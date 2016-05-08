Дом в стиле элегантный гламур

Какой фасад! Этот дом безусловно имеет собственный уникальный архитектурный язык. За основу формы архитекторы взяли куб и вырезали в нем пустоты, которые превратились в террасы и балконы. Для придания фасаду еще большей динамичности они использовали контрастное сочетание матового кремового и фактурного темно-коричневого.

Конечно, нельзя не обратить внимание на блестящую работу со освещением на фасаде. В вечернее время оно придает дому шикарный гламурный вид и он из матового лаконичного объекта превращается в сверкающий бриллиант. Подсветка выгодно подчеркивает архитектурные детали, полностью преображая дом.