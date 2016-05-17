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Умопомрачительный интерьер за скромным фасадом

Перла Вереника Перла Вереника
Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Кухня в стиле минимализм
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Многоплановые проекты, где за сдержанным фасадом скрывается ряд дизайнерских сюрпризов, всегда представляют особый интерес. Этот дом одной из лондонских семей разработан дизайнером Quirke McNamara  с учетом новейших технологических разработок, придающих комнатам особый уровень комфорта.

Внешний вид – практичный минимализм

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Дома в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Фасад дома выглядит достаточно современно, по-английски сдержанно, с достоинством. Единственное, что можно угадать по этому дому снаружи – это просторные комнаты, большие и светлые. 

Прихожая

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Театр, как известно, начинается с вешалки, так и этот скромный дом удивляет гостей уже на пороге. Просторная белая прихожая и разворачивающаяся ввысь, словно футуристический цветок лестница. Кристально-белый интерьер кажется настолько иллюзорным, что хочется обернуться и проверить – действительно ли ты вошел в дверь этого обычного с виду дома или незаметно переместился в инопланетный корабль?..

Кухня и столовая – белее белого

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Кухня в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Футуристическое настроение интерьера находит свое полное развитие и в пространстве кухни: отточенность минимализма, кристально-белый цвет и… бессмертный образ Мерлин Монро в стиле поп-арта. Это, пожалуй, самое контрастное сочетание, которые может прийти в голову. А что же насчет функциональности, спросите вы? Все отлично – за белыми фасадами скрывается мощная технологическая начинка кухни и вместительные системы хранения, просторные стол и белые диванчики гостеприимно готовы принять всех гостей.

Спальня – уют минимализма

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Спальня в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Конечно, роскошная спальня в стиле мадам Де Помпадур не вписалась бы в интерьер такого футуристичного дома, но определенная доля уюта присуща и простоте минимализма: уютный текстиль, мягкий ковер, парящий силуэт кровати. Все это придает спальне нотки легкости и теплоты, вполне достаточные для создания атмосферы уединенного покоя и релакса. 

Ванная комната

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Ванная комната в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

На контрасте с белым интерьером других комнат ванная кажется еще более футуристичной и вместе с тем, более роскошной. Минимализм и хай-тек в этом пространстве образуют столь необходимый уровень полного расслабления и отключения от обыденности. Система подсветки, глянец отделки, безупречная форма ванной – создают ощущение погружения в пучину океана, безбрежного и спокойного. 

Домашний кинотеатр

Ice White House-Luxury home, Quirke McNamara Quirke McNamara Медиа комната в стиле минимализм
Quirke McNamara

Ice White House-Luxury home

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

Что может вас удивить после всех футуристичных интерьеров, идеально белых комнат и предельно технологичного комфорта? Возможно вы уже не ожидаете никаких сюрпризов, но на нижнем этаже этого дома оборудован еще и полнофункциональных кинотеатр с приглушенной подсветкой, звездным небом на потолке,  мягкими диванами и широким экраном.

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