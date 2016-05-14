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До и После: Строительство коттеджа из самана

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ecologische woning Chaam, STROOM architecten STROOM architecten Дома в стиле кантри Камень Черный
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Интересная и экологичная альтернатива, которая при наличии глины и соломы поблизости поможет сэкономить вам огромные средства на строительстве жилья, наверняка порадует читателей homify необычным, но очень традиционным подходом к возведению семейного дома.

Саманное строительство – предмет обсуждений в эко-тусовке. Основой его служат два материала – глина и солома, которые смешиваются вместе с добавлением укрепляющих компонентов и становятся материалом для строительства – блоком, кирпичом. В других случаях саманной смесью заполняются пустоты в домостроении в стиле фахверк или каркасном.

Студия архитектуры STROOM ARCHITECTEN реализовала этот проект коттеджа на основе самана для своих клиентов с экологичным взглядом на жизнь.

В процессе строительства

Ecologische woning Chaam, STROOM architecten STROOM architecten Дома в стиле кантри
STROOM architecten

STROOM architecten
STROOM architecten
STROOM architecten

Строительство дома из саманных блоков по сути может напоминать строительство дома из бетонных блоков. Правда, такие дома чаще всего затем оформляются в стиле кантри или рустик, имеют нестандартную планировку и практически всегда одноэтажны для упрощения строительства и уменьшения нагрузки на несущие стены. Перегородки могут возводиться из любого материала, включая саман, кирпич, дерево и т. п.

На первый взгляд саманный дом может выглядеть как панацея от ультра-урбанизации. Даже сами блоки можно сделать своими руками из местных материалов, они будут экологически чистыми и созданы именно под ваш проект дома.

​Детали крепления кровли

Ecologische woning Chaam, STROOM architecten STROOM architecten Гостиная в стиле кантри Желтый
STROOM architecten

STROOM architecten
STROOM architecten
STROOM architecten

Сложности с саманным строительством возникают тогда, когда дом начинают возводить без профессионала, забывая такие термины, как гидроизоляция, защита коммуникаций, эргономика, технологичность. В итоге, если посмотреть со стороны на два проекта (личный саманный и стандартный семейный), окажется, что второй настолько более практичен и удобен для хозяйки и всех в доме, что становится понятно, почему все останавливают свой выбор именно на нем.

​Саман или блок?

Ecologische woning Chaam, STROOM architecten STROOM architecten Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
STROOM architecten

STROOM architecten
STROOM architecten
STROOM architecten

Вопреки расхожему мнению, что с помощью саманного строительства можно сэкономить большие средства, в данном утверждении есть все же некоторый подвох. Дело в том, что самоличное изготовление саманных блоков – очень трудоемкий процесс, который к тому же требует определенных навыков. Длится он долго, а если ваш коттедж имеет площадь от 100 до 200 кв. метров, может занять весьма значительно время. Если кто-то из вашей семьи не работает, то конечно же, его время и силу можно использовать на данный процесс, но в итоге получается, что если бы этот человек ходил на стабильную хорошую работу, вы бы без всякого личного вмешательства в строительство могли бы позволить себе простой обычный коттедж. Суть в том, что очень часто трудозатраты члена вашей семьи не окупаются, а скорее являются якорем, не позволяющим вам иной, чуть более дорогостоящий, вид строительства.

Кроме того, на практике получается, что новые владельцы саманных домов в ближайшие 5 лет узнают о 100 и 1 недостатке и о том, что такой дом не комфортен для жизни в стиле 21-ого века, только если его не строил настоящий архитектор с опытом, собственным стилем и знаниями, которые нельзя просто так получить в интернете за пару лет.

​Профессиональный проект

Ecologische woning Chaam, STROOM architecten STROOM architecten Дома в стиле кантри Камень Черный
STROOM architecten

STROOM architecten
STROOM architecten
STROOM architecten

Профессиональный проект, выполненный настоящим архитектором со знанием основ экологии, геодезии, картографии, конструирования и самого саманного строительства поможет вам избежать множества проблем.

Кроме того, архитектор умеет работать в специальных программах для проектирования и 3d-визуализаций, умеет правильно и без лишней суеты подойти к бюрократическим вопросам, знает строительные нормы и правила, без которых просто нельзя строить дом, иначе потом государство попросит его подкорректировать или даже снести.

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