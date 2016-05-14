До и После: Строительство коттеджа из самана

Интересная и экологичная альтернатива, которая при наличии глины и соломы поблизости поможет сэкономить вам огромные средства на строительстве жилья, наверняка порадует читателей homify необычным, но очень традиционным подходом к возведению семейного дома.
Саманное строительство – предмет обсуждений в эко-тусовке. Основой его служат два материала – глина и солома, которые смешиваются вместе с добавлением укрепляющих компонентов и становятся материалом для строительства – блоком, кирпичом. В других случаях саманной смесью заполняются пустоты в домостроении в стиле фахверк или каркасном.
Студия архитектуры STROOM ARCHITECTEN реализовала этот проект коттеджа на основе самана для своих клиентов с экологичным взглядом на жизнь.
Строительство дома из саманных блоков по сути может напоминать строительство дома из бетонных блоков. Правда, такие дома чаще всего затем оформляются в стиле кантри или рустик, имеют нестандартную планировку и практически всегда одноэтажны для упрощения строительства и уменьшения нагрузки на несущие стены. Перегородки могут возводиться из любого материала, включая саман, кирпич, дерево и т. п.
На первый взгляд саманный дом может выглядеть как панацея от ультра-урбанизации. Даже сами блоки можно сделать своими руками из местных материалов, они будут экологически чистыми и созданы именно под ваш проект дома.
Сложности с саманным строительством возникают тогда, когда дом начинают возводить без профессионала, забывая такие термины, как гидроизоляция, защита коммуникаций, эргономика, технологичность. В итоге, если посмотреть со стороны на два проекта (личный саманный и стандартный семейный), окажется, что второй настолько более практичен и удобен для хозяйки и всех в доме, что становится понятно, почему все останавливают свой выбор именно на нем.
Вопреки расхожему мнению, что с помощью саманного строительства можно сэкономить большие средства, в данном утверждении есть все же некоторый подвох. Дело в том, что самоличное изготовление саманных блоков – очень трудоемкий процесс, который к тому же требует определенных навыков. Длится он долго, а если ваш коттедж имеет площадь от 100 до 200 кв. метров, может занять весьма значительно время. Если кто-то из вашей семьи не работает, то конечно же, его время и силу можно использовать на данный процесс, но в итоге получается, что если бы этот человек ходил на стабильную хорошую работу, вы бы без всякого личного вмешательства в строительство могли бы позволить себе простой обычный коттедж. Суть в том, что очень часто трудозатраты члена вашей семьи не окупаются, а скорее являются якорем, не позволяющим вам иной, чуть более дорогостоящий, вид строительства.
Кроме того, на практике получается, что новые владельцы саманных домов в ближайшие 5 лет узнают о 100 и 1 недостатке и о том, что такой дом не комфортен для жизни в стиле 21-ого века, только если его не строил настоящий архитектор с опытом, собственным стилем и знаниями, которые нельзя просто так получить в интернете за пару лет.
Профессиональный проект, выполненный настоящим архитектором со знанием основ экологии, геодезии, картографии, конструирования и самого саманного строительства поможет вам избежать множества проблем.
Кроме того, архитектор умеет работать в специальных программах для проектирования и 3d-визуализаций, умеет правильно и без лишней суеты подойти к бюрократическим вопросам, знает строительные нормы и правила, без которых просто нельзя строить дом, иначе потом государство попросит его подкорректировать или даже снести.
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