Дизайн комнаты 18-19 кв. метров

Дизайн интерьера комнаты с площадью 17, 18 или 19 кв. метров очень сильно влияет на ваш образ жизни в целом. Главная комната дома – гостиная или гостиная-спальня или же гостиная-детская может действительно определять то, как вы себя чувствуете и с каким настроением встаете по утрам.
Обычно ширина такой комнаты площадью в 18 кв. метров составляет 3,3-3,8 метров, длина соответственно 5,5-4,7 метра. Самостоятельно замерив формат комнаты, вы сможете без каких-либо физических нагрузок распланировать на бумаге все возможные вариации расстановки вашей старой и новой мебели.
Очень важно в дизайне комнаты 18 или 19 квадратов заранее заложить правильную основу. Для маленьких квартир идеальными будут сдвижные двери в коридор или прихожую, максимально большие окна (возможно, расширенные специально) и правильная отделка. Правильная отделка для бюджетного дизайна такой комнаты – это ламинат модного цвета (выбеленный, шоколадный, венге, с имитацией ценных пород, исключая рыжие, сосновые, красноватые, яркие оттенки) и светлые стены со штукатуркой и покраской.
Лучше всего выбрать ламинат более высокого качества (стоимостью от 800-1100 рублей за кв. метр), он сразу поднимет облик вашей квартиры на нужный уровень. Кроме того, мы советуем отказаться от ярких, рыжеватых, красноватых деревянных дверей, заменив их на более спокойные по гамме цвета. Как и с ламинатом, здесь лучше обратить внимание на белые, серые, темно-шоколадные или экзотичные оттенки древесины.
Цвета для стен вы можете выбрать из популярного списка оттенков в таких современных стилях, как скандинавский, модерн, европейский урбан и бразильяно. Мы советуем вам остановить свой выбор на светлых оттенках, если речь идет о гостиной, спальне или спальне-гостиной, и на легких пастельных, если в комнате живут дети.
Гостиная традиционного типа и гостиная со спальней: персиковый, бежевый, белый, лила грей, бледно-розовый.
Гостиная со спальней для родителей и ребенка: персиковый, бледно-сиреневый, бледно-розовый.
Спальня для ребенка + гостиная: бледно-розовый, бледный серо-сиреневый, светло-серый, белый.
Спальня для ребенка: лаванда, бледно-розовый, желтый сорбет, бледный сиреневый.
Спальня для подростка + гостиная: лила грей, бледно-серый, белый, бледно-розовый для девочек и лавандовый для мальчиков.
Если ваша комната является гостиной, то вам следует выбрать качественный диван в стиле вашей мечты. И если вы грезите о честерфильде или о французском кабриоле, не отказывайте себе в этом удовольствии!
Если ваша комната является спальней, то вы можете выбрать либо комплекс из дивана и двуспальной кровати, либо только раскладной диван или кровать, оставляя комнату исключительно зоной будуара.
Очень стильно смотрятся вариации в стиле мастер-сьют, где двуспальная кровать имеет декоративное мягкое текстильное изголовье, а диван выполнен в манере будуара – будто он здесь лишь для отдыха в течение дня. Легкий и изящный, он становится красивым элементом дизайна, а не лишним предметом.
Раскладной диван лучше выбирать с современным механизмом, тогда вы забудете о том, что они бывают неудобными, тяжелыми или некрасивыми. Профессионально выполненная и при этом дизайнерская модель может стоить от 80 тыс. рублей, но в целом вы получите гораздо больше – ощущение полного комфорта дома.
Минималистичная глянцевая тумба под TV – хит в дизайне интерьера в стилях минимализм, модерн, бразильяно и европейский урбан. Всего одна полочка с модулями для хранения, которая легко может перейти по стене в комод, а затем и в шкаф-купе с идентичными фасадами, является аналогом российской «стенки», но модной, удобной и, самое главное, гораздо более красивой.
Среди дополнительной мебели у вас есть возможность поставить в свободный угол в комнате столовую группу, освободив место на кухне и добавив ей лишних 2-4 квадрата для рабочих поверхностей, техники или стиральной машины.
Заказав у профессионалов возведение дополнительной перегородки из гипсокартона, вы можете получить спальню (а точнее – нишу для кровати) без окна, но приватную. За такой перегородкой будет стоять лишь кровать, но визуально гостиная останется парадной и современной.
Очень важную роль в дизайне гостиной играет текстиль. Мы уже советовали вам множество оттенков для покраски стен, которые отлично воспринимают такие приятные акцентные цвета, как мятный, бежевый, розовый, сиреневый, лаванду, фиолетовый, фуксию, пурпурный и другие похожие.
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