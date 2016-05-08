Дом в стиле элегантный гламур

Есть проекты домов, от одного вида которых захватывает дух! Перед нами именно такой проект. Его внешний дизайн поражает и вам не терпится рассмотреть его и изнутри. Интерьер ничуть не уступает фасаду, сочетая в себе современный стиль и комфорт. Четкость лини, простота форм, лаконичность цветов – элегантности этому дому не занимать. Давайте ближе познакомимся с этим проектом в стиле элегантный гламур. А фотографы из D-MAX любезно предоставили нам фото.
Какой фасад! Этот дом безусловно имеет собственный уникальный архитектурный язык. За основу формы архитекторы взяли куб и
вырезали в нем пустоты, которые превратились в террасы и балконы. Для придания фасаду еще большей динамичности они использовали контрастное сочетание матового кремового и фактурного темно-коричневого.
Конечно, нельзя не обратить внимание на блестящую работу со освещением на фасаде. В вечернее время оно придает дому шикарный гламурный вид и он из матового лаконичного объекта превращается в сверкающий бриллиант. Подсветка выгодно подчеркивает архитектурные детали, полностью преображая дом.
Задний двор впечатляет не меньше. Внушительный объем здания простирается вглубь участка. За счет L-образной формы дома формируется зона с бассейном. Его насыщенный синий цвет завораживает а блики и отражения подсветки с фасада придают ему волшебности.
На протяжении всего фасада мы видим панорамные окна, которые щедро наполняют интерьер естественным светом в дневное время и превращаются в подобие световых картин вечером. Лаконичное сочетание белого и стекла на фасаде не отвлекает внимания от архитектуры, а непрямое освещение подчеркивает объемы.
Это фото открытой планировки интерьера. Гостиная, столовая и кухня представляют собой единое открытое пространство, наполненное светом и воздухом за счет панорамного остекления. Пространство в данном случае зонировано исключительно визуально. Большой мягкий ковер обозначает зону отдыха, а конструкция потолка выделяет кухню и обеденную зону. Светлая и дружелюбная цветовая гамма гарантирует комфорт и роскошь.
Современный и четкий дизайн, глянцевые белые фасады, объединяющие остров и шкафы, контрастные черные элементы и фасад из светлого дерева, лучшее техническое оборудование – все это отличительные черты превосходного дизайна кухни.
Модуль со шкафами обеспечивает достаточно места для хранения, а отсутствие ручек – аккуратный внешний вид. Дизайн кухонного острова включает в себя элемент бара за которым можно разместиться с друзьями и скоротать время в ожидании ужина.
Хотели бы вы завтракать, обедать или ужинать за таким столом? Его внушительные размеры без труда позволят разместить всю семью и нескольких друзей. Панорамное окно открывает шикарный вид на окрестности и заливает столовую естественным светом. Мебель приятных светлых оттенков прекрасно вписывается в общий стиль столовой.
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Гостиная оформлена и меблирована в едином стиле со всем пространством первого этажа. Как мы уже говорили ранее, зона гостиной обозначена визуально с помощью мягкого ковра и расстановки мебели. Она плавно перетекает в пространство кухни и столовой, представляя с ними единое целое.
Мебель в гостиной имеет такой же приятный оттенок бежево-коричневого, как и в столовой. Текстиль и тщательно подобранные аксессуары завершают дизайн. Телевизор встроен в стену и, таким образом, не занимает места.
По внушительным размерам кровати можно сказать, что хозяева очень внимательно относятся к комфортному сну. Высокое стеганое изголовье придает интерьеру классичности. Зеркальные прикроватные тумбочки и деревянная мебель в деревенском стиле создают захватывающее сочетание, привнося в интерьер нотки элегантности и очарование стиля кантри.
Цветовая гамма спальни перекликается с общей палитрой всего дома. Основными цветами так же являются белый, серый и коричневый.
В дизайне ванной комнаты вы не найдете ничего лишнего. Бетонная вставка в стене гармонично вписывается в общий стиль, а теплоты ей добавляет местная подсветка. Фасады ящиков по цвету и текстуре напоминают кухонные фасады, что создает единство всего интерьера дома.
Так же как и в остальных комнатах в ванной присутствуют панорамные окна, за которыми находится балкон. Согласитесь, естественного света в ванной много не бывает!
Ну и, наконец, холл с брутальной бетонной лестницей, который продолжает общую концепцию элегантного интерьера высокого качества. Иногда меньше значит больше и это именно тот случай. Бетон архитекторы оставили без отделки, просто зашлифовав его до глянцевой поверхности.
Монументальная лестница несомненно является центром композиции, но совершенно не утяжеляет ее. А круглая золотая ваза, картина и стеклянная консоль добавляют изюминку прихожей.