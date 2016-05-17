Умопомрачительный интерьер за скромным фасадом

Театр, как известно, начинается с вешалки, так и этот скромный дом удивляет гостей уже на пороге. Просторная белая прихожая и разворачивающаяся ввысь, словно футуристический цветок лестница. Кристально-белый интерьер кажется настолько иллюзорным, что хочется обернуться и проверить – действительно ли ты вошел в дверь этого обычного с виду дома или незаметно переместился в инопланетный корабль?..