Дом с панорамным видом с обычного участка

Еще одна комната на первом этаже кроме спальни и детской – чайная, расположенная на 1,5 этаже дома. Эта удивительная комната на фасаде выступает.

Этот интересный проект наверняка заинтересует многих, кто уже задумался о необычных решениях в азиатской архитектуре и дизайне интерьера. Здесь, в Южной Корее и Японии, традиции до сих пор очень сильны и такие детали, как матрасы-татами, чайные, перегородки-слайдеры из рисовой бумаги и отделка деревом до сих пор используются более, чем в половине всех новых проектов.

Добавим, что этот дом расположен в 100 метрах от Тихого океана, что является очень важной составляющей успеха. Выбирая место для жизни, ориентируйтесь на то, что природа вокруг, расположение, климат и погода будут влиять на вашу жизнь больше, чем вы думаете, и гораздо больше, чем сам интерьер в принципе. Если вы сейчас планируете постройку дома, подумайте еще раз, в том ли регионе, местности, стране вы действительно хотите провести, как минимум, следующие 10-15 лет?

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.