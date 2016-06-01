Абсолютно идеальная вилла в ЮАР

Современная просторная вилла, пропитанная ароматами тропических цветов, окруженная банановыми деревьями и пейзажем из ваших самых лучших снов… Это не дом, а произведение искусства, где каждый штрих выполнен на вдохновении новым стилем жизни 21-ого века – открытым, комфортабельным и стильным.
300 кв. метров чистого люкса и эстетического удовольствия наверняка сделают счастливой любую семью. Расположенный в городке Пеннингтон, Южная Африка, с высоты своего полета он имеет шикарный вид на белые песчаные пляжи и Индийский океан!
Создание невероятно уютного пространства на основе простых и понятных решений и при этом добавление по-настоящему привлекательной атмосферы в каждый уголок дома – это то, что называется настоящим талантом архитектора и дизайнера.
Над проектом работали в основном три высококлассных специалиста – Найджел Тарботон, Дэвид Льюис и Саймон Вейн, которые видят в своей работе не просто призвание, но еще и реальную возможность сделать мир лучше. В этом люксовом проекте они доказывают, что современная архитектура высшего класса не обязательно должна быть дворцовой и экспансивной, а вполне может быть компактной и красивой своеобразной миниатюрой.
Современная вилла среди африканских прибрежных лесов – это всегда игра контрастов. Главный фасад выполнен в стиле современного минимализма и выходит на юго-запад – отсюда открываются самые захватывающие виды. Удивительно, но тропический климат позволяет даже студиям быть в сотню раз более привлекательным местом для жизни, чем в Восточной Европе, что уж говорить о вилле, которая выглядит как настоящая сказка.
Узко-линейная планировка позволяет обеспечить максимальную открытость миру, не жертвуя приватностью. Слева расположилась зона кухни и столовой, справа – гостиной. В блоке слева от этих комнат есть прихожая и лестничный холл с выходом на второй приватный этаж со спальнями.
Результатом работы является визуально эффектная динамика простых форм, эстетически гармоничная комбинация для экстерьера и эффективное использование очень небольшого участка для создания приватного места для жизни. Что еще нужно для хорошей жизни, как не теплая страна, море рядом и новый дом или квартира?
Удивительное сочетание минимализм и тропиков за окном – настоящий хит в Instagram’е и Pinterest’е. Оно вполне реально для новых домов и квартир в таких странах, как ЮАР. Здесь почти как на Средиземноморье (в Испании и Турции или в Египте) природа и потрясающие виды могут полностью захватить вас и ваше воображение и изменить вашу жизнь.
Спальня над тропическим лесом с видом на еще незнакомый прибрежный городок, на пустыню или море, на пальмы или океан, даже самая маленькая, способна сделать вас совершенно другим человеком, ведь любой ассоциирует себя прежде всего с этой комнатой.
Рабочий кабинет с очень вдохновляющим дизайном и шикарной атмосферой – прекрасное решение для лиц творческих профессий. Здесь вас обязательно посетит муза на основе простой, размеренной жизни с любовью к окружающему миру, природе и своему образу жизни.
Элегантный минимализм, способный пробудить в вас самые положительные и теплые чувства – характерная подпись архитекторов из Metropole, создающих самые настоящие дома мечты!
Современный стиль жизни в теплом климате – это настоящая райская сказка, ведь в нем есть и комфортабельность, и ароматы цветов, названий которых вы еще не знаете, и море, которое для многих из нас является самой заветной мечтой.
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