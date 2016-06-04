Невероятно практичная мебель для однокомнатной квартиры

Сложно оснастить однокомнатную квартиру всей необходимой мебелью и декором. Это является трудной задачей, так как приходится делать выбор между предметами мебели первой необходимости и не являющимися предметами первой необходимости. В этой ситуации многофункциональная мебель является идеальным вариантом, так как она может удовлетворить несколько потребностей, не уменьшая комфорта.
Самые трудные решения при выборе мебели и других предметов декора для небольшой квартиры заключаются в том, на каких областях сосредоточить свое внимание и какие из них оставить в покое. Для такого жилища нужны простые и универсальные предметы мебели, такие как складные столы и стулья, модульный диван, простое освещение. Вот несколько идей, как расставить мебель и создать места для хранения в маленькой квартире, которые создадут пространство и улучшат функциональность помещения.
Продуманная мебель максимально использует имеющееся пространство без потери функциональности. Мебельщики создают мебель, которая экономит пространство, так как они понимают потребности людей и делают свои проекты так, чтобы удовлетворить все эти нужды. Этот длинный открытый шкаф оформлен в стиле эклектики. Он достаточно практичный и функциональный. Он имеет полки и ниши разных размеров для хранения различных типов предметов, например, телевизор, книги, обувь, одежду.
Таким образом, вы узнали, как можно меблировать однокомнатную квартиру и какие места для хранения создать. Эти идеи помогут оптимизировать и сохранить пространство, сделать его более уютным и функциональным. Предлагаем посмотреть еще одну книгу идей – как сэкономить пространство в доме.
Как бы ни хотелось, но без шкафов никак. Он должен быть самый простой, то есть относительно фасадов и системы открывания. Гладкие, распашные дверцы – это подходящий вариант по мнению дизайнеров. Чем проще и незаметней фасады, тем меньше это воспринимается как мебель. За глухими фасадами можно хранить не только одежду и обувь, но и гладильную доску, утюг и т.д. Нужно выбрать шкаф и для прихожей. Обычно полноценный шкаф в маленькой квартирке не помещается. Максимально можно разместить шкаф глубиной 40 см. Ставим, если есть такая возможность. Убираем туда чистую обувь, шапки, на вешалку поместится 3-4 куртки.
Смело используйте её в новом качественном исполнении. Это пространство высотой около 40 см (но у всех по разному) может разгрузить шкафы от дорожных сумок, несезонной обуви, а также кухонные шкафы – от стратегического запаса продовольствия. Делайте по возможности доступ к антресолям с двух сторон. Со стороны комнаты можно организовать книжные полки, шириной всего в одну книгу, что бы удобно было найти нужное издание. Вся конструкция должна иметь один уровень со стеной.
В однокомнатных квартирах на кухню возложено очень много функций. Если стиральная машинка не поместилась в ванной, то она оказывается именно на кухне, что уменьшает место для хранения. Поэтому смело всё поднимайте наверх. Максимально высокие навесные кухонные шкафы выполняют две функции – вмещают всё, что надо, и корректируют визуально низкий потолок. Если вы используете на кухне для сидения табуреты, поищите вариант табурета с ящиком для хранения. Возможно, это будет неглубокий ящик, а может и весь объем станет хранилищем.
Открытая планировка является единственным вариантом увеличения практичного пространства в квартире. При таком решении разделителями зон служат книжные полки, диваны и столы, они отделяют кухню, столовую и гостиную. На этом фото мы видим модульный диван, предназначенный для 2-3 человек. Он отлично гармонирует с напольным покрытием и серым и белым оттенками. Благодаря правильно выбранной мебели пространство не выглядит тесным.
Спальное место в однокомнатной квартире является почти единственным личным пространством, поэтому оно должно быть многофункциональным. Портативный столик может быть легко размещен на кровати. Он может быть использован для чая или для написания работы поздно ночью, если в квартире слишком мало места для письменного стола и стула. Комбинируя различные цветные подушки на кровати, вы придаете более широкий и просторный вид, а также оживляете комнату.
Таким образом, вы узнали, как можно меблировать однокомнатную квартиру и какие места для хранения создать. Эти идеи помогут оптимизировать и сохранить пространство, сделать его более уютным и функциональным. Предлагаем посмотреть еще одну книгу идей – как сэкономить пространство в доме.