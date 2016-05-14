До и После: Строительство коттеджа из самана

Интересная и экологичная альтернатива, которая при наличии глины и соломы поблизости поможет сэкономить вам огромные средства на строительстве жилья, наверняка порадует читателей homify необычным, но очень традиционным подходом к возведению семейного дома.

Саманное строительство – предмет обсуждений в эко-тусовке. Основой его служат два материала – глина и солома, которые смешиваются вместе с добавлением укрепляющих компонентов и становятся материалом для строительства – блоком, кирпичом. В других случаях саманной смесью заполняются пустоты в домостроении в стиле фахверк или каркасном.

Студия архитектуры STROOM ARCHITECTEN реализовала этот проект коттеджа на основе самана для своих клиентов с экологичным взглядом на жизнь.