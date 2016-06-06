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Испанский современный стиль в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Atico Moderno con Terraza [Decoración en tonos neutros], StudioBMK StudioBMK Гостиная в стиле модерн
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Вдохновляющий испанский стиль в дизайне интерьера уже покорил сердца миллионов любителей красивых интерьеров и декора по всему миру. Его главный секрет – особо трепетное внимание к цветовым гаммам, доступный современный ремонт и многослойность в декоре и текстиле.

​Современный испанский дизайн

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

В отличие от охристого традиционного испанского или слегка драматичного испанского колониального в США, вдохновляющего, но очень провинциального стиля монтеррей в США испанский современный стиль прост в реализации и является очень умным решением для простой городской квартиры.

Лучше всего испанский стиль смотрится в маленьких квартирах от 32 до 52 кв. метров, или, наоборот, в очень больших – от 120 кв. метров с открытыми планировками. В общем, приспособить испанский стиль можно под любую квартиру.

​Дизайн гостиной в испанском стиле

Atico Moderno con Terraza [Decoración en tonos neutros], StudioBMK StudioBMK Гостиная в стиле модерн
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

Основой современного испанского стиля в гостиной является диван в стиле модерн. Большое внимание уделяется текстильному покрытию, и выбор обычно останавливается на самом мягком и приятном на ощупь. Декор здесь – подушки разных цветов и размеров с орнаментами, иногда с пайетками или принтами – даже более важен, чем сам диван.

Основой композиции в гостиной служит текстиль. Именно с его помощью создается определенная атмосфера. Так же важны эффектные декоративные элементы типа постеров или ярких лам или зеркал.

В каждой гостиной в испанском стиле есть определенное, очень вдохновляющее настроение. Создается оно на основе белого цвета отделки, древесных оттенков и трех-четырех акцентов, которые отражают особенное чувство – современности, богемности или летнего дня на побережье.

​Испанский стиль и его настроения

Ático en Sant Cugat. 2011, Deu i Deu Deu i Deu Гостиные в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Испанский стиль может быть предельно современным, похожим на модерн, но с большим количеством текстиля. Арабским богемным, с орнаментами, колоритными красками (пурпурный, золотой, фуксия) и декоративным серебром. Гламурным, женственным и ультра-модным или идеально-женственным, полным очарования и стиля принцессы.

​Планировка и стиль

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Гостиная в стиле лофт
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Чаще всего в испанском стиле в дизайне интерьера очень важна планировка. Так как стандартные квартиры в Испании не особенно велики, то планировка подразумевает порой просто гениальные решения для очень маленьких комнат.

Так, с помощью акцентных стен в гостиной создается зона для гостиной и столовой. В маленьких спальнях монтируются большие встроенные гардеробы, тогда как пространство комнаты остается предельно аккуратным, а на кухне мы видим максимально лаконичные гарнитуры с минимумом деталей и акцентными предметами декора.

Декор и аксессуары

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Самыми популярными предметами для декора в испанском стиле являются вазы, элементы из цветного стекла, а также текстиль – подушки, ковры, пледы, шторы. Кроме того, очень популярны крупные полотна современного искусства (акварели, импрессионизм, фото-постеры) и напольные предметы декора (кашпо, подсвечники и торшеры, корзинки, кофейные столики, пуфики).

​Цветовые гаммы

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Гостиная в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Нежные цветовые гаммы в испанском стиле почти всегда вызывают восхищение. Они искусно прячут модули хранения (даже самые большие), создают уют на фоне простой и современной отделки, красиво обрамляют вид из окна и обеспечивают атмосферу приятной и счастливой жизни.

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​Модные цвета

Ático en Sant Cugat. 2011, Deu i Deu Deu i Deu Кухни в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Среди абсолютных фаворитов в испанском стиле нового сезона стоит назвать такие цвета, как бледно-серый, лила грей, серый стальной, сиреневый, фиолетовый, бирюзовый, тыквенный, бледно-розовый. Из традиционной культуры остались приятные красно-оранжевые оттенки, которые часто встречаются в комбинациях с самыми модными вариантами.

​Культовые детали

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Кухни в эклектичном стиле
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Холодильники SMEG, марокканские светильники, декоративные арабские подносы из металла, изделия из цветного стекла (стаканы, подсвечники и пр.), современные кресла из металла с «сетью», многочисленные рамочки для фотографий и отдельно стоящие кресла в принципе – маленькие детали, которые позволят вам повторить атмосферу стиля.

Практичные материалы отделки

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Кухня в стиле модерн
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

В отделке испанский современный стиль очень прост. Ламинат светлых оттенков для пола, белые стены и потолок, максимально панорамные окна и двери-слайдеры прямо в квартирах, а также белые двери или стеклянные перегородки – главные элементы такой отделки.

Стильная и современная мебель

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Спальня в стиле модерн
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

В современном испанском стиле очень популярна мебель без ручек (тумбы, комоды, гарнитуры для кухни, гардеробы и шкафы), лаконичные формы, белый цвет. Все полочки имеют большую высоту основания, чем обычно, они кажутся более «толстыми», как отдельные, так и в стеллажах и встроенных библиотеках.

Отлично расставляет мебель

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Детская комнатa в скандинавском стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Среди важных элементов расстановки мебели в характерном испанском современном стиле стоит выделить гардеробы, которые всегда тянутся по всей длине спальни, множество предметов мягкой мебели (дополнительные кресла по дому, два дивана) и иногда обращение мебели в центр комнаты.

Создает атмосферные уютные уголки

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Гостиные в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

В испанском стиле важны и особенные уютные мягкие уголки – кресла, софа, козетка, оттоманка, стоящие тут и там для поддержания уюта и общей комфортабельности дома.

Идеален для маленьких комнат

GRANDES IDEAS PARA PEQUEÑOS ESPACIOS, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Детская комната в стиле модерн Белый
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Даже самые маленькие детские как эта (около 9 кв. метров на детскую для двоих дочерей) в испанском стиле смотрятся и уютно, и современно!

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