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До и После: Из старого домика в два лофта!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 Спальня в стиле модерн
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Наверняка вы видели их – на центральных улицах города, которые переполнены домами из стекла и бетона, в деревнях и поселках, в переулке рядом со старым центром или театром… – маленькие старые дома, построенные в начале-середине прошлого века, с невероятно высокими для того времени потолками и с удивительной маленькой, по современным меркам, общей площадью.

Большинство из них выкупаются с одной целью – сноса и нового строительства многоэтажного бизнес-центра или офиса крупной компании. Некоторые доживают свой век в виде руин, другие выкупаются муниципалитетом для музеев или других государственных учреждений, но не все реставрируются должным образом.

​До: инвестиции, которые окупаются

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

А можно ли на них заработать? Или устроить место для себя и своей семьи в нужном вам районе? Ответ зависит от многих факторов, но при должном старании всегда будет положителен.

​После: сооружение второго этажа

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

В этой статье мы расскажем вам, как один одноэтажный дом площадью 40 кв. метров (!) был отреставрирован студией AD2. Капитальный ремонт включал в себя новые бетонные полы, замену кровли и внутренних перегородок, окон и дверей, новую планировку и ремонт. На месте дома появились две (!) квартиры с площадью около 28 кв. метров каждая, благодаря сооружению второго уровня в каждой из них! Получается, что старый дом превратился в два лофта!

​После: подробности ремонта

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Стены и потолки были выровнены с помощью гипсокартона. Он же помог соорудить новые перегородки между двумя квартирами. На площади 28 кв. метров разместилась спальня наверху (6 кв. метров), кухня-столовая (6 кв. метров), ванная комната (4 кв. метра) и гостиная (12 кв. метров).

​После: спальня на втором уровне

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 Спальня в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

Прежде чем купить такой дом, убедитесь в прочности несущих стен, возможности перевода в жилой фонд, отсутствии регистрации в виде памятников архитектуры, которые надлежит реконструировать по строго установленным правилам. Так, например, многие инновации вам могут просто запретить делать, если здание находится под охраной.

В этом доме такой проблемы не было и инвестор получил в итоге две новых квартиры в центре города, которые можно либо продать, либо сдавать в аренду. На их месте могла получиться и одна квартира для семьи, площадью около 56 кв. метров с одной-двумя спальнями и кухней-гостиной.

​После: кухня

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 Кухня в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

Для продажи такой квартиры очень важен внешний вид ванной комнаты и кухни. Современный дизайн поможет показать вашу планку в дизайне интерьера и в отделке в целом.

При этом, размер здесь играет уже второстепенное значение. На этой кухне, например, плита всего лишь в двумя конфорками, отсутствует духовка, а холодильник – маленький, стационарный.

​После: ванная комната

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 Гостиная в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

С этого ракурса вы можете видеть лестницу и ванную комнату, которая оформлена современной плиткой, а в деле коммуникаций подключена в общим городским системам.

​После: спальня

Aménagement d'un plateau en 2 studios, AD2 AD2 Спальня в стиле модерн
AD2

AD2
AD2
AD2

В другой квартире спальня выглядит слегка иначе – здесь есть яркая акцентная желтая стена, позволяющая создать более креативное настроение.

Конечно же, такие квартиры будут в первую очередь пользоваться спросом у молодых людей возрастом 19-25 лет, но современная ситуация на рынке недвижимости Европы такова, что и у данной группы населения достаточно средств для того, чтобы быть прекрасной фокусной группой для инвестиционного проекта.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

Впечатляющий проект энергосберегающего дома
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