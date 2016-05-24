Из однушки в двушку на 45 кв. метрах

Два окна и 45 кв. метров. Что можно сделать, чтобы создать современный образ жизни в столь ограниченном пространстве? В этой статье мы увидим, как мастерски справляется стиль бразильяно с такими условиями!
Мы уже говорили, что бразильяно – настоящий подарок для владельцев малогабаритных квартир. Этот латиноамериканский модерн способен сделать интерьер практичным и эффектным одновременно и, что самое главное, реализовать все свои идеи в реально доступной форме.
Небольшие оптические иллюзии, практичная и дешевая отделка, современная мебель и хорошо продуманные кухни – все это вы увидите в дизайне интерьера в стиле бразильяно и в этом проекте.
На 45 кв.метров с двумя окнами было решено создать два пространства – кухню-гостиную и спальню. В отделке использовалась штукатурка под покраску двух типов (простая и декоративная) для стен, керамическая плитка для пола и ванной комнаты, а также навесной потолок со встроенными светильниками.
Планировка достаточно проста и очень понятна. На фотографии выше мы видим зону кухни с двумя рабочими поверхностями друг напротив друга и столом со стороны гостиной.
Ближе к окну расположилась гостиная – диван и модуль для TV с рабочим уголком по типу маленького кабинета. Такие декоративные мелочи, как полка под потолком в зоне столовой, картина, кофейные столики и ковер позволяют реализовать мечту о современной стильной квартире.
Стильная гостиная может похвастаться дверьми-слайдерами с выходом на балкон, на котором расположилось патио. Слева зона TV оформлена декоративными панелями под древесину ценных пород и смотрится очень элегантно.
В зоне гостиной кабинет создан специально для ноутбука – здесь же он очень легко подключается к TV для просмотра фильмов через ноутбук. Под TV – маленький барный холодильник для напитков, который всегда под рукой во время отдыха.
Стильная вечерняя подсветка реализована невероятно просто – под столешницей и на навесном потолке, что делает гостиную более уютной. Зеркальная отделка в зоне столовой и кухни позволяет визуально увеличить пространство и добавляет света.
Удивительно продуманная столовая является частью кухни. Кухонный остров имеет встроенную варочную поверхность из стеклокерамики и переход в столовую в достаточно изящной манере. Справа – место для еще двух стульев и столовых приборов, если пришли гости.
Дизайн спальни реализован в традиционной манере бразильяно. Изголовье является частью отделки и заходит на зону прикроватных тумбочек, а над ним – зеркальная отделка в современном стиле.
На противоположной стене с двух сторон от TV – зеркала, завершающие образ модного глянцевого интерьера.
Встроенные системы хранения находятся в коридоре (между гостиной, спальней и ванной комнатой), а еще в квартире есть модули в гостиной и под кроватью. Полное вытеснение встроенных шкафов (или шкафов-купе и любых других крупных мест хранения) в визуально недоступную зону – отличный ход для тех, кто знает, как это, когда шкаф в комнате выглядит как «слон».
Стиль бразильяно справляется и с другими проблемами маленьких квартир – маленькой освещенностью, небольшим бюджетом на отделку и мебель, сложностью выбора одного стиля в интерьере (ведь бразильяно может включать в себя эклектичный декор и любую цветовую гамму) и варианта перепланировки.
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