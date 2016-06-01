Абсолютно идеальная вилла в ЮАР

Создание невероятно уютного пространства на основе простых и понятных решений и при этом добавление по-настоящему привлекательной атмосферы в каждый уголок дома – это то, что называется настоящим талантом архитектора и дизайнера.

Над проектом работали в основном три высококлассных специалиста – Найджел Тарботон, Дэвид Льюис и Саймон Вейн, которые видят в своей работе не просто призвание, но еще и реальную возможность сделать мир лучше. В этом люксовом проекте они доказывают, что современная архитектура высшего класса не обязательно должна быть дворцовой и экспансивной, а вполне может быть компактной и красивой своеобразной миниатюрой.