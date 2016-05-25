​До и После: Фантастический ремонт!

Если вы поклонник лофтов, обязательно посмотрите этот проект, который напомнит вам о том, что самые простые и в прошлом нежилые помещения и являются основой данного стиля в дизайне интерьера и архитектуре!
Студия SCHULZ.ROOMS эффектно реализовала концепцию лофта на этом обычном чердаке, создав уютное и комфортабельное место для современной жизни.
В данном случае мы имеем дело с обычным чердаком в загородном доме, который ранее использовался просто для хранения ненужных или сезонных вещей. Размер был достаточно большой, чтобы владельцы задумались о его переобустройстве.
Индивидуальность лофтов такова, что если в Чикаго, Детройте и Нью-Йорке они рождались на основе старых заводов и фабрик легкой промышленности, то в других странах их встречают совершенно иные условия. Например, в Западной Европе, множество домов с мансардами стали лофтами, так как для данного региона очень популярны маленькие квартирки под крышей. В ЛА лофты иногда создаются прямо из простейших бетонных коттеджей, в Австралии – из старых офисных, а не промышленных, зданий. В Азии популярны стилизации лофта в обычных квартирах, которые оформляются с помощью кирпичной кладки, черных железных акцентов и ретро-американского декора.
На этом потрясающем чердаке теперь глянцевое царство ванной комнаты с душевой, туалетной комнатой, гардеробом и сауной. Здесь так приятно провести воскресный вечер в тепле и уюте! Интерьер выполнен в стиле шале, достаточно оригинальном варианте для редизайна чердака.
Если же вам нравится стиль лофт, обратите также внимание на стиль индастриал, который является смежным и обязывает оставить максимально подлинное промышленное настроение, а также стиль американский винтаж – брутальный, шоколадно-кирпичный и очень модный в последние два сезона.
Удивительно, но данные стили отлично подойдут для маленькой квартиры. Дизайн однокомнатной квартиры в стиле лофт или американский винтаж выглядит смело, стильно и очень привлекательно.
Вопрос реконструкции чердака или здания вовсе не в том, насколько плохо они выглядели и какими красивыми станут. Переоборудование любого нежилого здания в жилое имеет множество очень сложных процедур. Например, юридическая сторона вопроса должна быть досконально проверена вашим архитектором и преобразования должны вестись по всем нормам, особенно если здание имеет историческую ценность и защищается законом, что иногда бывает со старыми зданиями различного назначения.
Очень важными этапами являются утепление стен и кровли, иногда – сооружение бетонного пола, а также проведение отопления, водопровода, канализации и подключение к соответствующим системам. Иногда именно эти вопросы решаются большей половиной всего бюджета.
Если у вас есть идея преобразовать нежилое помещение в жилое, следует еще перед покупкой проконсультироваться с архитектором на месте, чтобы он указал на все недостатки вашей идеи и дал вам соответствующие советы. Лучше потратить на поиск нужного объекта год или два, чем купить что-то сразу без консультации, а затем много лет жить в холодном, сыром помещении без солнечного света и с постоянным сквозняком.
Для того, чтобы реализовать особенно интересные проекты, как этот – с сауной, камином, водопроводом и сливом на чердаке или в нежилом здании, вам без архитектора не обойтись. Специалист сделает так, чтобы вы не просто получили жилое пространство, но и почувствовали созданный уют и теплоту вашего собственного дома, а не просто проекта по редизайну или преобразованию.
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