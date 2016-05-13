Дом как эксклюзивная вилла

Этот проект бразильских архитекторов стал прекрасным воплощением колониального стиля, сочетающего в себе в должной мере домашний уют и классическую респектабельность. Специалисты PARRADO ARQUITECTURA построили архитектуру этого дома на основе простых и элегантных линий, что, безусловно, впечатляет, независимо от того, какой угол вы выберете для осмотра.
Светлые стены песочного цвета подчеркнуто контрастируют с темной кровлей и высокими окнами. Черный металл крыши добавляет яркости сдержанным формам архитектуры, а узкие оконные проемы добавляют динамичность прямолинейному фасаду. Современная подсветка – финальный штрих этой идеальной картины.
Неоспоримым достоинством этого дома в том, что он со всех сторон окружен свежестью зелени. Ровная лужайка перед крыльцом так и манит выйти из дома, устроить пикник на веранде, организовать свой отдых на природе. Интерьер дома соединен с окружающей площадкой просторными верандами. Конструкция крыши плавно спускается вниз, превращаясь в широкий навес и вдоль всей боковой стены образуется уютное патио для летних обедов и отдыха в вечерней прохладе.
Как и полагается домам в классической стилистике, крыльцо этого бразильского особняка с колониальным акцентом - образчик респектабельности и достоинства. Рядом с широкими створками торжественных дверей так и ожидаешь появления вышколенного дворецкого в парадной ливрее. Конструкция крыльца не только очень красива, но и вполне функциональна: широкий навес защищает дверь от капель дождя, а сквозь стекло дверей сразу можно увидеть, кто стоит у вашего порога.
Ну и, наконец – об интерьере этого впечатляющего образца колониальной стилистики. Особое внимание в этом пространстве уделено именно комфорту. Не без причины оказались в центре гостиной большой диван и два кресла с подушками – благодаря им можно в полной мере восстановить силы после тяжелого дня на работе. Если вы любите приглашать в свой дом много друзей, обязательно помните о том, чтобы создать в своей гостиной нужную атмосферу. Безусловно, поможет Вам в этом интересная люстра. Свет ее не должен быть слишком ярким, лучше выбирать приглушенный желтоватый оттенок освещения для создания особой домашней обстановки. Такое стиль освещения подчеркнет благородные оттенки древесины мебели и фактуру текстиля.
Стилистика интерьера кухни решена максимально функционально, с превалированием современных решений. Все очень лаконично, просто и удобно. Архитекторы остановили свой выбор на линейной конструкции кухни, что дало возможность сделать много просторных рабочих поверхностей. Большую роль в этом интерьере играет естественное освещение, чему способствуют большие окна и стеклянные двери на веранду.
Такой роскошный дом, конечно, не может обойтись без специального уголка, который позволяет комфортно отдохнуть на свежем воздухе. Профессионалы создали настоящую зону отдыха под навесом, в которой есть все необходимое – от невероятно стильной мебели до широких раздвижных дверей, связывающих внутреннее и внешнее пространство дома.