До и После: Ремонт ванной на минимальный бюджет!

Чтобы сделать ванную красивой и удобной с маленьким бюджетом, стоит пригласить дизайнера – он убережет вас от ошибок и сэкономит до 50% стоимости на тех вещах, которые он уже успел проверить с помощью своего богатого опыта.
Поэтому сначала мы советуем вам отложить средства, затем прийти с конкретным бюджетом к дизайнеру, тогда вы сможете получить красивый ремонт и избавиться от всех хлопот.
В данном случае владельцы квартиры с ремонтом конца 80-х хотели полностью изменить облик ванной комнатой. Они попросили студию PARISDINTERIEUR воплотить их мечту в реальность. И у них получилось!
Очень модный в 80-ые годы апельсиновый оттенок в дизайне ванных комнат Парижа быстро вышел из трендов еще до начала 90-х. Тем не менее, он оставил неизгладимый след в истории дизайна и запомнился многим как символ определенной эпохи. В то время яркие цвета ощущались как новинка, роскошь, эффектная замена стандартной плитки, тогда как сейчас многие уже поняли, что они – плохой вариант для современного интерьера в маленьком пространстве.
Удивительно, но многие до сих пор думают, что приглашать дизайнера стоит, только если ваш бюджет особенно большой. Многие даже не видят в этом смысла просто из-за того, что ни разу не пробовали и готовы мириться с десятками собственных ошибок в ремонте и декоре.
Тем не менее, расценки дизайнера могут начинаться от 500-750 до 1200 рублей за кв. метр, что является очень доступным вариантом для маленькой ванной комнаты! Подобрать правильные размеры, разметить укладку плитки, найти подходящие по размеру раковину, мебель, стиральную машину – все это поможет вам сделать дизайнер.
В этой ванной комнате мы заметили современные минималистичные фасады мебели, красиво выложенный плиткой экран для ванной чаши, стильную раковину с тонкими бортиками и напольную плитку под древесину, которая смотрится очень эстетично!
Раковина, ванная чаша или душевая кабина, унитаз, стиральная машина и немного дополнительной мебели обойдутся вам в сумму 40-50 тыс. рублей при самом минимальном раскладе и в 100 тыс. – при ставке на современный дизайн. Сантехника будет стоит еще около 5-10 тыс. рублей, а ее монтаж – около 2,5-3,5.
Кроме того, вам потребуется новая плитка, которая будет занимать около 40 тыс. рублей минимум или до 120 тыс. рублей в интересных, стильных вариациях. Укладка плитки будет стоить еще около 50 тыс. рублей при самой простой кладке и около 80 тыс. рублей при сложной.
Итого, полноценный ремонт ванной комнаты на самый минимальный бюджет будет стоить около 150 тыс. рублей. Для более интересного варианта придется потратить около 300 тыс. рублей. Люксовые варианты начинаются от 600 тыс. рублей.
Очень важно для удобства современной ванной комнаты предусмотреть мебель. Как ни странно, но пространство над раковиной, стиральной машиной и унитазом практически всегда используется нерационально, хотя все понимают, что ванной комнате нужна предельная практичность.
Мебель для ванной комнаты может подобрать для вас дизайнер, стоимость услуг которого может быть оценена примерно в пределах 5-20 тыс. рублей. Удивительно, но сэкономить на неправильных покупках дизайнер помогает гораздо большую сумму, чем составляет его гонорар!
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