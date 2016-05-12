До и После: Ремонт одной очень старой квартиры

Сколько стоит ремонт квартиры? Из каких этапов он состоит и через что вам придется пройти? Об этом читайте в нашей новой статье о том, как одна квартира со старым ремонтом с помощью студии ARQUIGESTIONA REFORMAS S.L. превратилась в красивое место для жизни.
Для редизайна использовались самые бюджетные возможности – маленькие размеры бытовой техники и мебели, мебель со скидкой, доступные по цене материалы для отделки.
В данной статье мы расскажем, сколько стоит ремонт квартиры примерной площадью в 60 кв. метров с ванной комнатой площадью около 4 квадратов. Для начала, вам следует посмотреть на нее без собственных мнений и соображений на счет стоимости ремонта и – самое главное, его дороговизны. Вашей квартире действительно нужен ремонт? Если это так, то вам нужно сделать все, чтобы уже через пару месяцев вы могли жить в новом мире из глянца с белым стенами и красивой мебелью!
Итак, начнем?
Мы составляем смету на основе вышеуказанной площади и начинаем со стоимости работы мастеров по ремонту. Вам потребуется стяжка пола по маякам, разводка сантехники и штробление под трубы, электромонтажные работы и прокладка кабеля, грунтовка, штукатурка, вторая грунтовка, шпаклевка и шлифовка стен, а также штукатурка и грунтовка дверных и оконных откосов. Монтаж натяжного потолка, укладка плитки в ванной комнате и на кухне, установка кухонного фартука – все с затиркой швов. Во всей квартире вам потребуется грунтовка стен и оклейка их обоями, укладка ламината с подложкой, монтаж порожков и плинтуса. Все это на площади в 60 кв. метров выйдет примерно 330 тыс. рублей, что равняется около 5500 рублей за кв. метр! Данная цена является ориентировочной, но достаточно показательной.
Затем нам следует рассчитать стоимость самих материалов. На 40 кв. метров вам нужен ламинат (800*40=32 тыс.), на 4 кв. метра плитка для ванной комнаты (около 40 тыс. за все), на 12 кв. метров плитка для пола кухни и фартук (около 40 тыс. за все). Натяжной потолок – около 800 рублей за кв. метр на площадь в 44 кв. метра (35 тыс. рублей). А также – четыре окна, входная дверь и межкомнатные двери (около 150 тыс. рублей за все). Сантехника на всю квартиру – около 15 тыс. рублей, плинтуса и другие мелочи – около 15 тыс. рублей.
Итоговая стоимость ремонта квартиры равняется примерно 660 тыс. рублей за все (без мебели).
В этом проекте есть отличная возможность использовать нестандартную лоджию со стеклянным потолком для создания дополнительной зоны при спальне либо просто для зимнего сада.
А в этой мадридской квартире здесь будет образована гардеробная с местом для отдыха! В вашей квартире тоже можно присоединить лоджию, добавить встроенные шкафы-купе и т. п.
Всегда следует трезво оценивать ситуацию. В ванной комнате и на кухне вам, скорее всего, нужна полная замена плитки на полу и на стенах, даже если вы знаете, что это слишком дорого.
Рассматривая оттенки отделки, стоит выбирать то, что будет не слишком ярким (рыжие оттенки) и не слишком холодным (ледяные, серые оттенки). Лучший выбор – ореховые, бежевые, персиковые, нежные белые оттенки.
Дизайн однокомнатной квартиры вместе с homify:
— Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;
— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;
— Идеи дизайна красивой кухни.