незнакомый прибрежный городок, на пустыню или море, на пальмы или океан, даже самая маленькая, способна сделать вас совершенно другим человеком, ведь любой ассоциирует себя прежде всего с этой комнатой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Место, где творится волшебство

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Рабочий кабинет с очень вдохновляющим дизайном и шикарной атмосферой – прекрасное решение для лиц творческих профессий. Здесь вас обязательно посетит муза на основе простой, размеренной жизни с любовью к окружающему миру, природе и своему образу жизни.

​Стиль жизни в тропиках

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Элегантный минимализм, способный пробудить в вас самые положительные и теплые чувства – характерная подпись архитекторов из Metropole, создающих самые настоящие дома мечты!

Современный стиль жизни в теплом климате – это настоящая райская сказка, ведь в нем есть и комфортабельность, и ароматы цветов, названий которых вы еще не знаете, и море, которое для многих из нас является самой заветной мечтой.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;

— Стильные кабинеты и библиотеки.

Настенные росписи в повседневности: точки пересечения
А вам нравятся виллы такого типа?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо