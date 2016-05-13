Дом как эксклюзивная вилла

Ну и, наконец – об интерьере этого впечатляющего образца колониальной стилистики. Особое внимание в этом пространстве уделено именно комфорту. Не без причины оказались в центре гостиной большой диван и два кресла с подушками – благодаря им можно в полной мере восстановить силы после тяжелого дня на работе. Если вы любите приглашать в свой дом много друзей, обязательно помните о том, чтобы создать в своей гостиной нужную атмосферу. Безусловно, поможет Вам в этом интересная люстра. Свет ее не должен быть слишком ярким, лучше выбирать приглушенный желтоватый оттенок освещения для создания особой домашней обстановки. Такое стиль освещения подчеркнет благородные оттенки древесины мебели и фактуру текстиля.