Из однушки в двушку на 38 кв. метрах

Два небольших окна, 38 квадратов и хороший дизайнер – все, что вам нужно, чтобы сделать из однушки красивую и современную двушку! В этой статье мы покажем вам, как в этой польской квартире воцарилась атмосфера стильной эстетики и модного дизайна!
Чтобы сделать из однушки двушку в собственном проекте, вам следует нанять профессионала, который расскажет о строительных нормах и ваших возможностях, а также составит бюджетную смету.
А пока давайте насладимся прекрасным результатом работы варшавской дизайнерской студии DZIURDZIAPROJEKT – мастеров по части ремонта и редизайна!
Эта очень современная и красивая гостиная имеет площадь около 12 кв. метров и находится в одной комнате со столовой и кухней. Здесь есть одно окно и достаточно места для отдыха и развлечений.
Дизайн гостиной основан на светлой цветовой гамме – светлом паркете, белых стенах и потолке, а также белой мебели и современном текстиле. Для гостиной был выбран диван в стиле модерн и яркое классическое кресло, что отлично подходит для маленькой гостиной!
Даже в маленькой квартире должно быть отдельное место для книг и их чтения, конечно же, только если вы любите читать. Маленький стеллаж или несколько полок и кресло смогут составить вам прекрасную компанию длинными воскресными вечерами.
В маленькой квартире очень важно, чтобы весь декор – посуда, текстиль, вазы и аксессуары – были выдержаны в одном стиле и соответствовали друг другу. Подобная продуманность поможет вам сделать даже бытовые мелочи эстетичными.
Кухня общей площадью около 9 кв. метров имеет гарнитур и столовую зону на троих. Над холодильником – отдельное место для хранения, справа от раковины – пространство для посуды, что позволяет сэкономить место, а для чайника предусмотрено место в углу, рядом с розеткой.
Отдельная спальня рассчитана на двоих человек, имеет множество мест хранения (большой шкаф, книжные полки у кровати, комод напротив нее) и зону кабинета – полноценный письменный стол с удобным креслом.
Расположение кровати возле окна – современный подход, позволяющий наслаждаться солнцем, даже если ваши окна выходят не на южную сторону. Кроме того, красиво подобранные светильники – важная часть дизайна интерьера этой комнаты. Всего их четыре – пара бра над кроватью, люстра и настольная лампа, все это делает удобным каждый уголок комнаты.
Важно и то, что большой гардероб имеет высоту от пола до потолка, максимально используя пространство, имеющееся в комнате. Площадь этой спальни – около 11-12 кв. метров.
Маленькая ванная комната была преобразована в душевую. Дизайн интерьера здесь выдержан в современной манере, а из-за штукатурки, имитирующей кирпичную кладку, даже похож на стиль лофт. На дне душевой ниши – галька для массажа и красоты, рядом с унитазом – миниатюрный консольный столик для аксессуаров. Слив для душа – в подиуме, что очень удобно и весьма эстетично. А еще в душе есть ниша для мелочей.
Заметьте, как удобно в маленькой ванной комнате использовать нишу, а не душевую кабину. В таком случае вы получаете больше места, тогда как дверь сама по себе отсутствует. Брызги не попадают в основное пространство ванной из-за стеклянного экрана и порога для ниши, что очень удобно и просто красиво.
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