До и После: Ремонт ванной на минимальный бюджет!

Чтобы сделать ванную красивой и удобной с маленьким бюджетом, стоит пригласить дизайнера – он убережет вас от ошибок и сэкономит до 50% стоимости на тех вещах, которые он уже успел проверить с помощью своего богатого опыта.

Поэтому сначала мы советуем вам отложить средства, затем прийти с конкретным бюджетом к дизайнеру, тогда вы сможете получить красивый ремонт и избавиться от всех хлопот.

В данном случае владельцы квартиры с ремонтом конца 80-х хотели полностью изменить облик ванной комнатой. Они попросили студию PARISDINTERIEUR воплотить их мечту в реальность. И у них получилось!