До и После: Ремонт одной очень старой квартиры

Мы составляем смету на основе вышеуказанной площади и начинаем со стоимости работы мастеров по ремонту. Вам потребуется стяжка пола по маякам, разводка сантехники и штробление под трубы, электромонтажные работы и прокладка кабеля, грунтовка, штукатурка, вторая грунтовка, шпаклевка и шлифовка стен, а также штукатурка и грунтовка дверных и оконных откосов. Монтаж натяжного потолка, укладка плитки в ванной комнате и на кухне, установка кухонного фартука – все с затиркой швов. Во всей квартире вам потребуется грунтовка стен и оклейка их обоями, укладка ламината с подложкой, монтаж порожков и плинтуса. Все это на площади в 60 кв. метров выйдет примерно 330 тыс. рублей, что равняется около 5500 рублей за кв. метр! Данная цена является ориентировочной, но достаточно показательной.

Затем нам следует рассчитать стоимость самих материалов. На 40 кв. метров вам нужен ламинат (800*40=32 тыс.), на 4 кв. метра плитка для ванной комнаты (около 40 тыс. за все), на 12 кв. метров плитка для пола кухни и фартук (около 40 тыс. за все). Натяжной потолок – около 800 рублей за кв. метр на площадь в 44 кв. метра (35 тыс. рублей). А также – четыре окна, входная дверь и межкомнатные двери (около 150 тыс. рублей за все). Сантехника на всю квартиру – около 15 тыс. рублей, плинтуса и другие мелочи – около 15 тыс. рублей.

Итоговая стоимость ремонта квартиры равняется примерно 660 тыс. рублей за все (без мебели).