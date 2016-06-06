Испанский современный стиль в дизайне интерьера

Вдохновляющий испанский стиль в дизайне интерьера уже покорил сердца миллионов любителей красивых интерьеров и декора по всему миру. Его главный секрет – особо трепетное внимание к цветовым гаммам, доступный современный ремонт и многослойность в декоре и текстиле.
В отличие от охристого традиционного испанского или слегка драматичного испанского колониального в США, вдохновляющего, но очень провинциального стиля монтеррей в США испанский современный стиль прост в реализации и является очень умным решением для простой городской квартиры.
Лучше всего испанский стиль смотрится в маленьких квартирах от 32 до 52 кв. метров, или, наоборот, в очень больших – от 120 кв. метров с открытыми планировками. В общем, приспособить испанский стиль можно под любую квартиру.
Основой современного испанского стиля в гостиной является диван в стиле модерн. Большое внимание уделяется текстильному покрытию, и выбор обычно останавливается на самом мягком и приятном на ощупь. Декор здесь – подушки разных цветов и размеров с орнаментами, иногда с пайетками или принтами – даже более важен, чем сам диван.
Основой композиции в гостиной служит текстиль. Именно с его помощью создается определенная атмосфера. Так же важны эффектные декоративные элементы типа постеров или ярких лам или зеркал.
В каждой гостиной в испанском стиле есть определенное, очень вдохновляющее настроение. Создается оно на основе белого цвета отделки, древесных оттенков и трех-четырех акцентов, которые отражают особенное чувство – современности, богемности или летнего дня на побережье.
Испанский стиль может быть предельно современным, похожим на модерн, но с большим количеством текстиля. Арабским богемным, с орнаментами, колоритными красками (пурпурный, золотой, фуксия) и декоративным серебром. Гламурным, женственным и ультра-модным или идеально-женственным, полным очарования и стиля принцессы.
Чаще всего в испанском стиле в дизайне интерьера очень важна планировка. Так как стандартные квартиры в Испании не особенно велики, то планировка подразумевает порой просто гениальные решения для очень маленьких комнат.
Так, с помощью акцентных стен в гостиной создается зона для гостиной и столовой. В маленьких спальнях монтируются большие встроенные гардеробы, тогда как пространство комнаты остается предельно аккуратным, а на кухне мы видим максимально лаконичные гарнитуры с минимумом деталей и акцентными предметами декора.
Самыми популярными предметами для декора в испанском стиле являются вазы, элементы из цветного стекла, а также текстиль – подушки, ковры, пледы, шторы. Кроме того, очень популярны крупные полотна современного искусства (акварели, импрессионизм, фото-постеры) и напольные предметы декора (кашпо, подсвечники и торшеры, корзинки, кофейные столики, пуфики).
Нежные цветовые гаммы в испанском стиле почти всегда вызывают восхищение. Они искусно прячут модули хранения (даже самые большие), создают уют на фоне простой и современной отделки, красиво обрамляют вид из окна и обеспечивают атмосферу приятной и счастливой жизни.
Среди абсолютных фаворитов в испанском стиле нового сезона стоит назвать такие цвета, как бледно-серый, лила грей, серый стальной, сиреневый, фиолетовый, бирюзовый, тыквенный, бледно-розовый. Из традиционной культуры остались приятные красно-оранжевые оттенки, которые часто встречаются в комбинациях с самыми модными вариантами.
Холодильники SMEG, марокканские светильники, декоративные арабские подносы из металла, изделия из цветного стекла (стаканы, подсвечники и пр.), современные кресла из металла с «сетью», многочисленные рамочки для фотографий и отдельно стоящие кресла в принципе – маленькие детали, которые позволят вам повторить атмосферу стиля.
В отделке испанский современный стиль очень прост. Ламинат светлых оттенков для пола, белые стены и потолок, максимально панорамные окна и двери-слайдеры прямо в квартирах, а также белые двери или стеклянные перегородки – главные элементы такой отделки.
В современном испанском стиле очень популярна мебель без ручек (тумбы, комоды, гарнитуры для кухни, гардеробы и шкафы), лаконичные формы, белый цвет. Все полочки имеют большую высоту основания, чем обычно, они кажутся более «толстыми», как отдельные, так и в стеллажах и встроенных библиотеках.
Среди важных элементов расстановки мебели в характерном испанском современном стиле стоит выделить гардеробы, которые всегда тянутся по всей длине спальни, множество предметов мягкой мебели (дополнительные кресла по дому, два дивана) и иногда обращение мебели в центр комнаты.
В испанском стиле важны и особенные уютные мягкие уголки – кресла, софа, козетка, оттоманка, стоящие тут и там для поддержания уюта и общей комфортабельности дома.
Даже самые маленькие детские как эта (около 9 кв. метров на детскую для двоих дочерей) в испанском стиле смотрятся и уютно, и современно!
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