Дом с панорамным видом с обычного участка

Вы купили участок в новом коттеджном поселке? Без какого-либо рельефа, древесных насаждений, панорамных видов? Тогда вам стоит подумать именно о таком проекте коттеджа – трехуровневым, с особенной планировкой, которая наверняка вас удивит.
Проект выполнен студией H-ENDOH ARCHTECT & ASSOCIATES именно для участков такого типа. Правда, здесь есть и одно исключение – благодаря трехуровневой конструкции из самого последнего окна на крыше открывается вид… на море! Интересно, что же можно будет увидеть из такого окна в вашем доме, может быть, холмистую долину, лес вдали, городок с высоты полета маленькой птички?
В основе данного коттеджа лежит трехуровневая конструкция. Правда, между вторым и третьим уровнем мы найдем лишь частичные перекрытия, позволяющие создать двусветную гостиную. Заметьте, что навес для террасы первого этажа используется как терраса для второго, с выходом на нее через двери-слайдеры.
Для улучшения панорамных видов из главных комнат дома гостиная, кухня и столовая были перемещены на второй этаж. На третьем – кабинет, библиотека и детская игровая, а также лестница на крышу, позволяющая посмотреть на море. В шторм виды особенно захватывающие.
Дизайн кухни выполнен в очень современной манере – основной гарнитур расположен у стены, кухонный остров – в центре комнаты. Очень удобная планировка подразумевает и панорамное остекление по типу очень большого остекленного эркера, где расположилась столовая и даже полу-пальма монстера.
Здесь, в этом эркере, находятся гостиная и столовая с выходом на террасу. Последняя имеет достаточно большую площадь (около 20 кв. метров), которая используются для столовой группы и шезлонгов летом и для игр детей – в любое время года.
На третьем уровне детской игровой комнаты, что доступна из кухни, мы найдем лестницу на крышу, ту самую, о которой мы уже говорили. Здесь интерьер напоминает морскую, корабельную тематику!
Высшая точка дома позволяет насладиться панорамным видом на море, с кораблями, яхтами, штормами и бризами. Вдохновляющее зрелище!
Войдя в дом со столь интересной планировкой, не стоит думать, что вы лишаете себя традиционного облика прихожей и лестничного холла. Здесь, например, в парадной части при входе мы найдем деревянную лестницу, камин и кресло у камина и даже мини-гостиную в азиатском стиле (на заднем плане) с матрасами-татами и низким столиком с подушками.
Мини-гостиная, на азиатский манер, ночью превращается в спальню. Матрасы-татами используются здесь как основа для сна. А всего в доме вы найдете две спальни, позволяющие разместить семью с несколькими детьми.
Еще одна комната на первом этаже кроме спальни и детской – чайная, расположенная на 1,5 этаже дома. Эта удивительная комната на фасаде выступает.
Этот интересный проект наверняка заинтересует многих, кто уже задумался о необычных решениях в азиатской архитектуре и дизайне интерьера. Здесь, в Южной Корее и Японии, традиции до сих пор очень сильны и такие детали, как матрасы-татами, чайные, перегородки-слайдеры из рисовой бумаги и отделка деревом до сих пор используются более, чем в половине всех новых проектов.
Добавим, что этот дом расположен в 100 метрах от Тихого океана, что является очень важной составляющей успеха. Выбирая место для жизни, ориентируйтесь на то, что природа вокруг, расположение, климат и погода будут влиять на вашу жизнь больше, чем вы думаете, и гораздо больше, чем сам интерьер в принципе. Если вы сейчас планируете постройку дома, подумайте еще раз, в том ли регионе, местности, стране вы действительно хотите провести, как минимум, следующие 10-15 лет?
Для тех, кто любит комфорт: