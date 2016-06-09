Дизайн комнаты 18-19 кв. метров

Если ваша комната является гостиной, то вам следует выбрать качественный диван в стиле вашей мечты. И если вы грезите о честерфильде или о французском кабриоле, не отказывайте себе в этом удовольствии!

Если ваша комната является спальней, то вы можете выбрать либо комплекс из дивана и двуспальной кровати, либо только раскладной диван или кровать, оставляя комнату исключительно зоной будуара.

Очень стильно смотрятся вариации в стиле мастер-сьют, где двуспальная кровать имеет декоративное мягкое текстильное изголовье, а диван выполнен в манере будуара – будто он здесь лишь для отдыха в течение дня. Легкий и изящный, он становится красивым элементом дизайна, а не лишним предметом.

Раскладной диван лучше выбирать с современным механизмом, тогда вы забудете о том, что они бывают неудобными, тяжелыми или некрасивыми. Профессионально выполненная и при этом дизайнерская модель может стоить от 80 тыс. рублей, но в целом вы получите гораздо больше – ощущение полного комфорта дома.