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Дом как эксклюзивная вилла

Перла Вереника Перла Вереника
Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Гостиная в стиле кантри
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Этот проект бразильских архитекторов стал прекрасным воплощением колониального стиля, сочетающего в себе в должной мере  домашний уют и классическую респектабельность. Специалисты PARRADO ARQUITECTURA построили архитектуру этого дома на основе простых и элегантных линий, что, безусловно, впечатляет, независимо от того, какой угол вы выберете для осмотра.

Первое впечатление

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Светлые стены песочного цвета подчеркнуто контрастируют с темной кровлей и высокими окнами. Черный металл крыши добавляет яркости сдержанным формам архитектуры, а узкие оконные проемы добавляют динамичность прямолинейному фасаду. Современная подсветка – финальный штрих этой идеальной картины. 

Зеленый дворик перед домом

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Неоспоримым достоинством этого дома в том, что он со всех сторон окружен свежестью зелени. Ровная лужайка перед крыльцом так и манит выйти из дома, устроить пикник на веранде, организовать свой отдых на природе. Интерьер дома соединен с окружающей площадкой просторными верандами. Конструкция крыши плавно спускается вниз, превращаясь в широкий навес и вдоль всей боковой стены образуется уютное патио для летних обедов и отдыха в вечерней прохладе.

Крыльцо

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Как и полагается домам в классической стилистике, крыльцо этого бразильского особняка с колониальным акцентом - образчик респектабельности и достоинства. Рядом с широкими створками торжественных дверей так и ожидаешь появления вышколенного дворецкого в парадной ливрее. Конструкция крыльца не только очень красива, но и вполне функциональна: широкий навес защищает дверь от капель дождя, а сквозь стекло дверей сразу можно увидеть, кто стоит у вашего порога.

Интерьер комнат

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Гостиная в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Ну и, наконец – об интерьере этого впечатляющего образца колониальной стилистики. Особое внимание в этом пространстве уделено именно комфорту. Не без причины оказались в центре гостиной большой диван и два кресла с подушками – благодаря им можно в полной мере восстановить силы после тяжелого дня на работе. Если вы любите приглашать  в свой дом много друзей, обязательно помните о том, чтобы создать в своей гостиной нужную атмосферу. Безусловно, поможет Вам в этом интересная люстра. Свет ее не должен быть слишком ярким, лучше выбирать приглушенный желтоватый оттенок освещения для создания особой домашней обстановки. Такое стиль освещения подчеркнет благородные оттенки древесины мебели и фактуру текстиля.

Кухня

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Кухня в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Стилистика интерьера кухни решена максимально функционально, с превалированием современных решений. Все очень лаконично, просто и удобно. Архитекторы остановили свой выбор на линейной конструкции кухни, что дало возможность сделать много просторных рабочих поверхностей. Большую роль в этом интерьере играет естественное освещение, чему способствуют большие окна и стеклянные двери на веранду. 

Зона отдыха

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле кантри
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Такой роскошный дом, конечно, не может обойтись без специального уголка, который позволяет комфортно отдохнуть на свежем воздухе. Профессионалы создали настоящую зону отдыха под навесом, в которой есть все необходимое – от невероятно стильной мебели до широких раздвижных дверей, связывающих внутреннее и внешнее пространство дома. 

Старинная лестница в современном интерьере
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