Из однушки в двушку на 38 кв. метрах

Два небольших окна, 38 квадратов и хороший дизайнер – все, что вам нужно, чтобы сделать из однушки красивую и современную двушку! В этой статье мы покажем вам, как в этой польской квартире воцарилась атмосфера стильной эстетики и модного дизайна!

Чтобы сделать из однушки двушку в собственном проекте, вам следует нанять профессионала, который расскажет о строительных нормах и ваших возможностях, а также составит бюджетную смету.

А пока давайте насладимся прекрасным результатом работы варшавской дизайнерской студии DZIURDZIAPROJEKT – мастеров по части ремонта и редизайна!