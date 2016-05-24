Из однушки в двушку на 45 кв. метрах

Два окна и 45 кв. метров. Что можно сделать, чтобы создать современный образ жизни в столь ограниченном пространстве? В этой статье мы увидим, как мастерски справляется стиль бразильяно с такими условиями!

Мы уже говорили, что бразильяно – настоящий подарок для владельцев малогабаритных квартир. Этот латиноамериканский модерн способен сделать интерьер практичным и эффектным одновременно и, что самое главное, реализовать все свои идеи в реально доступной форме.

Небольшие оптические иллюзии, практичная и дешевая отделка, современная мебель и хорошо продуманные кухни – все это вы увидите в дизайне интерьера в стиле бразильяно и в этом проекте.