До и После: Из старого домика в два лофта!

Наверняка вы видели их – на центральных улицах города, которые переполнены домами из стекла и бетона, в деревнях и поселках, в переулке рядом со старым центром или театром… – маленькие старые дома, построенные в начале-середине прошлого века, с невероятно высокими для того времени потолками и с удивительной маленькой, по современным меркам, общей площадью.

Большинство из них выкупаются с одной целью – сноса и нового строительства многоэтажного бизнес-центра или офиса крупной компании. Некоторые доживают свой век в виде руин, другие выкупаются муниципалитетом для музеев или других государственных учреждений, но не все реставрируются должным образом.