​До и После: Фантастический ремонт!

Если вы поклонник лофтов, обязательно посмотрите этот проект, который напомнит вам о том, что самые простые и в прошлом нежилые помещения и являются основой данного стиля в дизайне интерьера и архитектуре!

Студия SCHULZ.ROOMS эффектно реализовала концепцию лофта на этом обычном чердаке, создав уютное и комфортабельное место для современной жизни.