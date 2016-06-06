Испанский современный стиль в дизайне интерьера

Основой современного испанского стиля в гостиной является диван в стиле модерн. Большое внимание уделяется текстильному покрытию, и выбор обычно останавливается на самом мягком и приятном на ощупь. Декор здесь – подушки разных цветов и размеров с орнаментами, иногда с пайетками или принтами – даже более важен, чем сам диван.

Основой композиции в гостиной служит текстиль. Именно с его помощью создается определенная атмосфера. Так же важны эффектные декоративные элементы типа постеров или ярких лам или зеркал.

В каждой гостиной в испанском стиле есть определенное, очень вдохновляющее настроение. Создается оно на основе белого цвета отделки, древесных оттенков и трех-четырех акцентов, которые отражают особенное чувство – современности, богемности или летнего дня на побережье.